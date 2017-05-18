ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эстония и Россия подписали новое соглашение, интервью Кальюлайд Жанне Немцовой

В четверг во Пскове между Эстонией и Россией было подписано соглашение о содействии межрегиональному и трансграничному сотрудничеству. В этот же день Европол сообщил о задержании группировки взломщиков банкоматов — четверо арестованы в Эстонии. Журналистка Deutsche Welle Жанна Немцова взяла интервью у президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Эстония и Россия подписали соглашение о трансграничном сотрудничестве

Teatrifestival Kuldne Mask pressikonverents Foto: Eero Vabamägi

Министр государственного управления Михаил Корб участвует в форуме приграничных регионов во Пскове, где было подписано соглашение о содействии межрегиональному и трансграничному сотрудничеству между Эстонией и Россией. Соглашение позволит решить вопросы трансграничного сотрудничества двух государств, касающиеся, в частности, организации пассажирского сообщения и товарообмена, а также реагирования на экстренные ситуации.

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Президент Кальюлайд в интервью Жанне Немцовой: санкции в отношении России должны оставаться в силе

Foto: Anni Õnneleid

Россия не исполняет свои международные обязательства, нарушает Минские соглашения. Поэтому санкции против РФ должны оставаться в силе, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью Жанне Немцовой.

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ФОТО и ВИДЕО: Автомобиль врезался в прохожих на Таймс-сквер в Нью-Йорке

NEW YORK-CRASH/ Foto: STAFF, Reuters

На тротуаре на Таймс-сквер в Нью-Йорке легковой автомобиль врезался в пешеходов. Reuters сообщает об одном погибшем. По разным данным, пострадали от 10 до 20 человек. Водитель задержан.

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ВИДЕО: Сборная России - первый полуфиналист чемпионата мира

Venemaa jäähokikoondis Foto: GRIGORY DUKOR, REUTERS

Первым полуфиналистом чемпионата мира по хоккею стала сборная России. В четвертьфинале российская команда победила в Париже Чехию - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

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Михкельсон: обвинять Эстонию в затягивании ратификации договора о границе — безосновательно

Marko Mihkelson Foto: Andres Putting

По мнению председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона, спикер верхней палаты парламента Российской Федерации Валентина Матвиенко недостаточно информирована, если она возлагает ответственность за промедление с ратификацией договора о границе между Эстонией и Россией на Эстонию.

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Работник Maxima помог друзьям украсть из магазина товаров на 3 000 евро

Foto: Madis Veltman

В октябре и ноябре 2015 года работник кассы самообслуживания магазина Maxima на улице Юмера в Таллинне помог своим друзьям украсть товара в общей сложности на несколько тысяч евро.

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Полиция предупреждает: остерегайтесь мошенников, предлагающих подзаработать на металлоломе

Foto: Karli Saul

Вчера в Йыгевамаа социальный работник и сотрудники полиции буквально спасли человека, который чуть не стал жертвой мошенников, торгующих металлоломом.

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Силламяэский завод Silmet сокращает 65 работников

Molycorp Silmet Foto: Rauno Volmar

Известие о том, что силламяэское градообразующее предприятие по производству редкоземельных металлов NPM Silmet, начиная с июня, сокращает 65 человек, руководители города назвали ”новым ударом” для Силламяэ, в котором насчитывается около 14 тысяч жителей.

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В Ида-Вирумаа загорелся автомобиль Сил обороны, срочники были доставлены в больницу

Kaitseväe Mercedese maastur. Foto on illustratiivne! Foto: ILD

17 мая в 16:38 недалеко от деревни Айду в волости Люганусе в Ида-Вирумаа загорелся принадлежащий Силам обороны Эстонии автомобиль, который, проезжая под линиями электропередач, задел их расположенной на крыше антенной и загорелся.

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В США назначили спецпрокурора на дело о связи Трампа с Россией

Robert Mueller Foto: MOLLY RILEY, REUTERS

Министерство юстиции США назначило специального прокурора для расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы и связи Дональда Трампа с российскими чиновниками. Об этом сообщает The Washington Post.

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