ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эстония в ожидании Рождества

Проблемам Smartlynx нет ни конца, не края. В этот раз причиной задержки назвали то, что у пилотов закончилось полетное время.

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ВИДЕО: Полиция задержала мужчину, угрожавшего людям в Кесклинне и Ласнамяэ похожим на оружие предметом

Вчера ночью в Таллинне 30-летний мужчина угрожал похожим на оружие предметом многим людям в разных местах в городе.

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В Ласнамяэ пьяный водитель без прав устроил ДТП: пострадали пять человек, в том числе двое детей

Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

В субботу в 22:33 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Петербури теэ и Раху теэ, где, по первоначальным данным, автомобиль Škoda Octavia, которым управлял не имеющий водительских прав (приостановлены) 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, врезался сзади в остановившиеся на перекрестке на красный свет автомобили Ford Galaxy, которым управляла 40-летняя женщина, и Audi A6, которым управляла 52-летняя женщина.

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Спасатели обнаружили тела всех девяти погибших в шахте в Соликамске

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

Тела всех девяти погибших в шахте в Соликамске обнаружены спасателями. Подъем тел на поверхность произойдет не ранее вечера воскресенья, поскольку тушение пожара еще продолжается. В Пермском крае объявлен траур.

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ФОТО: В результате цунами в Индонезии погибли более 220 человек

Foto: AP

ТОП Прийт Аламяэ: я один из немногих, кто получил письмо из Нигерии, что придут деньги, и деньги пришли Квартиры в городах Ида-Вирумаа продолжают дешеветь. Смотрите средние цены на квартиры в крупнейших муниципалитетах Эстонии Кому что выращивать? Комнатные растения и знаки зодиака Растения, которые отнимают или стимулируют энергию

Возможной причиной цунами, унесшего жизни более 220 человек, спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Кракатау. Число раненых составило около 850 человек.

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Дорого и скучно: 5 главных разочарований от Apple

Apple'i asepresident Phil Schiller iPhone'i uute versioonidega. Foto: Karl Mondon, East Bay Times/TNS/Sipa USA

Apple является одним из самых узнаваемых брендов мира, который имеет свою преданную армию поклонников. Хотя в этом году «яблочной» компании удалось избежать крупных скандалов, она больше расстраивала, чем радовала своих фанатов. Какие события вызвали наибольшее недовольство — в материале «Газеты.Ru».

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Как будет ходить общественный транспорт Таллинна в праздничные дни

Foto: Taavi Sepp

В праздничные рождественские дни 24-26 декабря общественный транспорт Таллинна будет работать по воскресному расписанию, а в новогоднюю ночь автобусы, трамваи и троллейбусы совершат дополнительные рейсы, сообщает Раэпресс.

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ВИДЕО: Праздники в торговом центре глазами работника магазина

В праздничное время забитые покупателями и заваленные товаром магазины нуждаются во множестве дополнительной рабочей силы. 18-летний Маркус, который учится на электрика, под Рождество работает помощником в Selver. Смотрите видео, как выглядит один предпраздничный вечер в торговом центре глазами работника зала.

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ФОТО: Под елку или в сапожок! Помните эти калевские сласти из прошлого века?

Foto: Kalevi kommivabrik

Уже сто лет подряд фабрика ”Калев” выпускает к зимним праздникам специальные коллекции сладостей — в искрящейся новогодней упаковке.

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Солнце или снегопад, мороз или оттепель? На Рождество погода преподнесет нам сюрприз