25.06.2018, 21:37

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гибель пенсионерки под колесами мусоровоза и убийство эстонца в Германии


rus.delfi.ee
EST
Leinaküünal
Leinaküünal.Foto: Anna Aurelia Minev

Сегодня, 25 июня, в Мустамяэ мусоровоз насмерть задавил 93-летнюю женщину, Также в этот день стало известно, что в субботу Германии убили уроженца Эстонии, в качестве подозреваемых задержаны эстонец и литовец. Эти и другие, в том числе менее печальные, новости этого понедельника — в наше ежедневной подборке.

ФОТО: Уругвай разгромил Россию и вышел из группы с первого места

5556853 Foto: Alexander Vilf, Sputnik

В понедельник, 25 июня, Россия и Уругвай боролись за первое место в группе А. В итоге южноамериканцы выходят в плей-офф с 9 очками, Россия на втором месте - 6 очков, затем Саудовская Аравия - 3 очка и Египет - 0 баллов.
Loe edasi...

ФОТО: "Что за флаг?" Эстонские болельщики взяли на ЧМ триколор ЭР и вызвали любопытство у охраны

Inglismaa vs Panama Eesti lippuga Foto: Tomas Kirn, Gleb Sinitsin

Эстонские болельщики вновь покоряют стадионы и матчи чемпионата мира по футболу в России. Теперь они посетили матч АнглияПанама (6:1) в Нижнем Новгороде и взяли с собой флаг Эстонии. Глеб Синицин (на фото) ответил на несколько вопросов специально для Delfi.
Loe edasi...

В Мустамяэ мусоровоз насмерть задавил 93-летнюю женщину

PPA

ТОП

Около 12 часов дня в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП у квартирного дома на Сыпрузе пуйестеэ, в результате которого погибла 93-летняя женщина.
Loe edasi...

В Германии убили уроженца Эстонии, в качестве подозреваемых задержаны эстонец и литовец

Foto: Michael Lindner, Augsburger Allgemeine

В минувшую субботу в Германии, в городе Швабмюнхен был обнаружен труп 46-летнего уроженца Эстонии. В качестве подозреваемых в убийстве задержаны эстонец и литовец.
Loe edasi...

В Ляэне-Вирумаа — вновь массовая гибель пчел: в пробах обнаружены следы пестицидов

OÜ Artocarpus mesilas Lääne-Virumaal hukkusid suvel miljonid mesilased. Bianca Mikovitš

Министерство сельского хозяйства получило два сообщения о погибших в Ляэне-Вирумаа и на Сааремаа пчелах. В погибших на Сааремаа пчелах следы пестицидов обнаружены не были, подробности инцидента выясняет Ветеринарно-продовольственный департамент, пишет Maaleht.
Loe edasi...

”Предложения заняться сексом поступают ежедневно”. Столичная стриптизерша рассказала о превратностях профессии и высоких заработках

Illustratsioon: Toom Tragel

Работающая стриптизершей Арабелла поведала изданию Eesti Päevaleht о своей профессии, заработках и подстерегающих опасностях.
Loe edasi...

Washington Post: армия США не успеет остановить войска РФ в случае вторжения в Прибалтику — проблемы с дорогами

Foto: Andres Putting

Плохая инфраструктура и бюрократия могут привести к тому, что американская армия не успеет остановить российские войска в случае вторжения в Прибалтику и Польшу. К такому выводу пришли военные НАТО, пишет РБК со ссылкой на Washington Post.
Loe edasi...

ГРАФИК: Как в этом году выпускники сдали госэкзамены. Сравнение с прошлым годом

Foto: Rauno Volmar

По сравнению с прошлым годом результаты государственных экзаменов в этом году стали лучше.
Loe edasi...

Таллинн не поспевает с дорогами за быстрым ростом населения и автомобилизацией

Viimsi Krüsanteemi tee ehituskunst Foto: Andres Putting

Население Таллинна продолжает расти. Появление новых построек в Хааберсти и Пыхья-Таллинне становятся причиной все большего дорожного хаоса. Решением проблемы могла бы стать таллиннская малая окружная дорога, речь о которой идет уже несколько лет, пишет Ärileht.
Loe edasi...

ФОТО DELFI: В Таллинне на улице Теллискиви проводится рейд ”Дуют все”

Foto: Rauno Volmar

В настоящий момент на улице Теллискиви проводится часть всеэстонского полицейского рейда ”Дуют все”. Время проведения рейда — следующий день после празднования Иванова дня, а место проверки на трезвость всех водителей может меняться!
Loe edasi...

