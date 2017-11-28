ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эстонских судовых охранников выпустили из индийской тюрьмы, но сразу домой они не вернутся

Эстонские судовые охранники, оправданные индийским верховным судом, после четырех лет в тюрьме получили шанс в скором времени вернуться домой, реализация которого зависит от прокуратуры. Полиция ищет возможных жертв попавшегося в Таллинне насильника. И можно ли считать многолетние издевательства на словах насилием? Этот вопрос ставит история одного из учеников, которому не пришли на помощь ни учителя, ни директор школы. Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке главных материалов дня.

ФОТО: Эстонских судовых охранников выпустили из индийской тюрьмы

India laevakaitsjad lasti vanglast välja Foto: Caters News Agency

Вчера адвокаты эстонских судовых охранников сказали, что те могут выйти из индийской тюрьмы уже сегодня в 6 утра по местному времени, и, по данным Delfi, к данному моменту мужчины выпущены на свободу.

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Индийский адвокат: если прокуратура сообщит, что не будет обжаловать решение, мужчины сразу смогут уехать

INDIA-ESTONIA-SAILOR Foto: ARUN SANKAR, AFP

Представляющий индийцев в процессе судовых охранников Паланивел Мутхусами сказал, что, по всей вероятности, эстонцы должны будут 90 дней находиться в Индии, пока не выяснится, будет ли обжаловано вчерашнее оправдательное решение.

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Алкогольных акцизов поступит меньше, но министр финансов возьмет 9 миллионов у RMK

Valitsuse pressikonverents 16.11.2017 Foto: Martin Pedaja

ТОП Учителя и директор школы не замечали, как над мальчиком долгие годы издевались другие ученики Выпить вина и проснуться голой в постели. Передача рассказала о замешанном в сутенерской афере Кыргемяэ бизнесмене Серийный насильник нападал в Таллинне на женщин: полиция ищет возможных жертв

На латание дыры в бюджете, которую создаст частичная отмена повышения акцизов на алкоголь, пойдут и резервные деньги.

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Сложная система налогообложения может привести к росту зарплат в конвертах

Грядущие изменения в налогообложении могут принести с собой увеличение зарплат в конверте. Налогово-таможенный департамент обещает следить за тенденциями и принимать меры.

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Выпить вина и проснуться голой в постели. Передача рассказала о замешанном в сутенерской афере Кыргемяэ бизнесмене

Kuvatõmmis "Kuuuurija"

Вчера передача "Kuuuurija" показала сюжет о деятельности скандально известного бизнесмена Ираджа Занда, связанного с предполагаемой сутенерской аферой владелицы модельного агентства Лауры Кыргемяэ.

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ФОТО: Посетители Теллискиви посчитали оскорбительной фотовыставку о женщинах на мотоциклах

Tsiklinaiste fotonäitus Telliskivis Foto: Henry Neemelaid

В творческом городке Теллискиви в Пыхья-Таллинне разгорелся небольшой скандал. Из-за многочисленных жалоб посетителей оттуда убрали фотовыставку о женщинах и мотоциклах. Дело в том, что многие сочли фотографии объективацией женщин.

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Учителя и директор школы не замечали, как над мальчиком долгие годы издевались другие ученики

Nüüd õpib Freddy Pajumets Kuressaare ametikoolis kujundamist ja on esimesi kordi modellina üles astunud.

Обнародованное недавно исследование PISA вновь дало жителям Эстонии повод для гордости: наши дети лучше всех в Европе справляются с проблемами. Правда, почему-то без внимания был оставлен тот факт, что школьных издевательств у нас по-прежнему слишком много, пишет Eesti Päevaleht.

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Стало известно последнее сообщение экипажа пропавшей аргентинской подлодки

Foto: AP

В своем последнем сообщении 15 ноября экипаж пропавшей подлодки ВМС Аргентины ”Сан-Хуан” сообщил о проблемах в аккумуляторном отсеке. Об этом передает Sky News со ссылкой на аргентинский телеканал A24.

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Серийный насильник нападал в Таллинне на женщин: полиция ищет возможных жертв

15 ноября полиция задержала в Таллинне мужчину по подозрению в изнасиловании и попытке изнасилования.

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ФОТО: Родившиеся в июле первые за 50 лет эстонские четверняшки наконец-то дома!

Foto: Ringvaade

9 июля в Эстонии впервые за последние 50 лет родилась четверня, все девочки: Лооре, Луизе, Леэне и Лагле. И вот, наконец, малыши прибыли домой.

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