ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Флаг СССР в Кохтла-Ярве, протест автомобилистов и выход США из ракетного договора с РФ

Вчера в 20:18 на 190 км шоссе Таллинн-Нарва близ Синимяэ стадо кабанов выбежало на дорогу, где попало под рейсовый автобус.

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ФОТО: Керсти Кальюлайд на Играх непобедимых и непобежденных в Сиднее: горжусь нашей командой

President Kersti Kaljulaid külastas Võitmatute Mänge Foto: Kersti Kaljulaid

Сегодня в Сиднее президент Керсти Кальюлайд сказала, что гордится тем, что команда, представляющая Эстонию на Играх непобедимых и непобежденных (Invictus Games), показывает небывалую силу, оптимизм и активность.

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Читательница: дочка уже полтора года не может получить от своего отца алименты!

Читательница "МК-Эстония" Татьяна Черникова написала в редакцию письмо и рассказала, как не может получить от отца ребенка положенные по закону алименты:

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Как закончим год по звездам? Подробный прогноз для жителей Эстонии

фото иллюстративное Foto: Tiit Blaat

Что принесет нам конец года, что говорят звезды про четвертый квартал 2018-го? Известный таллиннский астролог Ольга Потемкина составила эксклюзивный прогноз для читателей "МК-Эстония", в котором обращает внимание на важные моменты, подсказанные нам небесными светилами. Что ждет Эстонию в целом и ее жителей, относящихся к разным знакам зодиака, в частности?

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Ну вот и все? На следующей неделе обещают дожди и мокрый снег

Laulukaare remont Foto: Madis Veltman

Первая половина октября выдалась в Эстонии достаточно теплой и солнечной, по, похоже, что все-таки пришло время распрощаться с хорошей погодой. Согласно прогнозам синоптиков, в начале недели следует ожидать дождей, а в среду и вовсе мокрого снега.

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”Меня узнают в электричках”. Иван Макаров — о своем имидже русофоба, закрытии передачи ”Раадиус” и российском ТВ

Ivan Makarov Foto: Kaader videost

В авторской передаче Романа Старапопова ”Правильные русские” Эстонии” радиоведущий и редактор ”Радио 4” Иван Макаров рассказал о своем отношении к Путину, России, а также угрозах, после которых пришлось обращаться в КаПо. Представляем вам полную версию интервью — вопросы и ответы, которые не вошли в передачу.

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Около 300 граждан Украины в последние полтора года нарушили в ЭР трудовое законодательство

Ukraina töölised Foto: Andres Putting

С 11 июня 2017 по 1 октября 2018 года возможностью приехать в Эстонию без визы воспользовались 15 982 гражданина Украины, из них 290 нарушили условия трудоустройства в Эстонии, — об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос эстонского бюро депутата Европейского парламенты Яны Тоом.

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ФОТО: Перед клубом ”Сомпа” в Кохтла-Ярве развеваются советские флаги

Lugeja foto

Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой видно, что перед клубом ”Сомпа” в Кохтла-Ярве развеваются флаги СССР, а на самом здании красуется надпись ”Слава советской армии”.

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