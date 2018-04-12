ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ежегодник КаПо и история одного рабства

Ежегодник КаПо: в прошлом году в Эстонии были осуждены два российских шпиона, еще один ожидает суда

Ilja Tihhanovski, Mihhail Petrovi, Albert Provornikov Foto: Kaitsepolitsei

В последние годы Полицией безопасности Эстонии (КаПо) был задержан ряд российских шпионов ”более низкого профиля”. До сегодняшнего дня общественности не было известно, что в прошлом году свое наказание получило еще два человека, занимавшихся шпионажем в пользу РФ. Еще один ожидает суда.

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КаПо: кроме Сазанакова в конфликте в Ираке и Сирии принимало участие десять связанных с Эстонией человек

Pühas linnas: nüüdseks džihadistidega liitunud Abdurrahman Sazanakov käis mõne aasta eest palverännakul Mekas, osalejad valis ükshaaval välja Eesti peaimaam. Erakogu

В главе, посвященной борьбе с терроризмом, представленного сегодня ежегодника КаПо, сообщается, что в военных действиях в Ираке и Сирии принимает участие один уроженец Эстонии Абдурахман Сазанаков. Кроме него, по данным КаПо, в регионе присутствуют или присутствовали еще с десяток связанных с Эстонией человек. Примерно половина из них — несовершеннолетние.

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КаПо: Россия все больше манипулирует русской молодежью в Эстонии

KAPO esitles aastaraamatut Foto: Andres Putting

Согласно данным свежего ежегодника Полиции безопасности (КаПо), новая тенденция российской политики раскола — обращение внимания на русскую молодежь в Эстонии. Им пытаются помешать интегрироваться в эстонское культурное пространство, из них пытаются создать подрастающее поколение несущих кремлевскую политику раскола в Эстонию, их вербуют в ряды спецслужб, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.

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Невероятная история: мужчина много лет был рабом у одной эстонской семьи — среди алкоголя, побоев и унижений

Uues elupaigas. Tomi tuba on korras ja puhas, kui vaja, siis aitab ta ka ühismajapidamises. Ajakirjanik veendus ise: Tom elab küll spartalikus, aga piinlikult korras ruumis. Foto: Argo Ingver

23 марта 2018 года 36-летний Том (имя изменено — прим.ред) в носках и тонкой одежде бежит по снегу в одной из деревень Тартумаа. Мужчина бежит от своих ”хозяев”, Леонида и Линды, пишет Eesti Päevaleht.

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