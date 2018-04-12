ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ежегодник КаПо и история одного рабства

Сегодня, 12 апреля, был обнародован свежий ежегодник Полиции безопасности (КаПо). Также в этот день газета Eesti Päevaleht опубликовала историю мужчины, который много лет был рабом у одной эстонской семьи. Об этом и о многом другом читайте в нашей подборке новостей этого четверга.
КГБ признал ”своим” самого подлого и жестокого эстонского шпиона. История ученого Юхана Тулдава
Свежий ежегодник КаПо наконец-то окончательно проливает свет на одного из самых известных эстонских шпионов, имевшего позывные ”Воронин” и ”Скворцов” Юхана Тулдава. Он был преподавателем Тартуского университета, всемирно известным ученым, но при этом жестоким и расчетливым шпионом без моральных принципов, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Ежегодник КаПо: в прошлом году в Эстонии были осуждены два российских шпиона, еще один ожидает суда
В последние годы Полицией безопасности Эстонии (КаПо) был задержан ряд российских шпионов ”более низкого профиля”. До сегодняшнего дня общественности не было известно, что в прошлом году свое наказание получило еще два человека, занимавшихся шпионажем в пользу РФ. Еще один ожидает суда. Loe edasi...
КаПо: кроме Сазанакова в конфликте в Ираке и Сирии принимало участие десять связанных с Эстонией человек
В главе, посвященной борьбе с терроризмом, представленного сегодня ежегодника КаПо, сообщается, что в военных действиях в Ираке и Сирии принимает участие один уроженец Эстонии Абдурахман Сазанаков. Кроме него, по данным КаПо, в регионе присутствуют или присутствовали еще с десяток связанных с Эстонией человек. Примерно половина из них — несовершеннолетние. Loe edasi...
КаПо: Россия все больше манипулирует русской молодежью в Эстонии
Согласно данным свежего ежегодника Полиции безопасности (КаПо), новая тенденция российской политики раскола — обращение внимания на русскую молодежь в Эстонии. Им пытаются помешать интегрироваться в эстонское культурное пространство, из них пытаются создать подрастающее поколение несущих кремлевскую политику раскола в Эстонию, их вербуют в ряды спецслужб, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised. Loe edasi...
Невероятная история: мужчина много лет был рабом у одной эстонской семьи — среди алкоголя, побоев и унижений
23 марта 2018 года 36-летний Том (имя изменено — прим.ред) в носках и тонкой одежде бежит по снегу в одной из деревень Тартумаа. Мужчина бежит от своих ”хозяев”, Леонида и Линды, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Коррупционное дело TLT: директор службы автобусного движения Херкель покрывал Винка, а один из подозреваемых невиновен?
Руководство Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) целых три раза обсуждала деятельность заместителя директора подразделения ремонта автобусов Яануса Винка. Согласно информации, директор службы автобусного движения Андрес Херкель защищал Винка и убеждал членов правления, что для обвинений нет оснований. Loe edasi...
ФОТО: Обвиняемые в двойном убийстве и поджоге Poseidon предстали перед судом
”Они сожалеют о содеянном”. Осквернившие свечи в память о жертвах мартовской депортации призваны к ответственности
Полиция установила личности людей, которые 26 марта на площади Вабадузе совершили акт вандализма по отношению к свечам, зажженным в память о жертвах мартовской депортации, и возбудила в отношении двух женщин (55 и 32 лет) и двух мужчин (33 и 27 лет) производство о проступке по статье о нарушении общественного порядка. Loe edasi...
Почему именно здесь? В одном из эстонских центров отдыха за месяц произошло четыре несчастных случая
В центре отдыха несколько детей получили переломы и сотрясения. По оценке руководства, в большинство случаев виноваты сами клиенты, которые нарушают правила. На самом же деле все факты указывают на недостаточную техническую безопасность, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
ВИДЕО: Принесет ли желаемые плоды рокировка соцдемов? В студии DELFI — Евгений Осиновский
Первое подробное интервью на русском языке после не ожидавшегося никем сенсационного заявления о сложении полномочий министра здоровья и труда! Loe edasi...
ФОТО: Михаил Кылварт разговаривает за рулем по мобильному телефону
Бдительный читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой видно, как председатель Таллиннского горсовета Михаил Кылварт, управляя автомобилем, разговаривает по мобильному телефону. Loe edasi...
ГРАФИК: Цены упадут, но потом снова вырастут? Что думают эстонские розничные сети о приходе Lidl
По оценке розничных сетей, приход в Эстонию Lidl сначала приведет к снижению цен, но через полгода все вернется на круги своя, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Доска позора: какие овощи и фрукты напичканы пестицидами, а какие есть можно?
Недавно был обнародован ежегодный рапорт о содержании пестицидов в различных овощах и фруктах. Первое место ”списка позора” занимает клубника: все протестированные образцы содержали остатки как минимум десяти различных ядовитых веществ. Loe edasi...