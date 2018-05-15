ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Еще один случай семейного насилия, День Таллинна и открытие Крымского моста

После двух потрясших всю Эстонию апрельских убийств в Ида-Вирумаа — 15-летней девушки из Кохтла-Ярве, которую зарезал ее бывший бой-френд, и 42-летней женщины, зарезанной мужем на рабочем месте, в минувшее воскресенье в Кохла-Ярве произошло еще одно тяжкое преступление, связанное с отношениями между супругами. Как и в нарвском случае, женщина предупреждала полицию заранее о том, что муж представляет опасность, но не только для нее, но и для ее детей, а полиция предупредить воскресное преступление не смогла.

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ВИДЕО: Президент России Владимир Путин за рулем Камаза открыл движение по Крымскому мосту

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Глава России проверяет готовность Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив.

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ВИДЕО DELFI: ”Так держать!” Почему в Таллинне жить хорошо, почему — плохо? А также советы жителей властям

Сегодня, 15 мая, День Таллинна. С праздником, горожане!

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ДО и ПОСЛЕ: “Школа стиля” Ольги Быковой: как привить эстонским женщинам чувство вкуса и во что переодеть Керсти Кальюлайд

Erakogu

Стилист Ольга Быкова недавно провела в Таллинне свой новый проект — “Школу стиля”, участникам которого она обещает помочь посмотреть на свой гардероб совершенно другими глазами и найти свой стиль. Delfi поговорил с Ольгой о том, насколько важен наш внешний вид и кому из эстонских политиков она посоветовала бы сменить стилиста.

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Безработный экс-руководитель Versobank недоволен Кассой по безработице. Он получает 5 евро на день и странные предложения

Versobank 28.03.2018 Foto: Karin Kaljuläte

Бывший руководитель Versobank Айво Адамсон пишет на портале Edasi, что эстонское государство по-прежнему работает по принципам плановой экономики — деньги собирают и распределяют. Заплативший в прошлом году государству 240 000 евро налогов на рабочую силу мужчина получает от Кассы по безработице 5 евро на день и странные предложения о работе. Адамсон также входит в совет только что созданного Riigireformi SA.

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