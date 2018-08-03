ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гибель эстонки в ДТП на Тенерифе и смерть мужчины после столкновения поезда с автомобилем в Ляэне-Вирумаа

К сожалению, практически ни дня не проходит без несчастных случаев на эстонских дорогах, порой с трагическим исходом. Сегодня в Ляэне-Вирумаа произошло столкновение поезда с автомобилем на железнодорожном переезде. Водитель умер по дороге в больницу. С 42-летней эстонской несчастье произошло на далеком Тенерифе – погибла в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем.
Подозреваемый в злоупотреблении сотрудник TLT: если от меня хотят избавиться, то есть и более нормальные способы
Тойво Моораст (член Центристской партии с 2002 года) описал Ärileht, как вчера после обеда находившийся в должности два дня руководитель TLT Денис Бородич вызвал его к себе и в форме приказа сообщил, что трудовые отношения с Моорастом приостанавливают на 30 дней, а зарплату в это время он будет продолжать получать. В TLT Моораст проработал руководителем административного отдела почти десяток лет, с ноября 2010 года. Loe edasi…
В Финляндии эстонские заключенные объявили ”голодовку”. Цель — избежать высылки на родину
Ритуал по пересечению экватора обернулся смертью моряка: суд признал капитана-эстонца виновным, но наказывать не стал
Суд Амстердама признал виновным 44-летнего эстонца, капитана грузового судна Achtergracht, в смерти 21-летнего моряка, но наказывать не стал. Loe edasi…
В центре Таллинна произошло еще одно нападение с участием несовершеннолетних грабителей
В четверг полиции сообщили, что на Мере пуйэстеэ на 25-летнего мужчину напали неизвестные молодые люди, которые с помощью насилия забрали у него мобильный телефон. Loe edasi…
ФОТО ЧИТАТЕЛЯ: По Таллинну ездил беспилотный концепт Renault EZ-GO
В Таллинне был замечен представленный в марте на Женевском автосалоне шестиместный шаттл Renault EZ-GO, оснащенный автопилотом четвёртого уровня. У машины нет ни руля, ни педалей, а единственный электромотор установлен на задней оси. Loe edasi…
ФОТО: На представления спектакля ”Кремлевские соловьи” в Нарве продано уже 19600 билетов. ”Это просто сенсация!”
Ничего подобного в Нарве еще не было — билеты на 11 представлений шоу ”Кремлевские соловьи”, посвященного творчеству суперпопулярного в советское время эстонского певца Яака Йоала, уже почти раскуплены, при том, что на каждое из них может попасть 2000 зрителей. Как такое стало возможно, остается главным вопросом, на который Delfi попытались ответить в создающем выездной спектакль Tartu Uus Teater, а также нарвские деятели культуры. Loe edasi…
ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту голый мужчина взобрался на кабину для камеры измерения скорости
Видеорегистратор читателя Delfi заснял, как на шоссе Таллинн-Тарту голый мужчина забрался на кабину для камеры измерения скорости. Loe edasi…
В Таллинне насильник подал в суд на жениха своей жертвы, который ему отомстил