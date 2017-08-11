ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Фестиваль мнений и страсти вокруг EKRE и Ансипа

Сегодня в Пайде стартовал Фестиваль мнений. Его девиз — ”Меньше тем для обсуждений, меньше площадок обсуждений = больше вовлеченности и разговоров!”. А еще сегодня разгорелись нешуточные страсти вокруг, как считают некоторые, опасной для Эстонии политики EKRE, а также вокруг "поведения" вице-президента Европейской комиссии Андруса Ансипа, которое, по мнению евродепутата Яна Тоом, не соответствуют Кодексу поведения члена Еврокомиссии. О самых важных новостях пятницы — в нашей подборке.

ФОТО: "Больше вовлеченности и разговоров!” В Пайде начался Фестиваль мнений

Arvamusfestival 2017 esimene päev Foto: Hendrik Osula

Фестиваль мнений проходит в Пайде уже в пятый раз. Его девиз — ”Меньше тем для обсуждений, меньше площадок обсуждений = больше вовлеченности и разговоров!”.

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Осиновский — об опасности прихода EKRE к власти и альтернативе для русскоязычных избирателей

Jevgeni Ossinovski Foto: Priit Simson

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский в интервью Eesti Päevaleht заявил, что на человеконенавистническую риторику EKRE нельзя отвечать лишь слабым политическим философствованием.

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Тоом обратилась к главе Еврокомиссии с просьбой оценить поведение Ансипа

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Депутат Европарламента (Альянс либералов и демократов за Европу) центристка Яна Тоом отправила 10 августа письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой оценить поведение вице-президента Европейской комиссии Андруса Ансипа, значится в пресс-релизе.

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МИНИДОК: Завершившая карьеру спортсменка открыла для себя новый вид спорта

25-летняя Кристин Таттар в молодости занималась лыжным спортом. Входила в юниорскую сборную Эстонии и дважды становилась чемпионкой страны в своем возрастном классе.

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ФОТО: В Таллинн прибыла противоминная группа НАТО

NATO miinitõrjegrupp saabus Tallinna Foto: Karl Alfred Baumeister

Сегодня в таллиннскую Минную гавань прибыла 1-ая постоянная противоминная группа НАТО, чтобы пополнить запасы и подготовиться к предстоящей операции по поиску взрывных устройства в эстонских водах.

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РЕКОНСТРУКЦИЯ: Как на вчерашних учениях штурмовик США приземлился на дорожный знак

Ekspress Meedia

Вчера, 10 августа, при учениях военнослужащих боевой группы НАТО на расширенном участке шоссе Ягала-Кяравете произошел несчастный случай. При приземлении штурмовик A-10 снес пластиковое ограждение, а затем — дорожный знак. Смотрите анимацию о том, как произошел несчастный случай.

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ВИДЕО-ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Поможет ли фоторобот в поимке преступника?

Кто не видел хотя бы один фильм, где злоумышленника задерживают благодаря составленного на основании описания очевидца фоторобота? В полицейском участке Хьюстона в штате Техас работает художник, на основании фотографий которого поймали более тысячи преступников. Редакция Delfi выяснила, смогут ли новые способы опознания заменить старые.

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ФОТО и ВИДЕО: Жуткое падение барьеристки на чемпионате мира

Britain Athletics Worlds Foto: Jonathan Brady, AP

Тринидадская бегунья Дебора Джон не сумела завершить на чемпионате мира в Лондоне квалификационный забег на 100 метров с барьерами. Во время прохождения одного из препятствий она получила жуткую травму.

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Таави Рыйвас решил стать бизнесменом

Taavi Rõivas Foto: Hendrik Osula

В начале августа бывший премьер-министр и экс-председатель Партии реформ Таави Рыйвас основал товарищество с ограниченной ответственностью под названием Inspiring Mind, в котором он является единственным владельцем и членом правления.

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ФОТО: В Пярну проходит Балтийский чемпионат по древолазанию

Arboristide võidu puu otsa ronimine Foto: Eiliki Pukk

Сегодня и завтра в прибрежном парке в Пярну проходит чемпионат стран Балтии по древолазанию, в котором принимают участие 38 человек во всего мира.

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На пустыре в Ласнамяэ появятся парковочные места и парк

Inimsuhted Foto: Eero Vabamägi

Через несколько месяцев пустырь по адресу Ляэнемере теэ, 42 площадью свыше полутора гектаров за магазином Maxima преобразится. Там появятся не только долгожданные новые парковочные места, но и парк нового поколения, значится в пресс-релизе.

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Контрасты Кохтла-Ярве: вандалы VS нормальные жители города

Кохтла-Ярве — город контрастов. Это известно давно. Как и в любом эстонском городе, здесь многие годы ведется состязание: вандалы versus нормальные горожане. И, несмотря на то, что среди 36 тысяч жителей Кохтла-Ярве вандалов — считанные единицы, последние, похоже, одерживают верх.

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Новый закон позволит совершать в интернет-магазинах покупки и без кредитных карт

Foto: Vida Press

На сегодняшнем заседании правительство одобрило законопроект, который в целях увеличения конкуренции позволит при совершении платежей пользоваться также услугой инициации платежа и информации о состоянии счета.

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Жительницу Хельсинки подозревают в контрабанде сотен щенков из Эстонии

Koer, Jack Russell terjer Foto: Tiit Blaat

Жительницу Хельсинки подозревают в том, что она незаконно ввозила в Финляндию сотни собак, пишет YLE.

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