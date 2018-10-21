ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Флаг СССР в Кохтла-Ярве, протест автомобилистов и выход США из ракетного договора с РФ

Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой видно, что перед клубом ”Сомпа” в Кохтла-Ярве развеваются флаги СССР, а на самом здании красуется надпись ”Слава советской армии”. Автомобилисты со всей Эстонии в знак протеста против высоких акцизов на полчаса заглушили свои машины. А Трамп объявил о выходе из ракетного договора с Россией. О чем еще мы сегодня писали, читайте в традиционной подборке!
ФОТО: Автомобилисты со всей Эстонии в знак протеста против высоких акцизов на полчаса заглушили свои машины
В субботу в 12 часов дня участники акции в знак протеста против постоянного повышения цен на топливо на полчаса заглушили моторы своих транспортных средств. Loe edasi...
Трамп объявил о выходе из ракетного договора с Россией
США намерены вновь начать разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности и тем самым выходят из договора 1987 года. В России этот шаг назвали движением к "однополярному миру". Loe edasi...
На шоссе Таллинн-Нарва стадо кабанов попало под автобус
Читательница: дочка уже полтора года не может получить от своего отца алименты!
Читательница "МК-Эстония" Татьяна Черникова написала в редакцию письмо и рассказала, как не может получить от отца ребенка положенные по закону алименты: Loe edasi...
Как закончим год по звездам? Подробный прогноз для жителей Эстонии
Что принесет нам конец года, что говорят звезды про четвертый квартал 2018-го? Известный таллиннский астролог Ольга Потемкина составила эксклюзивный прогноз для читателей "МК-Эстония", в котором обращает внимание на важные моменты, подсказанные нам небесными светилами. Что ждет Эстонию в целом и ее жителей, относящихся к разным знакам зодиака, в частности? Loe edasi...
Ну вот и все? На следующей неделе обещают дожди и мокрый снег
Первая половина октября выдалась в Эстонии достаточно теплой и солнечной, по, похоже, что все-таки пришло время распрощаться с хорошей погодой. Согласно прогнозам синоптиков, в начале недели следует ожидать дождей, а в среду и вовсе мокрого снега. Loe edasi...
”Меня узнают в электричках”. Иван Макаров — о своем имидже русофоба, закрытии передачи ”Раадиус” и российском ТВ
В авторской передаче Романа Старапопова ”Правильные русские” Эстонии” радиоведущий и редактор ”Радио 4” Иван Макаров рассказал о своем отношении к Путину, России, а также угрозах, после которых пришлось обращаться в КаПо. Представляем вам полную версию интервью — вопросы и ответы, которые не вошли в передачу. Loe edasi...
Около 300 граждан Украины в последние полтора года нарушили в ЭР трудовое законодательство
С 11 июня 2017 по 1 октября 2018 года возможностью приехать в Эстонию без визы воспользовались 15 982 гражданина Украины, из них 290 нарушили условия трудоустройства в Эстонии, — об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос эстонского бюро депутата Европейского парламенты Яны Тоом. Loe edasi...
ФОТО: Перед клубом ”Сомпа” в Кохтла-Ярве развеваются советские флаги
Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой видно, что перед клубом ”Сомпа” в Кохтла-Ярве развеваются флаги СССР, а на самом здании красуется надпись ”Слава советской армии”. Loe edasi...
В Таллинне отопление подорожает, зато в Тарту и Кохтла-Ярве подешевеет
В новом отопительном сезоне жители Таллинна должны будут платить за центральное отопление на 10 процентов больше. Для жителей Пярну цена не изменится, а для жителей Тарту и Кохтла-Ярве отопление даже подешевеет. Loe edasi...