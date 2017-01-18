Специалист хвалит и критикует новый бренд Эстонии: стильный, ультрасовременный, но...
Известный специалист по маркетингу и брендингу из Голландии, любимец многих эстонцев, автор концепта „-est" Петер Кенти, комментируя новый визуальный образ Эстонии на estonia.ee и brand.estonia.ee, отмечает, что авторы, прежде всего, ориентировались на профессионалов, забыв о том, что их задачей являлось создать понятный для широкой публики продукт.
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Эстонию с официальным визитом посетит президент Украины
Президент Украины Петр Порошенко посетит 23 января с официальным визитом Эстонию, сообщает "Интерфакс-Украина".
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Правительство планирует привязать штрафы за серьезные проступки к доходу
На днях правительство рассмотрит возможности внесения с 2018 года изменений в систему штрафов за проступки. Самая существенная поправка заключается в привязке штрафа к доходу нарушителя: чем больше его зарплата, тем больше штраф. Таким образом, за совершение серьезного проступка человек, получающий среднюю по стране зарплату, может получить штраф в два раза больше, чем получающий минималку, пишет Eesti Päevaleht.
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Карательная арифметика: как будут высчитывать сумму персональных штрафов
С 2018 года новая коалиция планирует реформу штрафов: денежные наказания за тяжкие правонарушения будут зависеть от доходов нарушителя. Та же система действует и в отношении преступлений, но для правонарушений при выписывании штрафа дневная ставка, взятая за основу, будет в два раза меньше.
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При пожаре в Маарду пострадали четыре человека, в том числе двое детей
Сегодня ночью в Харьюмаа произошел пожар, в котором пострадали четыре человека, в том числе двое детей.
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Eesti Ekspress: кровавая сторона козьей фермы Репинского
Работники фермы члена парламентской комиссии по делам сельской жизни Мартина Репинского переживают за животных и рассказывают о странных вещах, которые происходят на предприятии, пишет еженедельник Eesti Ekspress.
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Технический директор PERH Иво Милли задержан по подозрению в коррупционной деятельности
Вчера Центральная криминальная полиция задержала технического директора Северо-Эстонской региональной больницы (PERH), 55-летнего Иво Милли.
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Министерство тайно и впопыхах планирует налоговые реформы
Министр финансов Свен Сестер завтра на заседании правительства представит программу налоговых изменений, которая, помимо прочего, содержит и быстрое внедрение нового налога, несогласованное с заинтересованными группами. Об этом пишет Ärileht.
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Суд признал ранее обвиненного в поножовщине мужчину невиновным
Таллиннский окружной суд отменил решение Пярнуского уездного суда и признал Фредди Леппянена, приговоренного к шести годам тюрьмы за поножовщину в Пайде, невиновным. Также, по решению суда, Леппянена следовало незамедлительно освободить в зале суда.
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Российские спортсмены согласны выступать под нейтральным флагом
Российский легкоатлет-барьерист Сергей Шубенков подтвердил, что собирается выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
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