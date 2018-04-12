12.04.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ежегодник КаПо и история одного рабства

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rus.delfi.ee
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KAPO esitles aastaraamatut
KAPO esitles aastaraamatutFoto: Andres Putting

Сегодня, 12 апреля, был обнародован свежий ежегодник Полиции безопасности (КаПо). Также в этот день газета Eesti Päevaleht опубликовала историю мужчины, который много лет был рабом у одной эстонской семьи. Об этом и о многом другом читайте в нашей подборке новостей этого четверга.

КГБ признал ”своим” самого подлого и жестокого эстонского шпиона. История ученого Юхана Тулдава

Erakogu

Свежий ежегодник КаПо наконец-то окончательно проливает свет на одного из самых известных эстонских шпионов, имевшего позывные ”Воронин” и ”Скворцов” Юхана Тулдава. Он был преподавателем Тартуского университета, всемирно известным ученым, но при этом жестоким и расчетливым шпионом без моральных принципов, пишет Eesti Ekspress.
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Ежегодник КаПо: в прошлом году в Эстонии были осуждены два российских шпиона, еще один ожидает суда

Ilja Tihhanovski, Mihhail Petrovi, Albert Provornikov Foto: Kaitsepolitsei

В последние годы Полицией безопасности Эстонии (КаПо) был задержан ряд российских шпионов ”более низкого профиля”. До сегодняшнего дня общественности не было известно, что в прошлом году свое наказание получило еще два человека, занимавшихся шпионажем в пользу РФ. Еще один ожидает суда.
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КаПо: кроме Сазанакова в конфликте в Ираке и Сирии принимало участие десять связанных с Эстонией человек

Pühas linnas: nüüdseks džihadistidega liitunud Abdurrahman Sazanakov käis mõne aasta eest palverännakul Mekas, osalejad valis ükshaaval välja Eesti peaimaam. Erakogu

В главе, посвященной борьбе с терроризмом, представленного сегодня ежегодника КаПо, сообщается, что в военных действиях в Ираке и Сирии принимает участие один уроженец Эстонии Абдурахман Сазанаков. Кроме него, по данным КаПо, в регионе присутствуют или присутствовали еще с десяток связанных с Эстонией человек. Примерно половина из них — несовершеннолетние.
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КаПо: Россия все больше манипулирует русской молодежью в Эстонии

KAPO esitles aastaraamatut Foto: Andres Putting

Согласно данным свежего ежегодника Полиции безопасности (КаПо), новая тенденция российской политики раскола — обращение внимания на русскую молодежь в Эстонии. Им пытаются помешать интегрироваться в эстонское культурное пространство, из них пытаются создать подрастающее поколение несущих кремлевскую политику раскола в Эстонию, их вербуют в ряды спецслужб, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.
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Невероятная история: мужчина много лет был рабом у одной эстонской семьи — среди алкоголя, побоев и унижений

Uues elupaigas. Tomi tuba on korras ja puhas, kui vaja, siis aitab ta ka ühismajapidamises. Ajakirjanik veendus ise: Tom elab küll spartalikus, aga piinlikult korras ruumis. Foto: Argo Ingver

23 марта 2018 года 36-летний Том (имя изменено — прим.ред) в носках и тонкой одежде бежит по снегу в одной из деревень Тартумаа. Мужчина бежит от своих ”хозяев”, Леонида и Линды, пишет Eesti Päevaleht.
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Коррупционное дело TLT: директор службы автобусного движения Херкель покрывал Винка, а один из подозреваемых невиновен?

Politsei konfiskeerib Jaanus Vingi vara Foto: Andres Putting

Руководство Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) целых три раза обсуждала деятельность заместителя директора подразделения ремонта автобусов Яануса Винка. Согласно информации, директор службы автобусного движения Андрес Херкель защищал Винка и убеждал членов правления, что для обвинений нет оснований.
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ФОТО: Обвиняемые в двойном убийстве и поджоге Poseidon предстали перед судом

Kahe inimese mõrvas ja ööklubi Poseidon süütamises süüdistatavad kohtus Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня перед Харьюским уездным судом предстали братья Эрик и Стен Круусимяги, обвиняемые в убийстве двух лидеров Кемеровской ОПГ в пошлом году. Для сокрытия следов преступления мужчины подожгли ночной клуб Poseidon в Таллинне.
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”Они сожалеют о содеянном”. Осквернившие свечи в память о жертвах мартовской депортации призваны к ответственности

Märtsiküüditamise aastapäev Tallinnas Foto: Hendrik Osula

Полиция установила личности людей, которые 26 марта на площади Вабадузе совершили акт вандализма по отношению к свечам, зажженным в память о жертвах мартовской депортации, и возбудила в отношении двух женщин (55 и 32 лет) и двух мужчин (33 и 27 лет) производство о проступке по статье о нарушении общественного порядка.
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Почему именно здесь? В одном из эстонских центров отдыха за месяц произошло четыре несчастных случая

Fotol ei ole Valgehobusemäe lumerõngarada ega õnnetusega seotud laps. Shutterstock

В центре отдыха несколько детей получили переломы и сотрясения. По оценке руководства, в большинство случаев виноваты сами клиенты, которые нарушают правила. На самом же деле все факты указывают на недостаточную техническую безопасность, пишет Eesti Ekspress.
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ВИДЕО: Принесет ли желаемые плоды рокировка соцдемов? В студии DELFI — Евгений Осиновский

Первое подробное интервью на русском языке после не
ожидавшегося никем сенсационного заявления о сложении полномочий министра здоровья и труда!
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ФОТО: Михаил Кылварт разговаривает за рулем по мобильному телефону

Lugeja foto

Бдительный читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой видно, как председатель Таллиннского горсовета Михаил Кылварт, управляя автомобилем, разговаривает по мобильному телефону.
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ГРАФИК: Цены упадут, но потом снова вырастут? Что думают эстонские розничные сети о приходе Lidl

Reuters

По оценке розничных сетей, приход в Эстонию Lidl сначала приведет к снижению цен, но через полгода все вернется на круги своя, пишет Eesti Päevaleht.
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Доска позора: какие овощи и фрукты напичканы пестицидами, а какие есть можно?

Foto: Karin Kaljuläte

Недавно был обнародован ежегодный рапорт о содержании пестицидов в различных овощах и фруктах. Первое место ”списка позора” занимает клубника: все протестированные образцы содержали остатки как минимум десяти различных ядовитых веществ.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ежегодник КаПо и история одного рабства

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Сегодня, 12 апреля, был обнародован свежий ежегодник Полиции безопасности (КаПо). Также в этот день газета Eesti Päevaleht опубликовала историю мужчины, который много лет был рабом у одной эстонской семьи. Об этом и о многом другом читайте в нашей подборке новостей этого четверга.
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