Итак, сегодня — 22 декабря. Последний ”полноценный” рабочий день, итоги которого — ниже — в нашем ежедневном дайджесте.

Сегодня в 06:30 паром Leiger стартовал из порта Рохукюла, чтобы совершить свой первый рейс. Пунктом назначения является Хелтермаа.

Подозреваемый в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине находился под наблюдением немецких правоохранительных органов еще до трагедии.

Посол России в Турции Андрей Карлов, погибший при покушении в Анкаре, в четверг был похоронен на Химкинском кладбище Москвы.

Полиция пригорода Чикаго Манделейн в штате Иллинойс в США разыскивает мужчину из Эстонии, которого подозревают в просмотре и распространении детской порнографии. Эстонская полиция оповещена о его розыске, но нет оснований считать, что он может быть в Эстонии.

12-летняя ученица Таллиннской немецкой гимназии Мийа передала фонду поддержки онкобольных "Kingitud elu" конверт с немалой суммой.

Верховная Рада Украины проголосовала за исключение народного депутата Надежды Савченко из состава делегации парламента Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Тартуский уездный суд 21 декабря признал известного тартуского публициста и члена Союза писателей Эстонии Михкеля Куннуса виновным в бытовом насилии и приговорил его к 11 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Скончался внук советского вождя Иосифа Сталина. О смерти 80-летнего Евгения Джугашвили сообщили родственники.

Прокуратура вернула бывшему мэру Кохтла-Ярве Евгению Соловьеву 20 498 евро и 88 центов.

В Таиланде в гостиничном номере нашли мертвым 20-летнего туриста из Эстонии. По словам местного полицейского, самая вероятная причина смерти — передозировка кокаина.

Рождество — самое подходящее время для того, чтобы делать добрые дела. Русский Delfi во второй раз проводит акцию "Поможем вместе!", в рамках которой до православного Рождества мы будем писать о людях, нуждающихся в помощи, и организациях, помогающих обездоленным. Наша первая история — об Эстонском союзе женских приютов, который помогает женщинам, пережившим насилие.

Уходящий 2016 год подарил любителям спорта немало эмоций. Портал RusDelfi оглянулся назад и выбрал самые резонансные спортивные события в Эстонии.

Читайте наш ежедневный дайджест!

”Неудобное решение”: нехватка средств может привести к созданию смешанных спасательных команд

Palamuse pritsumeeste eestvedaja Margus Kaasik suhtub tulekahjule tõttava komando vabatahtlikega mehitamisse skeptiliselt, sest maal on hajaasustus. Foto: Hendrik Osula

Недавно Спасательный департамент обнародовал исследование, согласно которому, для поддержания жизнеспособности ведомства в течение следующих десяти лет необходимо дополнительное финансирование в размере 150 млн евро, поэтому есть основания предполагать, что учреждение ждут существенные перемены, пишет Eesti Päevaleht.

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Подозреваемый в наезде на ярмарку в Берлине был известен полиции

Anis Amri Foto: HO, AFP

Подозреваемый в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине находился под наблюдением немецких правоохранительных органов еще до трагедии.

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Прогноз погоды: какие сюрпризы преподнесет природа нашим краям на Рождество?

Päkapikud Võrumaal Foto: Martin Dremljuga

А сюрпризы будут очень на любителя! Читайте прогноз от pogoda.ee.

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Убитый в Анкаре посол России Андрей Карлов похоронен в Химках

3000299 Foto: Vladimir Astapkovich, Sputnik

Посол России в Турции Андрей Карлов, погибший при покушении в Анкаре, в четверг был похоронен на Химкинском кладбище Москвы. В церемонии прощания, которая прошла в МИД России, принял участие президент Владимир Путин. Отпевал дипломата патриарх Кирилл.

