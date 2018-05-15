ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Еще один случай семейного насилия, День Таллинна и открытие Крымского моста

Сегодня, 15 мая, стало известно, что в минувшее воскресенье в Кохтла-Ярве произошло еще одно тяжкое преступление, связанное с отношениями между супругами. Также сегодня отмечался День Таллинна. А еще в этот день президент РоссииВладимир Путин за рулем Камаза открыл движение по Крымскому мосту. Эти и другие новости этого вторника — в нашей традиционной подборке.
Еще один случай: жительница Кохтла-Ярве жаловалась полиции на угрозы и побои со стороны мужа, но это не помогло — тот ударил ее друга ножом
После двух потрясших всю Эстонию апрельских убийств в Ида-Вирумаа — 15-летней девушки из Кохтла-Ярве, которую зарезал ее бывший бой-френд, и 42-летней женщины, зарезанной мужем на рабочем месте, в минувшее воскресенье в Кохла-Ярве произошло еще одно тяжкое преступление, связанное с отношениями между супругами. Как и в нарвском случае, женщина предупреждала полицию заранее о том, что муж представляет опасность, но не только для нее, но и для ее детей, а полиция предупредить воскресное преступление не смогла. Loe edasi...
ВИДЕО: Президент России Владимир Путин за рулем Камаза открыл движение по Крымскому мосту
Глава России проверяет готовность Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив. Loe edasi...
ДО и ПОСЛЕ: “Школа стиля” Ольги Быковой: как привить эстонским женщинам чувство вкуса и во что переодеть Керсти Кальюлайд
Стилист Ольга Быкова недавно провела в Таллинне свой новый проект — “Школу стиля”, участникам которого она обещает помочь посмотреть на свой гардероб совершенно другими глазами и найти свой стиль. Delfi поговорил с Ольгой о том, насколько важен наш внешний вид и кому из эстонских политиков она посоветовала бы сменить стилиста. Loe edasi...
Безработный экс-руководитель Versobank недоволен Кассой по безработице. Он получает 5 евро на день и странные предложения
Бывший руководитель VersobankАйво Адамсонпишет на портале Edasi, что эстонское государство по-прежнему работает по принципам плановой экономики — деньги собирают и распределяют. Заплативший в прошлом году государству 240 000 евро налогов на рабочую силу мужчина получает от Кассы по безработице 5 евро на день и странные предложения о работе. Адамсон также входит в совет только что созданного Riigireformi SA. Loe edasi...
ФОТО: Посетитель наклеил на дверь гамбургерной расистскую наклейку. Ему — 15 минут "славы", заведению — гнев клиентов
Рано утром в понедельник посетитель расположенного в Таллинне киоска фаст-фуда Räägupesa сообщил его работникам, что на входной двери размещена табличка расистского содержания. Хотя идиотскую выходку неизвестного хулигана ликвидировали, весь сегодняшний день заведение подвергалось незаслуженным нападкам. Loe edasi...
Нанести на стену бывшего нарвского завода ”Балтиец” гигантское изображение не удалось — робот сломался
На прошедших выходных стену нарвского здания по Линда, 4 планировалось украсить масштабным муралом (произведением уличного искусства), который должен был выполнить робот, SprayPrinter, но не задалось — робот вышел из строя. Loe edasi...
Подробности трагедии в Тырва: глубина 9 метров и ледяная вода
„На пляже были мои друзья, которые бросились в воду и нырнули, но у дна вода была такой холодной, что аж как ножом резануло, и они должны были вынырнуть”, — рассказал знакомый мальчика, утонувшего в Тырва в озере Ванамыйза. Loe edasi...
Yandex.Taxi подробно объясняет, почему поначалу берет деньги за поездку не сразу, а частями
После запуска приложения Yandex.Taxi в Эстонии пользователи и журналисты спрашивали нас, почему в первое время стоимость поездки списывается с банковской карты не сразу, а частями. Кроме того, на счету могут дополнительно блокироваться и тут же высвобождаться небольшие суммы (порядка 10 центов), сообщает Yandex.Taxi. Объясняем, почему так происходит. Loe edasi...
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ: От количества обращений в фонд лечения рака рябит в глазах
Например, всего за пару последних дней мы получили 10 ходатайств. За одну неделю их поступило 15. С начала текущего года подано уже почти 100 ходатайств, сообщает Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu SA Hille. Loe edasi...
КАРТА: Летом по всему Таллинну будут ремонтировать дороги. Смотрите, где будет нарушено движение!
Летом в Таллинне в нескольких местах будет произведен ремонт дороги, что приведет к значительным нарушением в дорожном движении. Loe edasi...
ФОТО: Самые дорогие экземпляры автопарка Яануса Винка: от Mercedes до Lamborghini
Заместителю заведующего подразделения ремонта автобусов Яанусу Винку принадлежало больше транспортных средств, чем предполагалось изначально. Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО: Новость о любопытном лосенке на учениях "Еж-2018" опубликовала Би-би-си
Участвовавшие в масштабных учениях "Еж-2018" Эрих Юри Прикко и Альвер Тедре прислали в редакцию Delfi милое видео, на котором шустрый лосенок пришел поинтересоваться, почему пестрые мужчины снуют по лесу. Благодаря новости издания Estonian World новость вчера удостоилась внимания британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си. Loe edasi...
Забытый Таллинн. Замок Маарьямяэ тогда и сейчас: когда лестница вела сразу к морю
Сегодня в это уже сложно поверить, но когда-то под ступенями лестницы замка Маарьямяэ, где сейчас находится автобусная остановка, плескались волны Балтийского моря. Loe edasi...
Читатели DELFI! Напишите нам, в каких учреждениях и предприятиях вы не могли обойтись только русским языком?
Нередко в прессе можно встретить претензии недовольных покупателей, клиентов, посетителей, которых якобы не понимает обслуживающий персонал. Чаще всего речь идет о том, что работники магазинов и других предприятий обслуживания будто бы не владеют в достаточной мере государственным, то есть эстонским языком. Loe edasi...