ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эстонских судовых охранников выпустили из индийской тюрьмы, но сразу домой они не вернутся

Эстонские судовые охранники, оправданные индийским верховным судом, после четырех лет в тюрьме получили шанс в скором времени вернуться домой, реализация которого зависит от прокуратуры. Полиция ищет возможных жертв попавшегося в Таллинне насильника. И можно ли считать многолетние издевательства на словах насилием? Этот вопрос ставит история одного из учеников, которому не пришли на помощь ни учителя, ни директор школы. Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке главных материалов дня.
ФОТО: Эстонских судовых охранников выпустили из индийской тюрьмы
Вчера адвокаты эстонских судовых охранников сказали, что те могут выйти из индийской тюрьмы уже сегодня в 6 утра по местному времени, и, по данным Delfi, к данному моменту мужчины выпущены на свободу.
Loe edasi...
Индийский адвокат: если прокуратура сообщит, что не будет обжаловать решение, мужчины сразу смогут уехать
Представляющий индийцев в процессе судовых охранников Паланивел Мутхусами сказал, что, по всей вероятности, эстонцы должны будут 90 дней находиться в Индии, пока не выяснится, будет ли обжаловано вчерашнее оправдательное решение.
Loe edasi...
Алкогольных акцизов поступит меньше, но министр финансов возьмет 9 миллионов у RMK
ТОП
На латание дыры в бюджете, которую создаст частичная отмена повышения акцизов на алкоголь, пойдут и резервные деньги.
Loe edasi...
Сложная система налогообложения может привести к росту зарплат в конвертах
Грядущие изменения в налогообложении могут принести с собой увеличение зарплат в конверте. Налогово-таможенный департамент обещает следить за тенденциями и принимать меры.
Loe edasi...
Выпить вина и проснуться голой в постели. Передача рассказала о замешанном в сутенерской афере Кыргемяэ бизнесмене
Вчера передача "Kuuuurija" показала сюжет о деятельности скандально известного бизнесмена Ираджа Занда, связанного с предполагаемой сутенерской аферой владелицы модельного агентства Лауры Кыргемяэ.
Loe edasi...
ФОТО: Посетители Теллискиви посчитали оскорбительной фотовыставку о женщинах на мотоциклах
В творческом городке Теллискиви в Пыхья-Таллинне разгорелся небольшой скандал. Из-за многочисленных жалоб посетителей оттуда убрали фотовыставку о женщинах и мотоциклах. Дело в том, что многие сочли фотографии объективацией женщин.
Loe edasi...
Учителя и директор школы не замечали, как над мальчиком долгие годы издевались другие ученики
Обнародованное недавно исследование PISA вновь дало жителям Эстонии повод для гордости: наши дети лучше всех в Европе справляются с проблемами. Правда, почему-то без внимания был оставлен тот факт, что школьных издевательств у нас по-прежнему слишком много, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Стало известно последнее сообщение экипажа пропавшей аргентинской подлодки
В своем последнем сообщении 15 ноября экипаж пропавшей подлодки ВМС Аргентины ”Сан-Хуан” сообщил о проблемах в аккумуляторном отсеке. Об этом передает Sky News со ссылкой на аргентинский телеканал A24.
Loe edasi...
Серийный насильник нападал в Таллинне на женщин: полиция ищет возможных жертв
15 ноября полиция задержала в Таллинне мужчину по подозрению в изнасиловании и попытке изнасилования.
Loe edasi...
ФОТО: Родившиеся в июле первые за 50 лет эстонские четверняшки наконец-то дома!
9 июля в Эстонии впервые за последние 50 лет родилась четверня, все девочки: Лооре, Луизе, Леэне и Лагле. И вот, наконец, малыши прибыли домой.
Loe edasi...