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Горсобрание Таллинна утвердило бюджет столицы на 2017 год

Tallinn Foto: Eero Vabamägi

Лучшим за все последние годы назвал принятый сегодня Таллинским городским собранием бюджет столицы на 2017 год в объеме 655 343 332 евро по доходам и расходам исполняющий обязанности мэра города Таави Аас, сообщает Раэпресс.

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Случай в Maxima: подозревающий детей в воровстве ”охранник” превысил полномочия

Foto Foto: Eva Ligi

Охранная фирма Skarabeus получила от полиции предписание за неоднократное превышение своими работниками полномочий, что может привести к приостановлению разрешения на деятельность предприятия.

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Полиция США разыскивает эстонца из-за детской порнографии

jaapani lapsporno Foto: Katsumi Kasahara, AP

Полиция пригорода Чикаго Манделейн в штате Иллинойс в США разыскивает мужчину из Эстонии, которого подозревают в просмотре и распространении детской порнографии. Эстонская полиция оповещена о его розыске, но нет оснований считать, что он может быть в Эстонии.

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12-летняя девочка пожертвовала свои карманные деньги больным раком

Foto: Vähiravifond "Kingitud Elu"

12-летняя ученица Таллиннской немецкой гимназии Мийа передала фонду поддержки онкобольных "Kingitud elu" конверт с немалой суммой.

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Что нужно знать о сокращении рабочего дня в канун государственных праздников?

Рабочий день перед государственными праздниками должен быть сокращен независимо от его продолжительности, приводят Деловые Ведомости комментарий Трудовой инспекции.

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Надежду Савченко исключили из украинской делегации в ПАСЕ

Foto: Aleksei Vovk, Sputnik

Верховная Рада Украины проголосовала за исключение народного депутата Надежды Савченко из состава делегации парламента Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. Савченко включили в ПАСЕ, когда она находилась за решеткой в России.

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Суд приговорил Караулову к 4,5 года за попытку примкнуть к ИГ

Varvara Karaulova Foto: Maksim Blinov, Sputnik

Московский окружной военный суд признал бывшую студентку МГУ Варвару Караулову виновной в попытке вступить в ряды экстремистской организации "Исламское государство" и приговорил ее к четырем годам и шести месяцам в колонии общего режима.

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Известный писатель и публицист осужден за неоднократное домашнее насилие

Delfi TV valimiskohvik Foto: Ester Vaitmaa

Тартуский уездный суд 21 декабря признал известного тартуского публициста и члена Союза писателей Эстонии Михкеля Куннуса виновным в бытовом насилии и приговорил его к 11 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

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В Москве умер внук Иосифа Сталина

Jevgeni Džugažvili Foto: Alexander Zemlianichenko, AP

Скончался внук советского вождя Иосифа Сталина. О смерти 80-летнего Евгения Джугашвили сообщили родственники.

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Райнер Вакра: дать возможность обращаться в суд на русском — это здравое решение

Rainer Vakra Foto: Madis Veltman

"Сперва я вообще ничего не хотел писать на эту тему. Я против всякого противопоставления между русскими и эстонцами, особенно в политическом контексте. Однако меня до сих пор не оставляет в покое обсуждение депутатами одного маленького законопроекта, который был принят на прошлой неделе в Рийгикогу. Обсуждение было очень страстным, порой даже злобным", — пишет Райнера Вакра.

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ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ: Какую бесплатную программу предлагают рождественские рынки Эстонии

Instagram/Elen Kontkar

Праздники уже близко, а вы все еще сидите в четырех стенах? Специально для вас мы собрали информацию о рождественских рынках и мероприятиях в Тарту, Таллинне и Йыхви.

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ВИДЕО читателя Delfi: Водитель BMW не понимает, почему все стоят

“Возможно только в Эстонии”, — описывает ситуацию читатель, приславший видео в редакцию Delfi Rahva hääl.

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Прокуратура вернула деньги осужденному за коррупцию экс-мэру Кохтла-Ярве Соловьеву

Jevgeni Solovjov Foto: Jevgeni Kapov

Прокуратура вернула бывшему мэру Кохтла-Ярве Евгению Соловьеву 20 498 евро и 88 центов.

