ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гибель эстонки в ДТП на Тенерифе и смерть мужчины после столкновения поезда с автомобилем в Ляэне-Вирумаа

Стрельба на мосту в Ласнамяэ: выстрелов было как минимум шесть, подозреваемый — работник Tallinna Teede AS

Politsei Foto: Rauno Volmar

Сегодня Пыхьяская прокуратура подала ходатайство о заключении под стражу мужчины, который в ночь на 2 августа устроил стрельбу на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ.

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В Ляэне-Вирумаа на железнодорожном переезде столкнулись поезд и автомобиль: водитель последнего скончался по пути в больницу

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Сегодня в 12:05 в Ляэне-Вирумаа на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего водитель последнего погиб.

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Подозреваемый в злоупотреблении сотрудник TLT: если от меня хотят избавиться, то есть и более нормальные способы

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Тойво Моораст (член Центристской партии с 2002 года) описал Ärileht, как вчера после обеда находившийся в должности два дня руководитель TLT Денис Бородич вызвал его к себе и в форме приказа сообщил, что трудовые отношения с Моорастом приостанавливают на 30 дней, а зарплату в это время он будет продолжать получать. В TLT Моораст проработал руководителем административного отдела почти десяток лет, с ноября 2010 года.

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В Финляндии эстонские заключенные объявили ”голодовку”. Цель — избежать высылки на родину

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Путем забастовки эстонцы-заключенные пытаются избежать высылки домой, пишет Eesti Päevaleht.

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Ритуал по пересечению экватора обернулся смертью моряка: суд признал капитана-эстонца виновным, но наказывать не стал

Foto: Rauno Volmar

Суд Амстердама признал виновным 44-летнего эстонца, капитана грузового судна Achtergracht, в смерти 21-летнего моряка, но наказывать не стал.

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В центре Таллинна произошло еще одно нападение с участием несовершеннолетних грабителей

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В четверг полиции сообщили, что на Мере пуйэстеэ на 25-летнего мужчину напали неизвестные молодые люди, которые с помощью насилия забрали у него мобильный телефон.

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