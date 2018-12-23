23.12.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эстония в ожидании Рождества


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Piparkook
PiparkookFoto: Ilmar Saabas

Уже завтра сочельник, и мы желаем тем, кто празднует, счастливого Рождества, а остальным — просто хороших выходных! А пока ознакомьтесь с самыми важными новостями этого воскресенья, 23 декабря, в нашей традиционной подборке.

Президент Кальюлайд о миграционном пакте: я потерпела неудачу в своей работе, но общество все-таки не раскололось

Foto: ERR, Priit Mürk/ERR

В субботу вечером в эфире ETV было традиционное предновогоднее интервью с президентом. Среди прочего речь шла и о подогревшем страсти миграционном пакте.
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Прийт Аламяэ: я один из немногих, кто получил письмо из Нигерии, что придут деньги, и деньги пришли

Vallo Kruuser

Учредитель и мажоритарный собственник разработчика программного обеспечения Nortal и премьер-министр теневого правительства "Ээсти 200" Прийт Аламяэ среди прочего рассказал в интервью Eesti Ekspress, как часто ему приходилось сталкиваться со взятками в своем бизнесе.
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SmartLynx оставила эстонцев ждать нового рейса в Копенгагене, потому что у пилотов закончилось полетное время

MÕNED LENNUD „MAAN­DUVAD“ KOHTUS: SmartLynx Estonia lennud kipuvad hilinema, kuid firma tõrgub vabatahtlikult hüvitiste maksmisest. Andres Putting

Проблемам Smartlynx нет ни конца, не края. В этот раз причиной задержки назвали то, что у пилотов закончилось полетное время.
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ВИДЕО: Полиция задержала мужчину, угрожавшего людям в Кесклинне и Ласнамяэ похожим на оружие предметом

Вчера ночью в Таллинне 30-летний мужчина угрожал похожим на оружие предметом многим людям в разных местах в городе.
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В Ласнамяэ пьяный водитель без прав устроил ДТП: пострадали пять человек, в том числе двое детей

Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

В субботу в 22:33 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Петербури теэ и Раху теэ, где, по первоначальным данным, автомобиль Škoda Octavia, которым управлял не имеющий водительских прав (приостановлены) 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, врезался сзади в остановившиеся на перекрестке на красный свет автомобили Ford Galaxy, которым управляла 40-летняя женщина, и Audi A6, которым управляла 52-летняя женщина.
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Спасатели обнаружили тела всех девяти погибших в шахте в Соликамске

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

Тела всех девяти погибших в шахте в Соликамске обнаружены спасателями. Подъем тел на поверхность произойдет не ранее вечера воскресенья, поскольку тушение пожара еще продолжается. В Пермском крае объявлен траур.
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ФОТО: В результате цунами в Индонезии погибли более 220 человек

Foto: AP

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Возможной причиной цунами, унесшего жизни более 220 человек, спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Кракатау. Число раненых составило около 850 человек.
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Дорого и скучно: 5 главных разочарований от Apple

Apple'i asepresident Phil Schiller iPhone'i uute versioonidega. Foto: Karl Mondon, East Bay Times/TNS/Sipa USA

Apple является одним из самых узнаваемых брендов мира, который имеет свою преданную армию поклонников. Хотя в этом году «яблочной» компании удалось избежать крупных скандалов, она больше расстраивала, чем радовала своих фанатов. Какие события вызвали наибольшее недовольство — в материале «Газеты.Ru».
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Как будет ходить общественный транспорт Таллинна в праздничные дни

Foto: Taavi Sepp

В праздничные рождественские дни 24-26 декабря общественный транспорт Таллинна будет работать по воскресному расписанию, а в новогоднюю ночь автобусы, трамваи и троллейбусы совершат дополнительные рейсы, сообщает Раэпресс.
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ВИДЕО: Праздники в торговом центре глазами работника магазина

В праздничное время забитые покупателями и заваленные товаром магазины нуждаются во множестве дополнительной рабочей силы. 18-летний Маркус, который учится на электрика, под Рождество работает помощником в Selver. Смотрите видео, как выглядит один предпраздничный вечер в торговом центре глазами работника зала.
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ФОТО: Под елку или в сапожок! Помните эти калевские сласти из прошлого века?

Foto: Kalevi kommivabrik

Уже сто лет подряд фабрика ”Калев” выпускает к зимним праздникам специальные коллекции сладостей — в искрящейся новогодней упаковке.
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Солнце или снегопад, мороз или оттепель? На Рождество погода преподнесет нам сюрприз

Pilt on illustreeriv Foto: Hendrik Osula

Если в сочельник температура воздуха еще будет минусовой, то на Рождество может подняться выше нуля, превратив снег в мокрый снег, а где-то даже в дождь. Читайте прогноз погоды от pogoda.ee.
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Переехавшая из Австралии в Эстонию семья: мечты сбываются, хотя начинать с нуля очень сложно, особенно когда ты здесь никто

Mahetalu Läänemaal Foto: Rauno Volmar

Недалеко от трассы Таллинн — Хаапсалу на хуторе Маяэотса близ деревни Алликмаа есть небольшая органическая ферма Вяйке, где свои мечты пытаются реализовать переехавшие из Австралии в Эстонию Пирет и Мэтью Хилл.
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Прошедший в полуфинал шоу "Голос" Уку Сувисте: меня отличает от других то, что я из Эстонии!

Eesti Laul 2017 1. poolfinaal Foto: Karli Saul

В пятницу вечером вся Эстония радовалась, когда Уку Сувисте прошел в полуфинал шоу "Голос". Певец только на несколько часов вернулся на родину в субботу и признался в интервью "Seitsmesed", что его большое преимущество и есть в том, что он эстонец.
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