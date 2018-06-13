13.06.2018, 21:10

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Где президент будет жить в Нарве и план сделать все детсады частично эстоноязычными


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Где президент будет жить в Нарве и план сделать все детсады частично эстоноязычными
Foto: Priit Simson

Министерство образования хочет сделать все детские сады частично эстоноязычными. В Эстонии открылся крупнейший спортивный ресторан и центр развлечений. Президент Керсти Кальюлайд будет жить в Нарве в скромной недорогой гостинице. Откосить от армии станет сложнее.

ФОТО: Генеральный консул РФ в Нарве устроил прием по случаю Дня России

Venemaa päev Foto: Jevgeni Kapov, Delfi

12 июня Генеральный консул Российской Федерации в Нарве Юрий Грибков устроил прием по случаю Дня России. Он напомнил, что 28 лет назад — 12 июня 1990 года I съезд народных депутатов принял Декларацию о суверенитете России. Эта дата объявлена национальным праздником Российской Федерации.
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Более 10 лет швед собирает архивные изображения Таллинна. Какой была Эстония в советское время?

vecherka.ee

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Какой была Эстония в советское время? Как выглядели площадь Виру или таллиннский универмаг? Эту эпоху хорошо помнят наши бабушки и дедушки, но это не значит, что интерес к советскому периоду истории Эстонии угас. Швед Томас Александерссон более 10 лет собирает брошюры и путеводители по Таллинну. Своей коллекцией архивных снимков и открыток он делится на своем сайте The Tallinn Collector, рассказывает Vecherka.ee.
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Открылся крупнейший в Эстонии спортивный ресторан и центр развлечений

O’Learys.

Длившиеся полгода строительные работы завершены — на этой неделе в торговом центре открывылся всемирно известный центр развлечений O’Learys. Расположившийся на 4 000 квадратных метрах спортивный ресторан и центр развлечений может вместить 700 посетителей.
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Едешь 87 км/ч — уступи дорогу тому, кто едет с максимально разрешенной скоростью!

Teet Malsroos

Я каждый месяц проезжаю за рулем автомобиля примерно тысячу километров. Мне нравится. Машина у меня с механической коробкой передач, я хочу сама решать, совершать обгон на пятой или шестой передаче.
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Читайте, сколько жители Эстонии тратят в среднем на летний отпуск. Столько же, сколько немцы

Every story has a beggining Foto: Reisifoto 2017

Сколько люди тратят на отпуск? Чем планируют заниматься во время отпуска? Многo ли людей готовы заплатить более 100 евро за ночь в гостинице, и сколько людей пользуются для поиска проживания услугами Airbnb?
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Министерство образования хочет сделать все детские сады частично эстоноязычными

Mailis Reps ja OECD esindajad tutvustavad OECD riikide haridusstatistikat Foto: Madis Veltman

Министр образования и науки Майлис Репс выдвинула цель, согласно которой в будущем во всех детских садах не только будут преподавать эстонский язык, но и сделают все детские сады частично эстоноязычными, передает rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.
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ФОТО DELFI: Президент будет жить в Нарве в скромной недорогой гостинице

Külalistemaja Elektra Foto: Roman Vikulov

Мало кто сомневался в том, что во время своего продолжительного визита в Нарву в августе этого года президент Эстонии поселится в одном из современных спа-отелей Нарва-Йыэсуу. Но Керсти Кальюлайд решила сделать свой визит стопроцентно нарвским, и канцелярия президента удивила всех, забронировав номера в крохотном гостевом доме Elektra, где можно переночевать всего за 40 евро.
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Долги обанкротившегося салона Delavue составили 1,5 млн евро, кредиторам надеяться не на что

Delavue ilusalong asub Radissoni hotelli neljandal korrusel. Liftide juurest avaneva ooteruumi taga laiub terve väikeste kabinettide labürint. Karli Saul

Харьюский уездный суд рассмотрел 12 июня заявку на банкротство фирмы Delavue Est OÜ, решение вынесут 15 июня. По данным банкротного управляющего, у фирмы долг в 1,5 млн евро, пострадало несколько сотен человек. Имущества у фирмы практически нет.
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Спасательный департамент просит добровольцев помочь с тушением лесного пожара в Википалу

Vikipalus põleb 150 ha metsa Foto: Päästeamet

В воскресенье в Википалу в Харьюмаа загорелся лес, площадь возгорания выросла до 200 га. Дождь помог спасателям взять возгорание под контроль, но работы по тушению до сих пор не завершены.
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Крым больше двух часов оставался полностью обесточенным, подачу электричества возобновили

Eleringi Kiisa reservelektrijaam Foto: Hendrik Osula

Территория всего Крыма была отключена от энергоснабжения около 15:25, сообщает "Крыминформ" со ссылкой на два источника в предприятиях телекоммуникационной сферы полуострова. Блэкаут привел к перебоям в работе сотовых операторов.
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ФОТО и ВИДЕО: В Пярнумаа грузовик съехал в кювет и загорелся, водитель погиб

В среду в 16:35 Центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Кымси в Пярнумаа грузовик съехал с дороги и загорелся. Спасатели пытаются потушить пожар. Известно, что водитель грузовика погиб.
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Откосить от армии станет сложнее: Рийгикогу ограничил права уклоняющихся от службы и учебных сборов

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