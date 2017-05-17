ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Фееричная победа Контавейт, интервью с Патрисией Каас и ночное заседание Рийгикогу

Подведем итоги дня сегодняшнего.

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 68) во втором круге теннисного турнира в Риме добилась самой громкой победы в своей карьере, обыграв лидера мирового рейтинга Ангелик Кербер (Германия) — 6:4, 6:0.

Сегодня в Рийгикогу пройдут первые чтения законопроектов о налоговых изменениях. Поскольку вопросы требуют быстрого решения и на повестке дня — обсуждение 24 законопроектов, заседание затянется и закончится глубокой ночью.

В интервью Delfi Патрисия Каас порассуждала о ”Евровидении” и даже сказала кое-что по-русски!

Время шортов и мини-юбок! К выходным в Эстонии обещают до 23 градусов тепла

Поживем — увидим. А пока читайте прогноз от pogoda.ee.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Эй, море, ты куда? В Таллинне из-за низкого уровня воды можно гулять по дну

В среду на столичном пляже Штромка можно было наблюдать невероятно низкий уровень воды.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Тапа можно полюбоваться военной техникой союзников

Сегодня в Тапа в рамках Дня открытых дверей учений ”Весенний шторм” была представлена военная техника. Некоторые единицы можно было изучить и вблизи.

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Порошенко назвал условия снятия блокировок с "ВКонтакте" и "Одноклассников"

Petro Porošenko Foto: VALENTÕN OHIRENKO, REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в среду, 17 мая, на пресс-конференции после подписания соглашения о безвизовом режиме с Европейским союзом, заявил, что о снятии блокировок с российских компаний и сервисов можно будет говорить только после того, как прекратится агрессия со стороны РФ.

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6:4, 6:0! Контавейт вынесла с корта первую ракетку мира Кербер

ITALY-TENNIS-WTA Foto: TIZIANA FABI, AFP

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 68) во втором круге теннисного турнира в Риме добилась самой громкой победы в своей карьере, обыграв лидера мирового рейтинга Ангелик Кербер (Германия) - 6:4, 6:0. Поединок н центральном корте продолжался 56 минут. Прямую трансляцию матча вело Delfi TV.

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ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ DELFI: Сегодня в Рийгикогу до ночи будут спорить о сахаре, упаковке и беженцах

Karin Kaljuläte

Сегодня в Рийгикогу пройдут первые чтения законопроектов о налоговых изменениях. Поскольку вопросы требуют быстрого решения и на повестке дня — обсуждение 24 законопроектов, заседание затянется и закончится глубокой ночью.

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Трудности перевода, или Как я пыталась завести отношения с эстонцем

По статистике у нас в стране немало смешанных браков между эстонцами и русскими. Причем чаще именно женщина в них — русская, а мужчина — эстонец. Я же не могу понять, как у них это получается. Чисто внешне мне нравятся эстонские мужчины: светлоглазые блондины — стопроцентно мой типаж. Но вот общение, а тем более отношения с ними, у меня не складываются. Как правило, дело совсем не в языковом барьере, однако недавний случай стал исключением.

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ФОТО: Утро среды на Петербургском шоссе: ДТП с пятью автомобилями и пробка

Lugejafoto

В среду утром в Таллинне на Петербургском шоссе произошла цепная авария с участием пяти автомобилей. Никто не пострадал.

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Новый глава Eesti Raudtee был признан виновным в притеснении работника и получил максимальный штраф

Erik Laidvee sõnul on Transiidikeskus algatanud meremeeste ametiühingu kohta mitu kriminaalasja. Foto: Karin Kaljuläte

В ходе производства о проступке суд признал Эрика Лайдвеэ виновным в том, что он препятствовал работе профсоюза и его членов во время своего пребывания в должности руководителя Transiidikeskus AS. Министерство экономики и совет Eesti Radutee, генеральным директором которого Лайдвеэ стал совсем недавно, не считают, что его поведение на прошлом месте может сказаться на работе на нынешнем, пишет Eesti Päevaleht.

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Финляндия не пропустила бы через свою территорию войска НАТО, следующие в Эстонию

Hüppamine öösel Foto: Tanel Meos

Министр обороны Финляндии Юсси Нийнистё дал скорее отрицательный ответ на вопрос о том, пропустила бы Финляндия через свою территорию войска НАТО, спешащие оказать военную помощь Эстонии.

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В Таллинне в девятый раз пройдут Дни славянской письменности и культуры

Sõjaväevorm ja Georgi ordeni kavaleride portreed Vene Kultuurikeskuses Foto: Ilmar Saabas

В Центре русской культуры c 19 по 25 мая в девятый раз пройдет неделя традиционных праздничных мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры.

