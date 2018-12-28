28.12.2018, 20:59

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Еще чуть-чуть — и безудержное новогоднее веселье! Но есть и менее жизнеутверждающие новости

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фото иллюстративноеFoto: Sven Arbet

Итак, чем нас порадовала или огорчила последняя пятница уходящего года?

  • Поставки кокаина в Европу бьют рекорды: товар стал "чище", а цена — ниже
  • Сладкая жизнь. Быстрые деньги. Директора банка Danske подозревают в получении ”займа” в 500 000 долларов
  • Поздравляем! В семье Рыйвасов родится третий ребенок
  • ФОТО: Приход церкви Олевисте в честь праздников предложил еду и одежду нищим и бездомным
  • Умер Амос Оз

ТОП-5 печалей уходящего года, заставивших эстоноземельца смахнуть потребительскую слезу

фото иллюстративное Foto: Karin Kaljuläte

Высокие цены, поднятие акцизов и прочие проблемы...
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"Передайте госпоже Кальюлайд, что в Новый год не хватает курантов или обратного отсчета". Марина советует начать готовиться к праздникам еще в ноябре

Erakogu

Delfi решил узнать, как проходят зимние праздники в разных семьях нашей страны. Марина (34) из Таллинна воспринимает Рождество в декабре как зимние каникулы, а вот к Новому году относится серьезно. "Со своей стороны для Нового года я готовлю оптимистичный настрой и готовность принимать в жизнь его подарки и послания", — говорит она.
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Статистика не удивляет? Boдитeли этиx aвтoмoбилeй чаще всего совершают аварии и правонарушения

7. seeria BMW sõitis peterburi teel vastu posti Foto: Taavi Sepp

B xoдe иccлeдoвaния выяcнилocь, влaдeльцы кaкиx aвтoмoбилeй чaщe вceгo пpизнaны винoвными в coвepшeнии пpaвoнapушeний или cтoлкнoвeнияx c дpугими учacтникaми дopoжнoгo движeния « Kaк cooбщaeт www.theuk.one.
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Сладкая жизнь. Быстрые деньги. Директора банка Danske подозревают в получении ”займа” в 500 000 долларов

EE

Помог ли фигурант списка самых богатых людей страны газеты Äripäev Эрик Лидметс скрыть мошенничество в размере двух миллионов долларов? Его коллег подозревают в отмывании «дочиста» целых 282 миллионов, полученных в результате налоговых махинаций.
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Поставки кокаина в Европу бьют рекорды: товар стал "чище", а цена — ниже

Foto on illustratiivne Foto: Ilmar Saabas

На мировом рынке кокаина — тектонические сдвиги. Его тотальный рост вызван не столько рекордными урожаями коки, сколько технологиями, растущей конкуренцией, уплощенными структурами и новыми пунктами доставки в Европу.
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В Нарвской горуправе решили, что 31 декабря нет никакого смысла работать

Иллюстрация газеты "Город"

Руководители нарвских чиновников считают, что 31 декабря их подчиненным нет никакого смысла выходить на работу — городская управа Нарвы приняла решение сделать рабочий день 31 декабря выходным, пишет издание ”Город”.
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Уважение к истории и традициям друг друга. Какой договор заключила волость Отепя с Чечней

Foto: Said Tsarnaev, Sputnik

22 декабря эстонская волость Отепя и Чеченская Республика подписали договор о сотрудничестве в сфере туризма. В договоре отдельно указано, что стороны уважают правопорядки друг друга.
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Поздравляем! В семье Рыйвасов родится третий ребенок

Kroonika-Stina Kase

ТОП

Тааави Рыйвас и его жена Луиза познакомились 11 лет назад на музыкальном фестивале и с этого времени неразлучны. У них уже есть двое детей, а весной пара ожидает третьего.
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ФОТО: Приход церкви Олевисте в честь праздников предложил еду и одежду нищим и бездомным

Foto: Andres Putting

Предназначенное изначально для бездомных людей мероприятие в церкви Олевисте стало ожидаемым днем для всех людей, испытывающих материальные трудности. Приход церкви помогает нуждаемся в рождественский период уже 17 лет подряд.
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Где фейерверк за 17 000, а где за 350 евро? Сколько потратят на Новый год разные города Эстонии

Ilutulestik Vabaduse Väljakul 2018 Foto: Taavi Sepp

В то время как в Таллинне на встречу Нового года потратят более 17 тысяч евро, волость Кыргессааре на Хийумаа обойдется и суммой в 350 евро.
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Трамп намерен прекратить финансовую помощь трем странам

Donald Trump Foto: Susan Walsh, AP

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить финансовую помощь трем странам. Об этом он написал в твиттере.
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ВИДЕО: Популярный российский блогер Варламов нашел изъяны в таллиннском мемориале, посвященном жертвам советской оккупации

Старейшина Кеслинна Владимир Свет объяснил блогеру Варламову как Эстония стала советской, отметив, что любая версия тех событий вызывает неприятие у одной из частей общества — у эстонцев или у русских, и показал мемориальный комплекс Маарьямяэ. По мнению Варламова, он построен не идеально.
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Умер Амос Оз

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

Израильский прозаик Амос Оз скончался в возрасте 79-ти лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его дочь.
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ВИДЕО | Секунда до аварии! "Ездуны" превращают езду по Гонсиори в "русскую рулетку"

В четверг в популярной группе в фейсбуке "EZ-дуны!" было размещено очередное видео опасной ситуации на полосе реверсивного движения на улице Гонсиори в Таллинне.
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Анастасия Коваленко — Ингрид Рюйтель: эстонцы должны видеть в русскоязычной общине не проблему, а возможности

Anastassia Kovalenko Foto: Kristjan Järv

Социал-демократ Анастасия Коваленко считает, что эстонцам не мешало бы перестать видеть, как Ингрид Рюйтель, в русскоязычной общине проблему, а наоборот, отнестись к ней прагматично — как источнику возможностей.
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Три дня до! Надежда на прекрасную новогоднюю погоду тает? Ждать ли подарков от природы?

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

Читатайте, что ждет нас в погодном плане в ближайшие дни!
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Полиция предупреждает организации о возможном мошенничестве на суммы до 100 000 евро

фото иллюстративное Foto: Hendrik Osula

Под конец 2018 года полиция и Департамент государственной инфосистемы (RIA) разослали различным учреждениям и организациям письмо с предупреждением об относительно новом виде компьютерного мошенничества, передает rus.err.ee.
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ПРЯМОЙ ЭФИР: Пройдет ли Уку Сувисте в финал шоу “Голос”?

ФОТО: Голос

Сегодня в 20:30 по эстонскому времени состоится прямой эфир полуфинала шоу “Голос”, по итогам которого определится, кто попадет в финал. Смотрите полуфинал ЗДЕСЬ. К сожалению, голосовать могут только зрители России.
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