ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гибель пенсионерки под колесами мусоровоза и убийство эстонца в Германии

Эстонские болельщики вновь покоряют стадионы и матчи чемпионата мира по футболу в России. Теперь они посетили матч Англия — Панама (6:1) в Нижнем Новгороде и взяли с собой флаг Эстонии. Глеб Синицин (на фото) ответил на несколько вопросов специально для Delfi.

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В Мустамяэ мусоровоз насмерть задавил 93-летнюю женщину

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ТОП ФОТО: Уругвай разгромил Россию и вышел из группы с первого места ФОТО: "Что за флаг?" Эстонские болельщики взяли на ЧМ триколор ЭР и вызвали любопытство у охраны сдружились с англичанами после пива и водки В Мустамяэ мусоровоз насмерть задавил 93-летнюю женщину

Около 12 часов дня в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП у квартирного дома на Сыпрузе пуйестеэ, в результате которого погибла 93-летняя женщина.

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В Германии убили уроженца Эстонии, в качестве подозреваемых задержаны эстонец и литовец

Foto: Michael Lindner, Augsburger Allgemeine

В минувшую субботу в Германии, в городе Швабмюнхен был обнаружен труп 46-летнего уроженца Эстонии. В качестве подозреваемых в убийстве задержаны эстонец и литовец.

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В Ляэне-Вирумаа — вновь массовая гибель пчел: в пробах обнаружены следы пестицидов

OÜ Artocarpus mesilas Lääne-Virumaal hukkusid suvel miljonid mesilased. Bianca Mikovitš

Министерство сельского хозяйства получило два сообщения о погибших в Ляэне-Вирумаа и на Сааремаа пчелах. В погибших на Сааремаа пчелах следы пестицидов обнаружены не были, подробности инцидента выясняет Ветеринарно-продовольственный департамент, пишет Maaleht.

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