Владельцы Maxima покупают Bauhof

Haapsalu maantee ääres Foto: Ilmar Saabas

Фирма Ermitažas, входящая в крупнейший литовский концерн Vilniaus prekyba, приобретает эстонскую сеть магазинов Bauhof.
Loe edasi...

Tele2 отменяет некоторые платы, снижает размер комиссий, а также упрощает условия договора

Tele 2

Tele2 решился на весьма нестандартный шаг и разослал сегодня сотням тысяч своих клиентов информацию об изменениях в условиях договора, согласно которым Tele2 в добровольном порядке прекращает взимать целый ряд комиссий и неустоек, а многие платные услуги начинает оказывать на бесплатной основе. Об этом сообщается в пресс-релизе мобильного оператора.
Loe edasi...

ФОТО | Эстонские миллионеры Липинские выставили на продажу очень дорогой дом

Фото: Kinnisvara24.ee

В центре Таллинна, на Нарвском шоссе, выставлен на продажу дом стоимостью 2,5 миллиона евро. Как стало известно, продающие в столь “сладком” месте недвижимость — богатейшие люди Эстонии, члены известного клана.
Loe edasi...

Готовим купальники и плавки! В среду воздух прогреется до 27 градусов

Pärnu rand Foto: Ago Tammik

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня и завтра еще в стране еще пройдут ливни, но в среду погода значительно улучшится.
Loe edasi...

Не пропустите! В пятницу Эстония увидит самое продолжительное полное лунное затмение в этом веке

Kuuvarjutus 31.01.2018 Foto: Andres Putting

В пятницу, 27 июля, можно будет наблюдать самое продолжительное полное лунное затмение в этом столетии. Оно продлится в общей сложности 103 минуты.
Loe edasi...

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: Португалия, Испания или Иран. Кто сыграет в 1/8 финала с Россией?

25.06.2018
Двух участников плей-офф, выступающих в группе В, определит заключительный тур групповой стадии чемпионата мира по футболу: Иран сыграет в Саранске с Португалией, Испания проэкзаменует в Калининграде Марокко (начало в 21:00). Портал Delfi проведет текстовую онлайн-перекличку матчей в группе В.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гибель пенсионерки под колесами мусоровоза и убийство эстонца в Германии

25.06.2018
Сегодня, 25 июня, в Мустамяэ мусоровоз насмерть задавил 93-летнюю женщину, Также в этот день стало известно, что в субботу Германии убили уроженца Эстонии, в качестве подозреваемых задержаны эстонец и литовец. Эти и другие, в том числе менее печальные, новости этого понедельника — в наше ежедневной подборке.
Подробнее


ФОТО: Уругвай разгромил Россию и вышел из группы с первого места

25.06.2018
В понедельник, 25 июня, Россия и Уругвай боролись за первое место в группе А. В итоге южноамериканцы выходят в плей-офф с 9 очками, Россия на втором месте - 6 очков, затем Саудовская Аравия - 3 очка и Египет - 0 баллов.
Подробнее


”Предложения заняться сексом поступают ежедневно”. Столичная стриптизерша рассказала о превратностях профессии и высоких заработках

25.06.2018
Работающая стриптизершей Арабелла поведала изданию Eesti Päevaleht о своей профессии, заработках и подстерегающих опасностях.
Подробнее

Таллинн не поспевает с дорогами за быстрым ростом населения и автомобилизацией

25.06.2018
Население Таллинна продолжает расти. Появление новых построек в Хааберсти и Пыхья-Таллинне становятся причиной все большего дорожного хаоса. Решением проблемы могла бы стать таллиннская малая окружная дорога, речь о которой идет уже несколько лет, пишет Ärileht.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
160,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672003
139,50 €
83,70 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
177,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Ну как такое возможно? Полгода реконструировать триста метров!” Коммерческие точки на Гонсиори стремительно теряют клиентов

25.06.2018
Работы по ремонту улицы Гонсиори в Таллинне затянулись, что поставило расположенные там коммерческие точки в крайне затруднительное положение.
Подробнее

ФОТО: В Рапламаа съехал с дороги автобус — водителю стало плохо за рулем

25.06.2018
Сегодня около полудня в Рапламаа съехал с дороги автобус, у водителя которого во время езды произошло нарушение здоровья. К счастью, водитель чудом не въехал в бензозаправку, не столкнулся с другими участниками движения и в тот момент не вез пассажиров.
Подробнее

Константин Васильев: уругвайцы преподали россиянам хороший урок

25.06.2018
В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу сборная России прпоиграла в Самаре Уругваю - 0:3. Своими соображениями об этой игре поделился полузащзитник сборной Эстонии Константин Васильев.
Подробнее