ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гибель лошадей в ДТП и развитие дела Вани Берладина

В волости Саку фура съехала в кювет, вследствие чего погибли лошади. В Латвии по делу Вани Берладина уволена сотрудница полиции и начато следствие в отношении родителей и водителя автобуса. Читайте, довольны ли эстоноземельцы своей работой и как в участке оказались 16 несовершеннолетних.

На днях синоптики обещают снег, ночами до -6

фото иллюстративное Foto: erakogu

Читайте прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО с места происшествия: Авария в волости Саку: фура в кювете, погибли лошади

Сегодня около 7:20 произошла авария в волости Саку, где фура врезалась в лошадей. Три животных погибли, люди не пострадали.

Loe edasi...

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Авария в Саку — у животных не было шанса выжить

Ekspress Meedia

На графике представлена реконструкция аварии, которая произошла сегодня около 7:20 в волости Саку, где фура врезалась в лошадей. Трое животных погибло, люди не пострадали.

Loe edasi...

Дело Вани Берладина: уволена сотрудница полиции, начато следствие в отношении родителей и водителя автобуса

Lätis kadunud 5-aastane Vanja Foto: Läti politsei

Полиция продолжает расследование обстоятельств смерти 5-летнего жителя Лиепаи Ванечки Берладина, который пропал без вести в начале июля и бы найден спустя 10 дней в лесном массиве под Дубени.

Loe edasi...

Эксперт: если мы построили э-государство, то должны быть в состоянии платить айтишникам достойную зарплату

Toomas Vaksi arvates oleme teinud oma riigis palju asju hästi, kuid on ka valdkondi, millega tuleks kõige kiiremas korras tegelema hakata. Foto: Karin Kaljuläte

По словам покинувшего в конце сентября пост руководителя отдела киберзащиты Департамент государственной инфосистемы (RIA) Тоомаса Вакса, в эстонском ИТ-секторе публичных услуг происходит стремительное старение кадров, а новые не появляются, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

На побережье Лохусалу местные нашли пакеты с большим количеством подозрительного вещества

Большое количество предположительно наркотического вещества обнаружено на побережье залива Лохусалу, берег три дня прочесывали полсотни полицейских.

Loe edasi...

В Раквереском арестном доме заключенный совершил самоподжог

Arestimaja Foto: Madis Veltman

В пятницу около 23:05 в Ракевереском арестном доме загорелась камера. В результате случившегося пострадал 46-летний мужчина.

Loe edasi...

Эстон Кохвер участвовал в расследовании коррупционного скандала в Тарту

Eston Kohver Foto: Hendrik Osula

Когда 18 октября в связи с коррупционным скандалом в Тарту на 48 часов был задержан предприниматель Айво Пярн, то, по данным Delfi, в связанных с ним процессуальных действиях (допросе) принимал участие и, пожалуй, самый известный сотрудник КаПо Эстон Кохвер.

Loe edasi...

Вечеринка по случаю 18-летия обернулась разборками с полицией: в участке оказались 16 несовершеннолетних

Teoteater. Kalma saun. Vana-Kalamaja 9a Foto: Karin Kaljuläte

В субботу около 23 часов в Центр тревоги поступил вызов в помещения Teatribuduaar MTÜ Teoteater в Вана-Каламая, где отмечался день рождения 18-летнего молодого человека.

Loe edasi...

Самолет Nordica вернулся обратно в Таллиннский аэропорт почти сразу после вылета

Foto: Andres Putting

Вылетевший сегодня в 13:25 из Таллинна в Киев самолет Nordica после небольшого времени в воздухе вернулся обратно в Таллиннский аэропорт. По словам авиакомпании, самолет совершил посадку по техническим причинам.

Loe edasi...

В Тартумаа владелец поджег свои автобусы, чтобы сдать на металл

Foto on illustreeriv. Foto: Andres Putting

20 октября в 22:26 спасатели отправились в деревню Таммисте в Тартумаа на тушение двух автобусов.

Loe edasi...

Исследование: довольны ли эстоноземельцы своей работой и на сколько больше хотят получать

Foto: Arno Mikkor

В течение последних 30 дней просматривали объявления о работе 35,4% ответивших (и аж 43,7% на данный момент работающих людей) и на новую должность недавно претендовали почти десятая часть ответивших (7,9 % на данный момент занятых работой). 4,4% ответивших и 3,9% на данный момент работающих людей в течение последнего месяца также удалось получить новое предложение о работе.

Loe edasi...

Конец эпохи: к декабрю в Эстонии исчезнут все магазины Säästumarket

В ноябре прошлого года Rimi сообщила о решении прекратить использование в Эстонии бренда и концепции Säästumarket и превратить все магазины в Rimi. Сегодня свои последние дни в старом качестве доживают две торговые точки.

Loe edasi...