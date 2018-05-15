15.05.2018, 21:46

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Еще один случай семейного насилия, День Таллинна и открытие Крымского моста

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rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Еще один случай семейного насилия, День Таллинна и открытие Крымского моста
Foto: AP/Scanpix

Сегодня, 15 мая, стало известно, что в минувшее воскресенье в Кохтла-Ярве произошло еще одно тяжкое преступление, связанное с отношениями между супругами. Также сегодня отмечался День Таллинна. А еще в этот день президент России Владимир Путин за рулем Камаза открыл движение по Крымскому мосту. Эти и другие новости этого вторника — в нашей традиционной подборке.

Еще один случай: жительница Кохтла-Ярве жаловалась полиции на угрозы и побои со стороны мужа, но это не помогло — тот ударил ее друга ножом

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После двух потрясших всю Эстонию апрельских убийств в Ида-Вирумаа — 15-летней девушки из Кохтла-Ярве, которую зарезал ее бывший бой-френд, и 42-летней женщины, зарезанной мужем на рабочем месте, в минувшее воскресенье в Кохла-Ярве произошло еще одно тяжкое преступление, связанное с отношениями между супругами. Как и в нарвском случае, женщина предупреждала полицию заранее о том, что муж представляет опасность, но не только для нее, но и для ее детей, а полиция предупредить воскресное преступление не смогла.
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ВИДЕО: Президент России Владимир Путин за рулем Камаза открыл движение по Крымскому мосту

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Глава России проверяет готовность Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив.
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ДО и ПОСЛЕ: “Школа стиля” Ольги Быковой: как привить эстонским женщинам чувство вкуса и во что переодеть Керсти Кальюлайд

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Стилист Ольга Быкова недавно провела в Таллинне свой новый проект — “Школу стиля”, участникам которого она обещает помочь посмотреть на свой гардероб совершенно другими глазами и найти свой стиль. Delfi поговорил с Ольгой о том, насколько важен наш внешний вид и кому из эстонских политиков она посоветовала бы сменить стилиста.
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Безработный экс-руководитель Versobank недоволен Кассой по безработице. Он получает 5 евро на день и странные предложения

Versobank 28.03.2018 Foto: Karin Kaljuläte

Бывший руководитель Versobank Айво Адамсон пишет на портале Edasi, что эстонское государство по-прежнему работает по принципам плановой экономики — деньги собирают и распределяют. Заплативший в прошлом году государству 240 000 евро налогов на рабочую силу мужчина получает от Кассы по безработице 5 евро на день и странные предложения о работе. Адамсон также входит в совет только что созданного Riigireformi SA.
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ФОТО: Посетитель наклеил на дверь гамбургерной расистскую наклейку. Ему — 15 минут "славы", заведению — гнев клиентов

Räägupesa toidukohale kleebitud rassistlik silt Foto: Delfi lugeja

Рано утром в понедельник посетитель расположенного в Таллинне киоска фаст-фуда Räägupesa сообщил его работникам, что на входной двери размещена табличка расистского содержания. Хотя идиотскую выходку неизвестного хулигана ликвидировали, весь сегодняшний день заведение подвергалось незаслуженным нападкам.
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Нанести на стену бывшего нарвского завода ”Балтиец” гигантское изображение не удалось — робот сломался

SprayPrinter

На прошедших выходных стену нарвского здания по Линда, 4 планировалось украсить масштабным муралом (произведением уличного искусства), который должен был выполнить робот, SprayPrinter, но не задалось — робот вышел из строя.
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Подробности трагедии в Тырва: глубина 9 метров и ледяная вода

Anni Õnneleid

„На пляже были мои друзья, которые бросились в воду и нырнули, но у дна вода была такой холодной, что аж как ножом резануло, и они должны были вынырнуть”, — рассказал знакомый мальчика, утонувшего в Тырва в озере Ванамыйза.
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Yandex.Taxi подробно объясняет, почему поначалу берет деньги за поездку не сразу, а частями

Yandeks takso Foto: Jaanus Lensment

После запуска приложения Yandex.Taxi в Эстонии пользователи и журналисты спрашивали нас, почему в первое время стоимость поездки списывается с банковской карты не сразу, а частями. Кроме того, на счету могут дополнительно блокироваться и тут же высвобождаться небольшие суммы (порядка 10 центов), сообщает Yandex.Taxi. Объясняем, почему так происходит.
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ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ: От количества обращений в фонд лечения рака рябит в глазах

Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu SA

Например, всего за пару последних дней мы получили 10 ходатайств. За одну неделю их поступило 15. С начала текущего года подано уже почти 100 ходатайств, сообщает Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu SA Hille.
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КАРТА: Летом по всему Таллинну будут ремонтировать дороги. Смотрите, где будет нарушено движение!

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Летом в Таллинне в нескольких местах будет произведен ремонт дороги, что приведет к значительным нарушением в дорожном движении.
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ФОТО: Самые дорогие экземпляры автопарка Яануса Винка: от Mercedes до Lamborghini

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Заместителю заведующего подразделения ремонта автобусов Яанусу Винку принадлежало больше транспортных средств, чем предполагалось изначально.
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ФОТО И ВИДЕО: Новость о любопытном лосенке на учениях "Еж-2018" опубликовала Би-би-си

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Участвовавшие в масштабных учениях "Еж-2018" Эрих Юри Прикко и Альвер Тедре прислали в редакцию Delfi милое видео, на котором шустрый лосенок пришел поинтересоваться, почему пестрые мужчины снуют по лесу. Благодаря новости издания Estonian World новость вчера удостоилась внимания британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си.
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Забытый Таллинн. Замок Маарьямяэ тогда и сейчас: когда лестница вела сразу к морю

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Сегодня в это уже сложно поверить, но когда-то под ступенями лестницы замка Маарьямяэ, где сейчас находится автобусная остановка, плескались волны Балтийского моря.
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Читатели DELFI! Напишите нам, в каких учреждениях и предприятиях вы не могли обойтись только русским языком?

Järjekorrad PPA kontorites. Tammsaare esindus Foto: Karin Kaljuläte

Нередко в прессе можно встретить претензии недовольных покупателей, клиентов, посетителей, которых якобы не понимает обслуживающий персонал. Чаще всего речь идет о том, что работники магазинов и других предприятий обслуживания будто бы не владеют в достаточной мере государственным, то есть эстонским языком.
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Еще один случай: жительница Кохтла-Ярве жаловалась полиции на угрозы и побои со стороны мужа, но это не помогло — тот ударил ее друга ножом

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После двух потрясших всю Эстонию апрельских убийств в Ида-Вирумаа — 15-летней девушки из Кохтла-Ярве, которую зарезал ее бывший бойфренд, и 42-летней женщины, зарезанной мужем на рабочем месте, в минувшее воскресенье в Кохла-Ярве произошло еще одно тяжкое преступление, связанное с отношениями между супругами. Как и в нарвском случае, женщина предупреждала полицию заранее о том, что муж представляет опасность, но не только для нее, но и для ее детей, а полиция предупредить воскресное преступление не смогла.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Еще один случай семейного насилия, День Таллинна и открытие Крымского моста

15.05.2018
Сегодня, 15 мая, стало известно, что в минувшее воскресенье в Кохтла-Ярве произошло еще одно тяжкое преступление, связанное с отношениями между супругами. Также сегодня отмечался День Таллинна. А еще в этот день президент России Владимир Путин за рулем Камаза открыл движение по Крымскому мосту. Эти и другие новости этого вторника — в нашей традиционной подборке.
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Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
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