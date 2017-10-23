ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гибель лошадей в ДТП и развитие дела Вани Берладина

В волости Саку фура съехала в кювет, вследствие чего погибли лошади. В Латвии по делу Вани Берладина уволена сотрудница полиции и начато следствие в отношении родителей и водителя автобуса. Читайте, довольны ли эстоноземельцы своей работой и как в участке оказались 16 несовершеннолетних.
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ФОТО и ВИДЕО с места происшествия: Авария в волости Саку: фура в кювете, погибли лошади
Сегодня около 7:20 произошла авария в волости Саку, где фура врезалась в лошадей. Три животных погибли, люди не пострадали.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Авария в Саку — у животных не было шанса выжить
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На графике представлена реконструкция аварии, которая произошла сегодня около 7:20 в волости Саку, где фура врезалась в лошадей. Трое животных погибло, люди не пострадали.
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Дело Вани Берладина: уволена сотрудница полиции, начато следствие в отношении родителей и водителя автобуса
Полиция продолжает расследование обстоятельств смерти 5-летнего жителя Лиепаи Ванечки Берладина, который пропал без вести в начале июля и бы найден спустя 10 дней в лесном массиве под Дубени.
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Эксперт: если мы построили э-государство, то должны быть в состоянии платить айтишникам достойную зарплату
По словам покинувшего в конце сентября пост руководителя отдела киберзащиты Департамент государственной инфосистемы (RIA) Тоомаса Вакса, в эстонском ИТ-секторе публичных услуг происходит стремительное старение кадров, а новые не появляются, пишет Eesti Päevaleht.
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На побережье Лохусалу местные нашли пакеты с большим количеством подозрительного вещества
Большое количество предположительно наркотического вещества обнаружено на побережье залива Лохусалу, берег три дня прочесывали полсотни полицейских.
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В Раквереском арестном доме заключенный совершил самоподжог
В пятницу около 23:05 в Ракевереском арестном доме загорелась камера. В результате случившегося пострадал 46-летний мужчина.
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Эстон Кохвер участвовал в расследовании коррупционного скандала в Тарту
Когда 18 октября в связи с коррупционным скандалом в Тарту на 48 часов был задержан предприниматель Айво Пярн, то, по данным Delfi, в связанных с ним процессуальных действиях (допросе) принимал участие и, пожалуй, самый известный сотрудник КаПо Эстон Кохвер.
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Вечеринка по случаю 18-летия обернулась разборками с полицией: в участке оказались 16 несовершеннолетних
В субботу около 23 часов в Центр тревоги поступил вызов в помещения Teatribuduaar MTÜ Teoteater в Вана-Каламая, где отмечался день рождения 18-летнего молодого человека.
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Самолет Nordica вернулся обратно в Таллиннский аэропорт почти сразу после вылета
Вылетевший сегодня в 13:25 из Таллинна в Киев самолет Nordica после небольшого времени в воздухе вернулся обратно в Таллиннский аэропорт. По словам авиакомпании, самолет совершил посадку по техническим причинам.
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В Тартумаа владелец поджег свои автобусы, чтобы сдать на металл
20 октября в 22:26 спасатели отправились в деревню Таммисте в Тартумаа на тушение двух автобусов.
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Исследование: довольны ли эстоноземельцы своей работой и на сколько больше хотят получать
В течение последних 30 дней просматривали объявления о работе 35,4% ответивших (и аж 43,7% на данный момент работающих людей) и на новую должность недавно претендовали почти десятая часть ответивших (7,9 % на данный момент занятых работой). 4,4% ответивших и 3,9% на данный момент работающих людей в течение последнего месяца также удалось получить новое предложение о работе.
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Конец эпохи: к декабрю в Эстонии исчезнут все магазины Säästumarket
В ноябре прошлого года Rimi сообщила о решении прекратить использование в Эстонии бренда и концепции Säästumarket и превратить все магазины в Rimi. Сегодня свои последние дни в старом качестве доживают две торговые точки.
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