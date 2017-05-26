ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эстония высылает двух российских дипломатов, сирийские беженцы рассказали о жизни в Эстонии

Сегодня, 26 мая, Эстония предписала генеральному консулу России в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву покинуть страну. В пятницу на Delfi вышел материал о сирийских беженцах, которые рассказали о жизни в Эстонии.

МИД ЭР подтвердил: российскому генконсулу и консулу в Нарве вручили ноту, они покинут Эстонию

Foto: Jevgeni Kapov

По данным Delfi, генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву вручили ноту. Теперь они должны покинуть Эстонию. Информацию подтвердили два наших источника, а также МИД ЭР.

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Сирийские беженцы — о переселении в Эстонию: это похоже на принудительную женитьбу

time

Журнал Time пишет о переселенных в Пыльва беженцах из Сирии, которые сами себе Эстонию в качестве места жительства не выбирали и сравнивают произошедшее с принудительной женитьбой.

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Михаил Корб не указал в русскоязычных инфоматериалах Рийгикогу про советскую оккупацию

Ставший в 2014 году депутатом Рийгикогу Михаил Корб изготовил в том же году две презентации — на эстонском и русском — об истории и деятельности Рийгикогу. В эстонской версии он упомянул про советскую оккупацию, в русской же версии об этом ни слова.

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Осенний сезон ETV+: без Лагашиной и Троицкого, но с "Фуражкой" и "Особым взглядом"

ETV+ Foto: Priit Simson

Главный редактор ETV+ Дарья Саар рассказала о планах телеканала на летний и осенний сезоны, пишет rus.err.ee.

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Сборная Эстонии одержала третью победу подряд

Itaalia v Eesti võrkpalli EM finaalturniiri mäng Pala Vela Arenal Torinos Foto: www.joosepmartinson.com

В третьем туре отборочного турнира чемпионата мира по волейболу сборная Эстонии победила в спортхолле "Калев" Черногорию - 3:0 (25:23, 27:25, 25:23).

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Делегация Рийгикогу примет участие в заседании НАТО в Грузии

Ööistung 17.05.2017 Foto: Hendrik Osula

Делегация Рийгикогу примет участие в весеннем заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Грузии в Тбилиси, которое продлится до понедельника. Участники заседания будут обсуждать вопросы, связанные с мировой безопасностью, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

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Поиски нового министра: используют ли центристы снова русскую карту?

Keskerakond

В случае с новым министром государственного управления крайне важны буду его репутация и компетентность. Кандидат будет представлен в начале недели, пишет Eesti Päevaleht.

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Арво Сарапуу: я навсегда покидаю политику

Kevade alguse tervitamine Musumäel Foto: Karli Saul

Ушедший в отставку с должности вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу разослал официальное заявление, в котором говорит, что навсегда покидает политику. Ниже приведен полный текст заявления.

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Леэметс о махинациях Сарапуу: Конечно, Таави Аас знал. Кто же не знал?

Kapost lahkus Arvo Sarapuu (paremal) koos kaitsja Oliver Nääsiga. Foto: Hendrik Osula

Председатель фракции Партии реформ Таллиннского горсобрания Антс Леэметс называет махинации Авро Сарапуу с мусорным бизнесом тайной, которая была всем известна.

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ВИДЕО: На саммите НАТО Трамп бесцеремонно оттолкнул премьера Черногории

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что даже не заметил, как президент США Дональд Трамп оттолкнул его перед началом совместной фотосессии на встрече лидеров НАТО в Брюсселе, сообщает в четверг CBS News.

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