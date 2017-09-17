ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эстонское походное супер-яство и серьезные проблемы Ryanair

Подведем итоги этого воскресенья. Чем оно нам запомнится?

Несколько энтузиастов придумали, как сделать походную еду вкусной, разнообразной и способной храниться годами, основал фирму Tactical Solution OÜ, которая вы ходит теперь на мировой рынок. Читайте подробности ниже!

Ирландская авиакомпания и крупнейший в мире бюджетный авиаперевозчик Ryanair в ближайшие шесть недель отменила от 40 до 50 рейсов в день. Затронет эта проблема и Эстонию.

Кроме того, грядущая неделя обещает быть дождливой. Не забудьте зонтик!

Эстонское изобретение на мировом рынке: вкусная походная еда, которая хранится годами

Foto: Sven Arbet

Тийт Розенберг вместе с двумя единомышленниками придумал, как сделать походную еду вкусной, разнообразной и способной храниться годами, основал фирму Tactical Solution OÜ, которая вы ходит теперь на мировой рынок.

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Полиция просит помощи свидетелей ДТП в Нарве: автомобиль скрылся с места происшествия

Foto: Eero Vabamägi

Вчера, 16 сентября, в 20.45 в Нарве по ул. Партизани произошло ДТП, в котором неизвестный автомобиль темного цвета наехал на пешехода. Автомобиль скрылся с места происшествия. Пострадавшую 75-летнюю женщину доставили в больницу.

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Минобороны РФ рассказало о модернизированных танках на учениях ”Запад-2017”

фото иллюстративное Foto: AP

На российско-белорусских учениях ”Запад-2017” были испытаны танки Т-72Б3 новейшей модификации. Об этом сообщается на сайте Минобороны России в воскресенье, 17 сентября, передает Lenta.ru.

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В Таллинне прибавится свыше 130 000 м2 офисных площадей, цены на аренду застыли

”Масштабы новых вступающих в строй офисных площадей достаточно велики для того, чтобы в будущем году застопорить рост цен на аренду”, — подтвердил оценщик коммерческой недвижимости Pindi Kinnisvara Эгон Энула, сказано в обзоре рынка недвижимости Pindi Kinnisvara.

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Инвалидов отправляют работать: девушку без части сустава признали полностью трудоспособной

Жительницу Таллинна Екатерину Чеснокову (18) Касса по безработице недавно признала полностью трудоспособной, хотя у девушки частично нет сустава в бедре. С 9 лет Катя получала пенсию по инвалидности, а теперь, после реформы, подтвердить частичную трудоспособность не удалось, пишет "МК-Эстония".

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ФОТО DELFI: ЧП на водных соревнованиях в Вильянди: лодка ”взлетела”, спортсмен в больнице

Viljandi järvel toimuval veemoto võistlusel läks paat ümber Foto: Kenno Soo

На этих выходных на озере Вильянди проходят соревнования по водному спорту. На дне открытия произошло ЧП: лодка латвийца Роберта Минигса подлетела и опустилась носом в воду.

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НАТО: учения "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне

Kindral Petr Pavel Foto: Francois Lenoir, REUTERS

Совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017", которые проходят с 14 по 20 сентября, похожи на подготовку к большой войне, заявил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел.

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Вблизи морских границ Латвии замечены три российских военных корабля

фото иллюстративное Foto: MoD/Crown copyright, AP

В Балтийском море вблизи морских границ Латвии 17 сентября были замечены три корабля российских Вооруженных сил, сообщает агентство LETA со ссылкой на Национальные вооруженные силы Латвии.

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ФОТО: Масляный кризис шагает по стране. На полках магазинов — дуля с маслом

Lugeja foto

Цена на масло взлетела, и уже сейчас по полкам некоторых магазинов гуляет ветер. По словам специалистов, ситуация должна нормализоваться к зиме, пишет Kasulik.

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Красота наступающей осени в реальном времени. Понаблюдайте за эстонской погодой!

Värviline sügis Foto: Bianca Mikovitš

Сегодня, в воскресенье, в Эстонии установилась прекрасная осенняя погода. А с понедельника — опять дожди. Понаблюдайте за погодой в реальном времени!

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Массовая отмена рейсов Ryanair затронет и эстонских пассажиров

Ryanair Foto: Marian Lockhart, REUTERS

Авиаперевозчик Ryanair сообщил, что завтра, в понедельник, отменяется рейс Лондон — Таллинн, передает Kasulik.

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Раскол по Белорусской АЭС: что литовцу потери, эстонцу или латышу — доходы

Foto: erakogu

Вот были времена — 50-60-е 20 века, когда атомная энергия казалась какой-то неземной и, буквально, ответом на все вопросы человечества. О ней писали фантасты, атомный реактор втискивали даже в детройтские авто и самолеты, все были большими энтузиастами этого дела. Потом жесткая реальность в лице Чернобыля, Фукусимы и тому подобных явлений имидж "мирного атома" основательно подпортила.

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