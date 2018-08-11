11.08.2018, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Фестиваль мнений, Нарвская баталия, День Нарва-Йыэсуу и солнечное затмение


rus.delfi.ee
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Narva lahing 2018
Narva lahing 2018Foto: Roman Vikulov

В субботу в Пайде прошел второй день Фестиваль мнений, а в Нарве - второй день исторической реконструкции Нарвская баталия. Также сегодня в Эстонии можно было наблюдать частичное солнечное затмение, а Нарва-Йыэсуу отмечал День города. Не обошлось и без аварий. Читайте все самое интересное за день в нашей подборке!

ГАЛЕРЕЯ: Идет фестиваль "Нарвская баталия": русские и шведские воины искупались на Липовке перед битвой

Narva lahing 2018 Foto: Roman Vikulov

Сегодня — центральный день традиционного исторического фестиваля "Нарвская баталия", посвященного битве за Нарву 1704 года между войсками Петра и Карла.
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ФОТО: Нарва-Йыэсуу празднует День города. Темой шествия стали природные стихии

Narva-Jõesuu päevad 2018 Foto: Roman Vikulov

Нарва-Йыэсуу впервые празднует День города в расширенном составе — после объединения минувшей осенью в результате административной реформы с волостью Вайвара.
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ФОТО: Как в воду канула. Выпущенная испанским истребителем ракета все еще не найдена

Rakett Foto: kaitsevägi

Сегодня во второй половине дня Сила обороны завершили работы на территории заповедника Эндла, так и не найдя ни частей ракеты, ни указывающих на ее приземление доказательств.
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За должников начнут платить простые люди? Подводные камни новой исполнительной системы

Kohtutäiturite sildid Foto: Eero Vabamägi

Министерство юстиции разрабатывает проект новой исполнительной системы, согласно которому исполнение государственных требований — туда относятся различные штрафы, денежные наказания по уголовным делам и так далее — передадут Налогово-таможенному департаменту.
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Читательница — Евгении Чириковой: обидно слышать, что русские сами виноваты в своих проблемах

Pass Foto: Ilmar Saabas

"Некоторое время назад в вашей газете было опубликовано открытое письмо президенту Керсти Кальюлайд от Евгении Чириковой. Я не знаю, что ей ответит госпожа президент, но мне очень хочется ответить ей от лица представителей ”пятой колонны” — граждан третьих стран и серопаспортников", — пишет читательница "МК-Эстонии" Светлана.
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ФОТО: В результате столкновения автобуса и легковушки в Йыгевамаа пострадали восемь человек

Jõgevamaa õnnetus Foto: Lugeja foto

Сегодня около 13 часов дня в деревне Рая в Йыгевамаа столкнулись автобус и легковой автомобиль.
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”Не бойтесь! Наша собака не кусается" ("Ой, это первый раз!")

Shutterstock

”Одним теплым летним днем ко мне подошла женщина с собакой на длинном поводке. Животное стало меня обнюхивать, будто это самая естественная вещь в мире”, — рассказывает журналист Сулев Ведлер в еженедельнике Eesti Ekspress.
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ФОТО: Как проходит второй день Фестиваля мнений в Пайде

Karli Saul

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Сегодня в Пайде проходит второй день традиционного Фестиваля мнений.
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ФОТО и ВИДЕО: Сегодня в Эстонии можно было увидеть частичное солнечное затмение

Сегодня около 12 часов дня по всей Эстонии можно было увидеть частичное солнечное затмение.
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Facebook заблокировал аккаунт известного члена EKRE за использование языка ненависти

"Vabariigi kodanikes" arutlevad teiste seas Varro Vooglaid ja geiaktivist Reimo Mets kooseluseaduse üle Foto: Madis Veltman

На днях Facebook на 30 дней заблокировал аккаунт известного члена EKRE Варро Вооглайда за использование языка ненависти.
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В свете ”испарившейся” ракеты: ТОП 5 эстонских тайн, покрытых мраком

Будь то безнадежно пропавший человек или вторжение непонятного объекта — некоторые мистерии и тайны до сих пор волнуют умы и сердца эстоноземельнцев.
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Итог дискуссии на Фестивале мнений: у объединяющей эстонскую и русскую молодежь школьной системы есть будущее

Foto: Karli Saul

Прошедшая вчера в Пайде дискуссия на тему объединяющей эстонскую и русскую молодежь школьную системы завершилась признанием того, что взгляды общества на совместное обучение детей с разными родными языками стали более открытыми, что создает отличные предпосылки для разработки плана единой школы.
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Gerd Kanteri saabumine Tallinna lennujaama Foto: Kert Saarma

После последних в своей карьере крупных соревнований метатель диска Герд Кантер вернулся домой. Смотрите, как 38-летнего спортсмена встречают в таллиннском аэропорту!
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Фестиваль мнений, Нарвская баталия, День Нарва-Йыэсуу и солнечное затмение

11.08.2018
В субботу в Пайде прошел второй день Фестиваль мнений, а в Нарве - второй день исторической реконструкции Нарвская баталия. Также сегодня в Эстонии можно было наблюдать частичное солнечное затмение, а Нарва-Йыэсуу отмечал День города. Не обошлось и без аварий. Читайте все самое интересное за день в нашей подборке!
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За должников начнут платить простые люди? Подводные камни новой исполнительной системы

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Министерство юстиции разрабатывает проект новой исполнительной системы, согласно которому исполнение государственных требований — туда относятся различные штрафы, денежные наказания по уголовным делам и так далее — передадут Налогово-таможенному департаменту.
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