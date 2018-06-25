ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гибель пенсионерки под колесами мусоровоза и убийство эстонца в Германии

Сегодня, 25 июня, в Мустамяэ мусоровоз насмерть задавил 93-летнюю женщину, Также в этот день стало известно, что в субботу Германии убили уроженца Эстонии, в качестве подозреваемых задержаны эстонец и литовец. Эти и другие, в том числе менее печальные, новости этого понедельника — в наше ежедневной подборке.
ФОТО: Уругвай разгромил Россию и вышел из группы с первого места
В понедельник, 25 июня, Россия и Уругвай боролись за первое место в группе А. В итоге южноамериканцы выходят в плей-офф с 9 очками, Россия на втором месте - 6 очков, затем Саудовская Аравия - 3 очка и Египет - 0 баллов. Loe edasi...
ФОТО: "Что за флаг?" Эстонские болельщики взяли на ЧМ триколор ЭР и вызвали любопытство у охраны
Эстонские болельщики вновь покоряют стадионы и матчи чемпионата мира по футболу в России. Теперь они посетили матч Англия — Панама (6:1) в Нижнем Новгороде и взяли с собой флаг Эстонии. Глеб Синицин (на фото) ответил на несколько вопросов специально для Delfi. Loe edasi...
В Мустамяэ мусоровоз насмерть задавил 93-летнюю женщину
”Предложения заняться сексом поступают ежедневно”. Столичная стриптизерша рассказала о превратностях профессии и высоких заработках
Работающая стриптизершей Арабелла поведала изданию Eesti Päevaleht о своей профессии, заработках и подстерегающих опасностях. Loe edasi...
Washington Post: армия США не успеет остановить войска РФ в случае вторжения в Прибалтику — проблемы с дорогами
Плохая инфраструктура и бюрократия могут привести к тому, что американская армия не успеет остановить российские войска в случае вторжения в Прибалтику и Польшу. К такому выводу пришли военные НАТО, пишет РБК со ссылкой на Washington Post. Loe edasi...
ГРАФИК: Как в этом году выпускники сдали госэкзамены. Сравнение с прошлым годом
По сравнению с прошлым годом результаты государственных экзаменов в этом году стали лучше. Loe edasi...
Таллинн не поспевает с дорогами за быстрым ростом населения и автомобилизацией
Население Таллинна продолжает расти. Появление новых построек в Хааберсти и Пыхья-Таллинне становятся причиной все большего дорожного хаоса. Решением проблемы могла бы стать таллиннская малая окружная дорога, речь о которой идет уже несколько лет, пишет Ärileht. Loe edasi...
ФОТО DELFI: В Таллинне на улице Теллискиви проводится рейд ”Дуют все”
В настоящий момент на улице Теллискиви проводится часть всеэстонского полицейского рейда ”Дуют все”. Время проведения рейда — следующий день после празднования Иванова дня, а место проверки на трезвость всех водителей может меняться! Loe edasi...
Владельцы Maxima покупают Bauhof
Фирма Ermitažas, входящая в крупнейший литовский концерн Vilniaus prekyba, приобретает эстонскую сеть магазинов Bauhof. Loe edasi...
Tele2 отменяет некоторые платы, снижает размер комиссий, а также упрощает условия договора
Tele2 решился на весьма нестандартный шаг и разослал сегодня сотням тысяч своих клиентов информацию об изменениях в условиях договора, согласно которым Tele2 в добровольном порядке прекращает взимать целый ряд комиссий и неустоек, а многие платные услуги начинает оказывать на бесплатной основе. Об этом сообщается в пресс-релизе мобильного оператора. Loe edasi...
ФОТО | Эстонские миллионеры Липинские выставили на продажу очень дорогой дом
В центре Таллинна, на Нарвском шоссе, выставлен на продажу дом стоимостью 2,5 миллиона евро. Как стало известно, продающие в столь “сладком” месте недвижимость — богатейшие люди Эстонии, члены известного клана. Loe edasi...
Готовим купальники и плавки! В среду воздух прогреется до 27 градусов
Согласно прогнозам синоптиков, сегодня и завтра еще в стране еще пройдут ливни, но в среду погода значительно улучшится. Loe edasi...
Не пропустите! В пятницу Эстония увидит самое продолжительное полное лунное затмение в этом веке
В пятницу, 27 июля, можно будет наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение в этом столетии. Оно продлится в общей сложности 103 минуты. Loe edasi...