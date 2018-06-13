ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Где президент будет жить в Нарве и план сделать все детсады частично эстоноязычными

Министерство образования хочет сделать все детские сады частично эстоноязычными. В Эстонии открылся крупнейший спортивный ресторан и центр развлечений. Президент Керсти Кальюлайд будет жить в Нарве в скромной недорогой гостинице. Откосить от армии станет сложнее.
ФОТО: Генеральный консул РФ в Нарве устроил прием по случаю Дня России
12 июня Генеральный консул Российской Федерации в Нарве Юрий Грибков устроил прием по случаю Дня России. Он напомнил, что 28 лет назад — 12 июня 1990 года I съезд народных депутатов принял Декларацию о суверенитете России. Эта дата объявлена национальным праздником Российской Федерации. Loe edasi…
Более 10 лет швед собирает архивные изображения Таллинна. Какой была Эстония в советское время?
Какой была Эстония в советское время? Как выглядели площадь Виру или таллиннский универмаг? Эту эпоху хорошо помнят наши бабушки и дедушки, но это не значит, что интерес к советскому периоду истории Эстонии угас. Швед Томас Александерссон более 10 лет собирает брошюры и путеводители по Таллинну. Своей коллекцией архивных снимков и открыток он делится на своем сайте The Tallinn Collector, рассказывает Vecherka.ee. Loe edasi…
Открылся крупнейший в Эстонии спортивный ресторан и центр развлечений
Длившиеся полгода строительные работы завершены — на этой неделе в торговом центре открывылся всемирно известный центр развлечений O’Learys. Расположившийся на 4 000 квадратных метрах спортивный ресторан и центр развлечений может вместить 700 посетителей. Loe edasi…
Едешь 87 км/ч — уступи дорогу тому, кто едет с максимально разрешенной скоростью!
Я каждый месяц проезжаю за рулем автомобиля примерно тысячу километров. Мне нравится. Машина у меня с механической коробкой передач, я хочу сама решать, совершать обгон на пятой или шестой передаче. Loe edasi…
Читайте, сколько жители Эстонии тратят в среднем на летний отпуск. Столько же, сколько немцы
Сколько люди тратят на отпуск? Чем планируют заниматься во время отпуска? Многo ли людей готовы заплатить более 100 евро за ночь в гостинице, и сколько людей пользуются для поиска проживания услугами Airbnb? Loe edasi…
Министерство образования хочет сделать все детские сады частично эстоноязычными
Министр образования и науки Майлис Репс выдвинула цель, согласно которой в будущем во всех детских садах не только будут преподавать эстонский язык, но и сделают все детские сады частично эстоноязычными, передает rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised. Loe edasi…
ФОТО DELFI: Президент будет жить в Нарве в скромной недорогой гостинице
Мало кто сомневался в том, что во время своего продолжительного визита в Нарву в августе этого года президент Эстонии поселится в одном из современных спа-отелей Нарва-Йыэсуу. Но Керсти Кальюлайд решила сделать свой визит стопроцентно нарвским, и канцелярия президента удивила всех, забронировав номера в крохотном гостевом доме Elektra, где можно переночевать всего за 40 евро. Loe edasi…
Долги обанкротившегося салона Delavue составили 1,5 млн евро, кредиторам надеяться не на что
Харьюский уездный суд рассмотрел 12 июня заявку на банкротство фирмы Delavue Est OÜ, решение вынесут 15 июня. По данным банкротного управляющего, у фирмы долг в 1,5 млн евро, пострадало несколько сотен человек. Имущества у фирмы практически нет. Loe edasi…
Спасательный департамент просит добровольцев помочь с тушением лесного пожара в Википалу
В воскресенье в Википалу в Харьюмаа загорелся лес, площадь возгорания выросла до 200 га. Дождь помог спасателям взять возгорание под контроль, но работы по тушению до сих пор не завершены. Loe edasi…
Крым больше двух часов оставался полностью обесточенным, подачу электричества возобновили
Территория всего Крыма была отключена от энергоснабжения около 15:25, сообщает "Крыминформ" со ссылкой на два источника в предприятиях телекоммуникационной сферы полуострова. Блэкаут привел к перебоям в работе сотовых операторов. Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО: В Пярнумаа грузовик съехал в кювет и загорелся, водитель погиб
В среду в 16:35 Центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Кымси в Пярнумаа грузовик съехал с дороги и загорелся. Спасатели пытаются потушить пожар. Известно, что водитель грузовика погиб. Loe edasi…
Откосить от армии станет сложнее: Рийгикогу ограничил права уклоняющихся от службы и учебных сборов
Сегодня Рийгикогу принял закон, который позволяет ограничить выдачу или срок действия прав и разрешений для лиц, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу или военные сборы. Соответствующие обязанности проистекают из Конституции. Loe edasi…
Полиция задержала близ Тарту пьяного водителя грузовика, ему предъявлено подозрение в преступлении
Вчера полицейские задержали поблизости от Тарту пьяного водителя грузовика, вихляющий стиль езды которого привлек внимание другого участника движения. Водителю предъявили подозрение в преступлении. Loe edasi…
СТУДИЯ DELFI: "Лучший финал — Россия против Бразилии": обсуждаем фаворитов ЧМ-2018
На Делфи начинается серия встреч с футбольными экспертами, приуроченная к проходящему в России чемпионату мира. В течение ближайшего месяца на нашем портале любители спорта смогут найти самую разнообразную информацию как о самих матчах, так и о событиях вокруг них. Loe edasi…
Македония получила новое название
Греция и Македония договорились об изменении названия бывшей югославской республики. Loe edasi…