ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Футбольная война в Ласнамяэ, интервью освобожденного судового охранника Delfi

В Индии журналисты Delfi и Eesti Päevaleht встретились с судовым охранником Лаури Адером, которого задержали четыре года назад. Сегодня Delfi сообщил, что появление новой футбольной структуры ФК "Таллинн", которую учредил бывший исполнительный директор "Инфонета" Александр Алтосар, породило конфликт интересов с "Левадией".

Футбольная война в Ласнамяэ. Сотням детей угрожает дисквалификация

Viktor Levada vs Aleksandr Altosar Foto: Kollaaž

Появление новой футбольной структуры ФК "Таллинн", которую учредил бывший исполнительный директор "Инфонета" Александр Алтосар, породило конфликт интересов с "Левадией".

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Пьяный эстонец залез в индийском Ченнаи на крышу поезда и хотел уехать на родину

Foto: Times of India

В индийском городе Ченнаи в ночь на среду пьяный гражданин Эстонии залез на крышу стоявшего на центральной железнодорожной станции поезда и пытался схватиться за линию электропередач.

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ВИДЕО DELFI и EPL: Судовой охранник Лаури Адер поблагодарил эстонский народ за поддержку

В Индии журналисты Delfi и Eesti Päevaleht встретились с судовым охранником Лаури Адером, которого задержали четыре года назад.

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В Нарве пограничники забрали у гражданина Украины угнанный в Австрии автомобиль

Eesti-Vene piir Narvas. Foto: Ave Tampere

В Нарве на пункте пропуска эстонские пограничники забрали у гражданина Украины автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, поскольку он был угнан в Австрии в 2013 году.

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Симсон: если придется выбирать, то я предпочту близких работе

Fotod: Ilmar Saabas

Сегодня министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон сообщила в соцсетях, что никак не связана с выдвинутыми своему бойфренду, бывшему главе HKScan Теэту Соорму, подозрениями.

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Метеорологи предупреждают: вечером в Эстонию придут мокрый снег и метель

Õhtune lumesadu Tallinnas Foto: Andres Putting

В связи с мокрым снегом и сильным ветром условия на дорогах сегодня вечером и ночью будут сложными, предупреждают метеорологи.

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ВИДЕО: Консул в Индии: встречаемся с максимально возможным количеством принимающих решение чиновников

По словам прибывшего в понедельник в Индию консула Матса Куускемаа, его задачей и задачей вице-канцлера Аннели Колк является каждый день встречаться в теми местными чиновниками, которые принимают решение о том, будет оспорен оправдательный приговор судовым охранникам или нет.

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Суд оправдал постоянно превышавшего скорость полицейского, который сбил насмерть человека в Тарту

Pommiähvardus Tartus Foto: Raivo Tasso

Два года назад полицейский микроавтобус с включенными мигалками сбил 20-летнего Райна в центре Тарту. Суд постановил, что это был несчастный случай, в котором никто не виноват. Как выяснилось, сбивший молодого человека полицейский еще два раза был задержан за превышение скорости и в итоге был вынужден уйти из полиции.

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ФОТО: Строители говорят, что новостройка может рухнуть, а заказчик обвиняет их в пьянстве и вымогательстве

Tartu Kummeli 10a kortermaja ehitus Foto: erakogu

В конце прошлой недели строитель Олле Пярисмаа опубликовал у себя в соцсетях фотографии со строительного объекта в Тарту на улице Куммели, на которых видно, что несущая поверхность перекрытий слишком мала (около трех см вместо минимальных десяти), в связи с чем вся конструкция представляет опасность.

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Бухгалтер рассказывает об очень важных нюансах нового порядка налогообложения

Maksud Foto: Vida Press, Alamy Stock Photo

Новый порядок налогообложения предполагает, что физическое лицо умеет прогнозировать свой годовой доход наперед и хорошо понимает, из чего он состоит, пишет Екатерина Долгушева, главный бухгалтер бухгалтерского и юридического бюро Punamoon OÜ.

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