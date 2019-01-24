ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эстонка впервые совершит самоубийство с помощью врачей, Янукович признан виновным в госизмене

Страдающая неизлечимой болезнью 47-летняя эстонка получила в швейцарской клинике разрешение на самоубийство при врачебном содействии — если ей удастся собрать необходимую сумму, то уже весной она станет первой жительницей Эстонии, подвергшейся такой процедуре. Оболонский районный суда Киева сегодня приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении "агрессивной войны против Украины со стороны России". Эти и другие новости этого четверга, 24 января, читайте в нашей традиционной подборке.
Смертельно больная мать четырех детей из Эстонии впервые совершит самоубийство с помощью врачей
Страдающая неизлечимой болезнью 47-летняя эстонка получила в швейцарской клинике разрешение на самоубийство при врачебном содействии — если ей удастся собрать необходимую сумму, то уже весной она станет первой жительницей Эстонии, подвергшейся такой процедуре, говорится в передаче Pealtnägija (Очевидец) на телеканале ETV. Loe edasi...
”Осточертело!” Что случилось с Анвельтом? Почему он ушел из политики?
20 ноября прошлого года во второй половине дня министр Андрес Анвельт на пресс-конференции ошарашил всю Эстонию. Он поведал, что уходит со своего поста и баллотироваться на выборах не намерен. Анвельт был бы первым номером соцдемов по Ида-Вирумаа. Loe edasi...
ВИДЕО: Россия показала перехват самолета ВВС Швеции над Балтийским морем
Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили приближающуюся к государственной границе воздушную цель и подняли самолет на перехват. Loe edasi...
Одним меньше: фирма-застройщик вынуждает популярный ресторан в Таллинне закрыть свои двери
Расположенный на Кадака теэ ресторан с идиллической атмосферой Umami ранней весной полностью прекращает свою деятельность. Причина — земля, на которой расположено заведение, продана. На этом месте фирма-застройщик планирует построить четыре многоэтажных дома, самый высокий из которых будет 11-этажным, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Эстонец в интернете обещал изнасиловать и убить британского блогера, а потом приехал в Англию к ее дому со шприцем и дилдо
Мужчина из Эстонии стал одержим девушкой из Великобритании, которая вела блог на YouTube. Домогательствами и угрозами он не ограничился, и полетел в Англию, заявившись у ее дома со странным набором вещей, который включал в себя шприц и секс-игрушку. Loe edasi...
Впечатление такое, что вы бредите!
Должна ли свобода слова иметь хоть какими-то рамками, или ей надлежит быть абсолютно безграничной? Вопрос не столько праздный, сколько глупый. Впрочем, есть одно место, где свобода слова и высказываний может осуществляться в полном, без изъятий, смысле этого определения. Я имею в виду ДОМ СКОРБИ. Но потому-то он так и называется… Loe edasi...
ВИДЕО: В Киеве приговорили Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену
Оболонский районный суда Киева приговорил экс-президента УкраиныВиктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении "агрессивной войны против Украины со стороны России". Loe edasi...
У EuroPark теперь есть право требовать личные данные нарушителей. Смогут ли парковочные хулиганы оказаться на скамье подсудимых?
Хитрость не сработала: обещающая понизить акцизы реклама Партии реформ в Валка противоречит местному закону и должна быть снята
Кандидат от Партии реформ и по совместительству старейшина волости Тырва Майдо Руусманн решил обойти начавшийся в среду запрет на наружную политическую рекламу и установил плакаты со своей фотографией и призывом голосовать за него на границе — в латвийском городе Валка. Однако хитрость не удалась и теперь рекламу придется убрать. Loe edasi...
Ай да дебютант! Селевко пробился в произвольную программу
На чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске удачно исполнил короткую программу бронзовый призер чемпионата Эстонии Александр Селевко. 17-летний дебютант установил личный рекорд и пробился в произвольную программу - 69,94. Loe edasi...
Выдача посылок через автоматы Omniva была временно приостановлена, причина — неполадка у Elisa
В четверг во второй половине дня Omniva приостановила выдачу посылок из автоматов. Причина — техническая поломка у их партнеров. После 18 часов руководитель по связям со СМИ Omniva Маттиас Кайв сообщил, что к настоящему моменту проблема решена. Loe edasi...
Taxify: мы никуда не денемся. Страховку таксиста платить не планируем, переговоры — ведем
В Министерстве экономики и коммуникации обсуждается законопроект об изменении Закона об общественном транспорте. По задумке, все платформы должны обеспечить водителей картами на транспортное средство. Loe edasi...
Британец на деньги EAS развивал приложение для путешествий: бронирования оказались поддельными, а мошенник сбежал с тысячами евро эстонских клиентов
Получить лицензию на таксоизвоз в Нарве смогут только владельцы автомобилей, соответствующих стандарту ”ЕВРО 5”. Социальной катастрофы не будет
Нарвское городское собрание одобрило новую редакцию Требований к таксомоторным перевозкам в Нарве, которая устанавливает, что лицензии на таксоизвоз смогут получить исключительно владельцы автомобилей, соответствующих экологическому стандарту ”ЕВРО 5”. Когда только об идее установления этого требования стало известно, она вызвала протест со стороны многих нарвских таксистов, но большую их часть убедили, что ничего страшного не произойдет. Loe edasi...