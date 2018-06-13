ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Где президент будет жить в Нарве и план сделать все детсады частично эстоноязычными

Какой была Эстония в советское время? Как выглядели площадь Виру или таллиннский универмаг? Эту эпоху хорошо помнят наши бабушки и дедушки, но это не значит, что интерес к советскому периоду истории Эстонии угас. Швед Томас Александерссон более 10 лет собирает брошюры и путеводители по Таллинну. Своей коллекцией архивных снимков и открыток он делится на своем сайте The Tallinn Collector, рассказывает Vecherka.ee.

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Открылся крупнейший в Эстонии спортивный ресторан и центр развлечений

Длившиеся полгода строительные работы завершены — на этой неделе в торговом центре открывылся всемирно известный центр развлечений O’Learys. Расположившийся на 4 000 квадратных метрах спортивный ресторан и центр развлечений может вместить 700 посетителей.

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Едешь 87 км/ч — уступи дорогу тому, кто едет с максимально разрешенной скоростью!

Teet Malsroos

Я каждый месяц проезжаю за рулем автомобиля примерно тысячу километров. Мне нравится. Машина у меня с механической коробкой передач, я хочу сама решать, совершать обгон на пятой или шестой передаче.

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Читайте, сколько жители Эстонии тратят в среднем на летний отпуск. Столько же, сколько немцы

Every story has a beggining Foto: Reisifoto 2017

Сколько люди тратят на отпуск? Чем планируют заниматься во время отпуска? Многo ли людей готовы заплатить более 100 евро за ночь в гостинице, и сколько людей пользуются для поиска проживания услугами Airbnb?

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Министерство образования хочет сделать все детские сады частично эстоноязычными

Mailis Reps ja OECD esindajad tutvustavad OECD riikide haridusstatistikat Foto: Madis Veltman

Министр образования и науки Майлис Репс выдвинула цель, согласно которой в будущем во всех детских садах не только будут преподавать эстонский язык, но и сделают все детские сады частично эстоноязычными, передает rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.

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