ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эстонка впервые совершит самоубийство с помощью врачей, Янукович признан виновным в госизмене

20 ноября прошлого года во второй половине дня министр Андрес Анвельт на пресс-конференции ошарашил всю Эстонию. Он поведал, что уходит со своего поста и баллотироваться на выборах не намерен. Анвельт был бы первым номером соцдемов по Ида-Вирумаа.

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ВИДЕО: Россия показала перехват самолета ВВС Швеции над Балтийским морем

Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили приближающуюся к государственной границе воздушную цель и подняли самолет на перехват.

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Одним меньше: фирма-застройщик вынуждает популярный ресторан в Таллинне закрыть свои двери

Фото: Тийт Блаат

Расположенный на Кадака теэ ресторан с идиллической атмосферой Umami ранней весной полностью прекращает свою деятельность. Причина — земля, на которой расположено заведение, продана. На этом месте фирма-застройщик планирует построить четыре многоэтажных дома, самый высокий из которых будет 11-этажным, пишет Eesti Ekspress.

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Эстонец в интернете обещал изнасиловать и убить британского блогера, а потом приехал в Англию к ее дому со шприцем и дилдо

Foto: Briti prokuratuur

ТОП "Работать в Валкла — это самоубийство!" Как "клиенты" дома призрения калечат работников Разбитая вешалкой голова, сломанный кружкой нос и другие "подвиги" Смертельно больная мать четырех детей из Эстонии впервые совершит самоубийство с помощью врачей Британец на деньги EAS развивал приложение для путешествий: бронирования оказались поддельными, а мошенник сбежал с тысячами евро эстонских клиентов

Мужчина из Эстонии стал одержим девушкой из Великобритании, которая вела блог на YouTube. Домогательствами и угрозами он не ограничился, и полетел в Англию, заявившись у ее дома со странным набором вещей, который включал в себя шприц и секс-игрушку.

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Впечатление такое, что вы бредите!

Фото: личный архив Вячеслава Иванова

Должна ли свобода слова иметь хоть какими-то рамками, или ей надлежит быть абсолютно безграничной? Вопрос не столько праздный, сколько глупый. Впрочем, есть одно место, где свобода слова и высказываний может осуществляться в полном, без изъятий, смысле этого определения. Я имею в виду ДОМ СКОРБИ. Но потому-то он так и называется…

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ВИДЕО: В Киеве приговорили Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену

Оболонский районный суда Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении "агрессивной войны против Украины со стороны России".

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У EuroPark теперь есть право требовать личные данные нарушителей. Смогут ли парковочные хулиганы оказаться на скамье подсудимых?

EuroPark Foto: Priit Simson

Если раньше нарушители правил на парковках EuroPark могли чувствовать себя безнаказанно, так как Департамент шоссейных дорог не выдавал их личные данные частному предприятию, то теперь им стоит вести себя более разумно.

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Хитрость не сработала: обещающая понизить акцизы реклама Партии реформ в Валка противоречит местному закону и должна быть снята