03.08.2018, 22:02

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гибель эстонки в ДТП на Тенерифе и смерть мужчины после столкновения поезда с автомобилем в Ляэне-Вирумаа


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гибель эстонки в ДТП на Тенерифе и смерть мужчины после столкновения поезда с автомобилем в Ляэне-Вирумаа
Foto: El Dia

К сожалению, практически ни дня не проходит без несчастных случаев на эстонских дорогах, порой с трагическим исходом. Сегодня в Ляэне-Вирумаа произошло столкновение поезда с автомобилем на железнодорожном переезде. Водитель умер по дороге в больницу. С 42-летней эстонской несчастье произошло на далеком Тенерифе – погибла в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем.

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