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Смертельное искушение. Полиция опасается роста количества аварий с летальным исходом

VEEL ÜKS MÕTTETU SURM: Möödunud hilissügisel põrkus reisibuss Tallinnas kokku sõiduautoga, mille roolis olnud 20-aastane juhtimisõiguseta noormees suri saadud vigastustesse sündmuskohal. Foto: Veiko Vares

9 апреля около 5 часов утра в Нарве полицейский патруль замечает на дороге петляющий Volkswagen и дает знак остановиться. Водитель не реагирует и продолжает двигаться дальше, увеличив скорость, пишет Eesti Ekspress.

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Из чего складываются расценки на разные услуги в храмах и можно ли получить их бесплатно

esimene jumalateenistus Nevski katedraalis Foto: Ahto Sooaru

Обряды, таинства, вера – все это крайне сложные и деликатные вопросы. Религия для любого верующего – святыня, на которую покушаться нельзя. Тем удивительнее, что когда речь заходит о деньгах, многие из верующих тут же из тихонь превращаются в весьма свирепых борцов за… насущное. «МК-Эстония» решила выяснить, сколько стоят услуги в различных храмах, что влияет на ценообразование и можно ли получить что-то совершенно бесплатно.

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ВИДЕО: Патрисия Каас рассказала Delfi, почему она поет о домашнем насилии, терроризме и инцесте

Уже завтра, 18 мая, легендарная французская певица Патрисия Каас выступит в Таллинне с новой концертном программой. Спустя 13 лет она выпустила альбом, который не только полон песен о любви, но и рассказывает о домашнем насилии и даже инцесте. В интервью Delfi певица рассказала о том, чем обусловлен выбор таких тем, порассуждала о “Евровидении” и даже сказала кое-что по-русски!

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Промышлявшие в Таллинне домушники утопили пустой сейф в озере Харку

Foto: Andres Putting

Полиция задержала домушников, которые использовали в своей "работе" станок для изготовления ключей.

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Ирландцы боятся, что у предполагаемого киллера Имре Аракаса туберкулез

Imre Arakas Foto: Tiit Blaat

Находящегося под стражей в Ирландии 58-летнего Имре Аракаса перевели в специальное отделение тюрьмы Маунтджой. Тюрьма боится, что Аракас может быть болен туберкулезом.

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Издание: появление новых торговых центров приведет к беспорядку на рынке

T1 kaubanduskeskus kerkib sisuliselt konkurendi Ülemiste keskuse õuele. Priit Simson

Появление в 2018 году торговых центров приведет к снижению цен на аренду и нездоровой конкуренции. Для магазинов это будет означать увеличение расходов на зарплаты и нехватку рабочей силы вплоть до банкротства, пишет Eesti Päevaleht.

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Во время учений Сил обороны серьезно пострадал резервист

Kevadtorm 2016 Foto: Tauno Tõhk / Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Во вторник во второй половине дня во время учений Сил обороны серьезно пострадал солдат-резервист, которого сбил сдававший назад грузовой автомобиль. По данным Delfi, мужчине было сделано две операции.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Сколько стоит алкоголь в Финляндии, Эстонии и Латвии

Foto on illustreeriv. Foto: Karli Saul

Финское издание составило таблицу, в которой приводятся цены на алкогольную продукцию в Эстонии, Латвии и Финляндии.

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ЛГБТ-ассоциации подали на Кадырова в Международный уголовный суд

Vabaõhukontsert Astu välja Foto: Eero Vabamägi

Три французских ЛГБТ-ассоциации подали жалобу в Международный уголовный суд (МУС) на главу Чечни Рамзана Кадырова, которого они обвиняют в организации преследования людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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ВИДЕО DELFI: Камерунец открыл в Таллинне первый магазин африканских товаров. Чем там торгуют?

Для африканцев, проживающих в Эстонии, приобретение родной утвари — целая проблема.

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Влюбленная женщина потеряла на сайте знакомств 17 000 евро

Shutterrstock

В приложении для знакомств Tinder эстонка познакомилась с интересным мужчиной, который назвал себя унтер-офицером авиации Брайаном.

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Пляж белый — список черный. Как потребителю понять, какой турфирме довериться

Foto: Ago Tammik

Департамент защиты прав потребителя продолжает публиковать так называемые черные списки турфирм, вовремя не подавших отчетность. Ведомство считает такой инструмент эффективным, турфирмы жалуются на его формализм. А как тут быть потребителю?

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