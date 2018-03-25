ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эстония вспоминает депортации, гибель жителя Раквере в огне не была самоубийством

По всей Эстонии сегодня прошли мероприятия в память о мартовских департациях, которые мэр Таллинна Таави Аас считает самым серьезным преступлением сталинского режима. Выяснились истинные причины субботней гибели пациента Раквереского дома по уходу — это не самоубийство, мужчина стал жертвой пристрастия к курению.
Статьи на эти и другие темы читайте в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
ГРАФИК: Эстония уступает во всемирном рейтинге счастья России, Латвии и Литве. На первом месте — Финляндия
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Располагающийся в Копенгагене Всемирный институт счастья каждый год публикует рейтинг самых счастливых стран мира. Традиционно первые строчки занимают Северные страны. Эстония в этом году поднялась на 63 место, хотя и уступила Латвии, Литве и России, пишет Eesti Päevaleht.
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В США отказались от установки памятника советским летчикам, заподозрив в нем "троянского коня"
В небольшом американском городке Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) развернулась "холодная война в миниатюре" из-за памятника советским летчикам, погибшим в годы Второй мировой войны в ходе совместной операции с ВВС США, сообщает портал US News со ссылкой на Associated Press. Поскольку монумент создавался на российские деньги, местные власти заподозрили в нем своего рода троянского коня, таящего реальную угрозу для населения.
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ВИДЕО: Писатель Имби Паю: первыми, кого советы репрессировали, были эстонские русские
По инициативе объединения "Открытая Республика", в Нарве 25 марта, в годовщину мартовской депортации 1949 года проводится молодёжный семинар о политике памяти, в котором принимает участие писательница и историк Имби Паю. После мероприятия на Ратушной площади будут зажжены свечи в память о жертвах депортаций.
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ФОТО: В Хаабнеме автомобиль Lexus врезался в остановившийся Škoda: три человека доставлены в больницу
Вчера поздно вечером в Харьюмаа в Хаабнеме Lexus врезался в Škodа. Бригада скорой помощи доставила c места проишествия трех человек в больницу
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Пациент Раквереского дома по уходу вчера не совершал самосожжения. Причина его гибели банальна
Вопреки распространившийся вчера информации, будто пациент Раквереского дома по уходу совершил самоподжение, сегодня выяснилось, что причиной трагического происшествия было неаккуратное курение.
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Coop, Rimi, Selver и Maxima откроют в этом году 11 новых супермаркетов. Рассказываем, где именно
В этом году розничные сети планируют открыть в Эстонии 11 новых супер- и гипермаркетов. Кроме того, будут перестроены, осовременены и расширены некоторые уже действующие магазины.
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Пивной герой нашего времени. Как Калле месяц жил на жидком хлебе, а потом осилил 100 бутылок пива за выходные
”Я этим не горжусь”, — сказал Калле-Кальюла (39) первым делом сразу же после приветствия. Мы встретились с ним, чтобы обсудить его ”невероятные достижения”. Сто бутылок пива за выходные. Месяц пивной диеты. Двести бутылок пива в неделю. Калле еще несколько раз подчеркнул в ходе нашей беседы: ”Я вообще этим не горжусь”, пишет Eesti Ekspress.
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Символ четвертого срока Путина — глобально токсичный ”Новичок”
Отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, произошедшее 4 марта, вот уже почти месяц не сходит со страниц мировой прессы.
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В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга. Но она слишком напугана, чтобы рассказать полиции о последних днях перед отравлением, пишет The Telegraph.
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Инквизиторы в детских садах, или Кто ищет, тот всегда найдет
Мне нравится руководить детскими садами, пишет в ”Учительской газете” директор трех таковых в волости Ания Эда-Май Таммисте, да вот только многими вещами нужно заниматься по чьей-то прихоти — всевозможных инструкций и бюрократии так много, что на работу и времени-то не остается.
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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Король вернулся! В Таллинне прошел концерт Филиппа Киркорова
25 марта в "Тондираба" прошел концерт короля российской поп-музыки Филиппа Киркорова. Несмотря на то, что артист уже приезжал с этим шоу два года назад, почти все билеты оказались раскуплены. Смотрите фото!
ФОТО И ВИДЕО DELFI: Филипп Киркоров - о Таллинне, "Евровидении" и молодых талантах
Уже сегодня, 25 марта, в Таллинне состоится концерт Филиппа Киркорова. В этот раз Киркоров приехал не один, а с группой DoReDoS, которая представит на “Евровидении-2018” Молдову. Какие прекрасные воспоминания связывают артиста с Таллинном? Что он думает о “Евровидении”? Ответы на эти и другие вопросы — в видео Delfi.
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