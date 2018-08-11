ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Фестиваль мнений, Нарвская баталия, День Нарва-Йыэсуу и солнечное затмение

В субботу в Пайде прошел второй день Фестиваль мнений, а в Нарве - второй день исторической реконструкции Нарвская баталия. Также сегодня в Эстонии можно было наблюдать частичное солнечное затмение, а Нарва-Йыэсуу отмечал День города. Не обошлось и без аварий. Читайте все самое интересное за день в нашей подборке!
ГАЛЕРЕЯ: Идет фестиваль "Нарвская баталия": русские и шведские воины искупались на Липовке перед битвой
Сегодня — центральный день традиционного исторического фестиваля "Нарвская баталия", посвященного битве за Нарву 1704 года между войсками Петра и Карла. Loe edasi...
ФОТО: Нарва-Йыэсуу празднует День города. Темой шествия стали природные стихии
ФОТО: Как в воду канула. Выпущенная испанским истребителем ракета все еще не найдена
Сегодня во второй половине дня Сила обороны завершили работы на территории заповедника Эндла, так и не найдя ни частей ракеты, ни указывающих на ее приземление доказательств. Loe edasi...
За должников начнут платить простые люди? Подводные камни новой исполнительной системы
Министерство юстиции разрабатывает проект новой исполнительной системы, согласно которому исполнение государственных требований — туда относятся различные штрафы, денежные наказания по уголовным делам и так далее — передадут Налогово-таможенному департаменту. Loe edasi...
Читательница — Евгении Чириковой: обидно слышать, что русские сами виноваты в своих проблемах
"Некоторое время назад в вашей газете было опубликовано открытое письмо президенту Керсти Кальюлайд от Евгении Чириковой. Я не знаю, что ей ответит госпожа президент, но мне очень хочется ответить ей от лица представителей ”пятой колонны” — граждан третьих стран и серопаспортников", — пишет читательница "МК-Эстонии" Светлана. Loe edasi...
ФОТО: В результате столкновения автобуса и легковушки в Йыгевамаа пострадали восемь человек
Сегодня около 13 часов дня в деревне Рая в Йыгевамаа столкнулись автобус и легковой автомобиль. Loe edasi...
”Не бойтесь! Наша собака не кусается" ("Ой, это первый раз!")
”Одним теплым летним днем ко мне подошла женщина с собакой на длинном поводке. Животное стало меня обнюхивать, будто это самая естественная вещь в мире”, — рассказывает журналист Сулев Ведлер в еженедельнике Eesti Ekspress. Loe edasi...
ФОТО: Как проходит второй день Фестиваля мнений в Пайде
ФОТО и ВИДЕО: Сегодня в Эстонии можно было увидеть частичное солнечное затмение
Сегодня около 12 часов дня по всей Эстонии можно было увидеть частичное солнечное затмение. Loe edasi...
Facebook заблокировал аккаунт известного члена EKRE за использование языка ненависти
На днях Facebook на 30 дней заблокировал аккаунт известного члена EKRE Варро Вооглайда за использование языка ненависти. Loe edasi...
В свете ”испарившейся” ракеты: ТОП 5 эстонских тайн, покрытых мраком
Будь то безнадежно пропавший человек или вторжение непонятного объекта — некоторые мистерии и тайны до сих пор волнуют умы и сердца эстоноземельнцев. Loe edasi...
Итог дискуссии на Фестивале мнений: у объединяющей эстонскую и русскую молодежь школьной системы есть будущее
Прошедшая вчера в Пайде дискуссия на тему объединяющей эстонскую и русскую молодежь школьную системы завершилась признанием того, что взгляды общества на совместное обучение детей с разными родными языками стали более открытыми, что создает отличные предпосылки для разработки плана единой школы. Loe edasi...