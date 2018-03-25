ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эстония вспоминает депортации, гибель жителя Раквере в огне не была самоубийством

По всей Эстонии сегодня прошли мероприятия в память о мартовских департациях, которые мэр Таллинна Таави Аас считает самым серьезным преступлением сталинского режима. Выяснились истинные причины субботней гибели пациента Раквереского дома по уходу — это не самоубийство, мужчина стал жертвой пристрастия к курению.

Статьи на эти и другие темы читайте в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

ГРАФИК: Эстония уступает во всемирном рейтинге счастья России, Латвии и Литве. На первом месте — Финляндия

Tõmmis

Располагающийся в Копенгагене Всемирный институт счастья каждый год публикует рейтинг самых счастливых стран мира. Традиционно первые строчки занимают Северные страны. Эстония в этом году поднялась на 63 место, хотя и уступила Латвии, Литве и России, пишет Eesti Päevaleht.

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В США отказались от установки памятника советским летчикам, заподозрив в нем "троянского коня"

Inimesed Californias Pasadenas Apple'i poe taga iPhone 6 soetamise järjekorras. Foto: Scapix, AFP

В небольшом американском городке Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) развернулась "холодная война в миниатюре" из-за памятника советским летчикам, погибшим в годы Второй мировой войны в ходе совместной операции с ВВС США, сообщает портал US News со ссылкой на Associated Press. Поскольку монумент создавался на российские деньги, местные власти заподозрили в нем своего рода троянского коня, таящего реальную угрозу для населения.

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ВИДЕО: Писатель Имби Паю: первыми, кого советы репрессировали, были эстонские русские

По инициативе объединения "Открытая Республика", в Нарве 25 марта, в годовщину мартовской депортации 1949 года проводится молодёжный семинар о политике памяти, в котором принимает участие писательница и историк Имби Паю. После мероприятия на Ратушной площади будут зажжены свечи в память о жертвах депортаций.

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ФОТО: В Хаабнеме автомобиль Lexus врезался в остановившийся Škoda: три человека доставлены в больницу

Liiklusõnnetus Haabneemes Foto: Delfi lugeja

Вчера поздно вечером в Харьюмаа в Хаабнеме Lexus врезался в Škodа. Бригада скорой помощи доставила c места проишествия трех человек в больницу

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Пациент Раквереского дома по уходу вчера не совершал самосожжения. Причина его гибели банальна

Inimene süütas end Rakvere hooldekodus Foto: Lugeja foto

Вопреки распространившийся вчера информации, будто пациент Раквереского дома по уходу совершил самоподжение, сегодня выяснилось, что причиной трагического происшествия было неаккуратное курение.

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Coop, Rimi, Selver и Maxima откроют в этом году 11 новых супермаркетов. Рассказываем, где именно

Maxima uue kapluse avamine Foto: Karin Kaljuläte

В этом году розничные сети планируют открыть в Эстонии 11 новых супер- и гипермаркетов. Кроме того, будут перестроены, осовременены и расширены некоторые уже действующие магазины.

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Пивной герой нашего времени. Как Калле месяц жил на жидком хлебе, а потом осилил 100 бутылок пива за выходные

Eesti Ekspress

”Я этим не горжусь”, — сказал Калле-Кальюла (39) первым делом сразу же после приветствия. Мы встретились с ним, чтобы обсудить его ”невероятные достижения”. Сто бутылок пива за выходные. Месяц пивной диеты. Двести бутылок пива в неделю. Калле еще несколько раз подчеркнул в ходе нашей беседы: ”Я вообще этим не горжусь”, пишет Eesti Ekspress.

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Символ четвертого срока Путина — глобально токсичный ”Новичок”

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

Отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, произошедшее 4 марта, вот уже почти месяц не сходит со страниц мировой прессы.

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В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель

Sergei Skripal Foto: Stringer, REUTERS

У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга. Но она слишком напугана, чтобы рассказать полиции о последних днях перед отравлением, пишет The Telegraph.

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Инквизиторы в детских садах, или Кто ищет, тот всегда найдет

KEEDUMAKARONID: Eesti Ekspress käis Elva Õnneseene lasteaias lõunat söömas päeval, kui pakuti keedumakarone tomatikastme, Hiina kapsa salati ja kotletiga. Lastele tegelikult toit meeldis. Foto: Raido Vint

Мне нравится руководить детскими садами, пишет в ”Учительской газете” директор трех таковых в волости Ания Эда-Май Таммисте, да вот только многими вещами нужно заниматься по чьей-то прихоти — всевозможных инструкций и бюрократии так много, что на работу и времени-то не остается.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Король вернулся! В Таллинне прошел концерт Филиппа Киркорова

25 марта в "Тондираба" прошел концерт короля российской поп-музыки Филиппа Киркорова. Несмотря на то, что артист уже приезжал с этим шоу два года назад, почти все билеты оказались раскуплены. Смотрите фото!



Filipp Kirkorovi kontsert Tallinnas Foto: Hendrik Osula



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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Филипп Киркоров - о Таллинне, "Евровидении" и молодых талантах

Уже сегодня, 25 марта, в Таллинне состоится концерт Филиппа Киркорова. В этот раз Киркоров приехал не один, а с группой DoReDoS, которая представит на “Евровидении-2018” Молдову. Какие прекрасные воспоминания связывают артиста с Таллинном? Что он думает о “Евровидении”? Ответы на эти и другие вопросы — в видео Delfi.

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