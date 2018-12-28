ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Еще чуть-чуть — и безудержное новогоднее веселье! Но есть и менее жизнеутверждающие новости(14)
Итак, чем нас порадовала или огорчила последняя пятница уходящего года?
Итак, чем нас порадовала или огорчила последняя пятница уходящего года?
Высокие цены, поднятие акцизов и прочие проблемы...
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Delfi решил узнать, как проходят зимние праздники в разных семьях нашей страны. Марина (34) из Таллинна воспринимает Рождество в декабре как зимние каникулы, а вот к Новому году относится серьезно. "Со своей стороны для Нового года я готовлю оптимистичный настрой и готовность принимать в жизнь его подарки и послания", — говорит она.
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B xoдe иccлeдoвaния выяcнилocь, влaдeльцы кaкиx aвтoмoбилeй чaщe вceгo пpизнaны винoвными в coвepшeнии пpaвoнapушeний или cтoлкнoвeнияx c дpугими учacтникaми дopoжнoгo движeния « Kaк cooбщaeт www.theuk.one.
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Помог ли фигурант списка самых богатых людей страны газеты Äripäev Эрик Лидметс скрыть мошенничество в размере двух миллионов долларов? Его коллег подозревают в отмывании «дочиста» целых 282 миллионов, полученных в результате налоговых махинаций.
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На мировом рынке кокаина — тектонические сдвиги. Его тотальный рост вызван не столько рекордными урожаями коки, сколько технологиями, растущей конкуренцией, уплощенными структурами и новыми пунктами доставки в Европу.
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Руководители нарвских чиновников считают, что 31 декабря их подчиненным нет никакого смысла выходить на работу — городская управа Нарвы приняла решение сделать рабочий день 31 декабря выходным, пишет издание ”Город”.
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22 декабря эстонская волость Отепя и Чеченская Республика подписали договор о сотрудничестве в сфере туризма. В договоре отдельно указано, что стороны уважают правопорядки друг друга.
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ТОП
Тааави Рыйвас и его жена Луиза познакомились 11 лет назад на музыкальном фестивале и с этого времени неразлучны. У них уже есть двое детей, а весной пара ожидает третьего.
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Предназначенное изначально для бездомных людей мероприятие в церкви Олевисте стало ожидаемым днем для всех людей, испытывающих материальные трудности. Приход церкви помогает нуждаемся в рождественский период уже 17 лет подряд.
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В то время как в Таллинне на встречу Нового года потратят более 17 тысяч евро, волость Кыргессааре на Хийумаа обойдется и суммой в 350 евро.
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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить финансовую помощь трем странам. Об этом он написал в твиттере.
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Старейшина Кеслинна Владимир Свет объяснил блогеру Варламову как Эстония стала советской, отметив, что любая версия тех событий вызывает неприятие у одной из частей общества — у эстонцев или у русских, и показал мемориальный комплекс Маарьямяэ. По мнению Варламова, он построен не идеально.
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Израильский прозаик Амос Оз скончался в возрасте 79-ти лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его дочь.
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В четверг в популярной группе в фейсбуке "EZ-дуны!" было размещено очередное видео опасной ситуации на полосе реверсивного движения на улице Гонсиори в Таллинне.
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Социал-демократ Анастасия Коваленко считает, что эстонцам не мешало бы перестать видеть, как Ингрид Рюйтель, в русскоязычной общине проблему, а наоборот, отнестись к ней прагматично — как источнику возможностей.
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Читатайте, что ждет нас в погодном плане в ближайшие дни!
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Под конец 2018 года полиция и Департамент государственной инфосистемы (RIA) разослали различным учреждениям и организациям письмо с предупреждением об относительно новом виде компьютерного мошенничества, передает rus.err.ee.
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Сегодня в 20:30 по эстонскому времени состоится прямой эфир полуфинала шоу “Голос”, по итогам которого определится, кто попадет в финал. Смотрите полуфинал ЗДЕСЬ. К сожалению, голосовать могут только зрители России.
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