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В Таиланде умер молодой эстонский турист — очевидно, от передозировки

Üledoosi surnud eestlane Tais Foto: Facebook

В Таиланде в гостиничном номере нашли мертвым 20-летнего туриста из Эстонии. По словам местного полицейского, самая вероятная причина смерти — передозировка кокаина.

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Кальюлайд: несмотря на разрешающее решение суда, пункт обмена шприцев на шоссе Палдиски открыт не будет

Politseireid Kopli liinidel-46 Foto: Ilmar Saabas

Таллиннский Административный суд огласил решение по поводу планов Пыхья-Таллиннской районной управы открыть на шоссе Палдиски пункт обмена шприцев. Как говорится в решении суда, действия города были законными, при этом решение о переводе обменного пункта на шоссе Палдиски было принято, исходя из общественных интересов.

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На Ратушной площади для усиления мер безопасности установили еще семь голубей из бетона

Betoontuvid Väike-Karja tänaval Foto: Eva Ligi

Вокруг Ратушной площади в Таллинне в целях обеспечения большей безопасности дополнительно установили семь железобетонных препятствий в виде голубей.

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Bloomberg: Трамп отплатит Путину отменой санкций в следующем году

Donald Trump Foto: DON EMMERT, AFP

Большинство экономистов ожидают смягчения санкций в течение 12 месяцев Избранный президент США говорит о желании восстановить отношения с Путиным, пишут Андре Тартар и Анна Андрианова в Bloomberg.

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ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ! Телефон поддержки для переживших насилие женщин должен продолжить работу

Рождество — самое подходящее время для того, чтобы делать добрые дела. Русский Delfi во второй раз проводит акцию "Поможем вместе!", в рамках которой до православного Рождества мы будем писать о людях, нуждающихся в помощи, и организациях, помогающих обездоленным. Наша первая история — об Эстонском союзе женских приютов, который помогает женщинам, пережившим насилие.

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Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске превысило 70

Foto on illustreeriv Foto: Tiit Blaat

Минздрав Иркутской области сообщил о резком увеличении числа жертв отравления спиртосодержащим концентратом для ванн "Боярышник". По последним данным, от употребления "Боярышника" умер 71 человек.

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Самые громкие события 2016 года в спортивной жизни Эстонии

Foto: Hendrik Osula

Уходящий 2016 год подарил любителям спорта немало эмоций. Портал RusDelfi оглянулся назад и выбрал самые резонансные спортивные события в Эстонии.

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В 2017 году зарплаты учителей повысят дважды

Foto: Priit Simson

Минимальную и среднюю заработные платы учителей в 2017 году планируется повысить два раза — в январе, и в сентябре, передает rus.err.ee.

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Американский генерал: Россия использует Сирию как полигон

фото иллюстративное Foto: AMMAR ABDULLAH, REUTERS

Генерал-лейтенант Бен Ходжес обвинил Россию в использовании Сирии в качестве полигона для обкатки вооружений и испытания боеприпасов в боевых условиях.

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Смертельный контрафакт: в чем могут обвинить производителей "Боярышника"

фото иллюстративное Foto: Vladimir Smirnov, TASS/All Over Press/Vida Press

Более 70 человек в Иркутской области погибли, выпив средство для ванн с ароматом боярышника. Дело получило большое резонанс: власти грозят судом производителям настойки, но чтобы привлечь их к ответственности, нужно будет доказать, что изготовители знали или допускали мысль о том, что люди будут пить этот настой.

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Департамент: за неделю количество заболевших гриппом в Эстонии утроилось

Foto on illustratiivne Foto: Tiit Blaat

На прошлой неделе число заболевших гриппом в Эстонии утроилось, сообщили в Департаменте здоровья. Интенсивность заболеваемости пока оценивают как низкую, но распространение гриппа теперь более широкое, передает rus.err.ee.

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