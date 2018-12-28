ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Еще чуть-чуть — и безудержное новогоднее веселье! Но есть и менее жизнеутверждающие новости

B xoдe иccлeдoвaния выяcнилocь, влaдeльцы кaкиx aвтoмoбилeй чaщe вceгo пpизнaны винoвными в coвepшeнии пpaвoнapушeний или cтoлкнoвeнияx c дpугими учacтникaми дopoжнoгo движeния « Kaк cooбщaeт www.theuk.one.

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Сладкая жизнь. Быстрые деньги. Директора банка Danske подозревают в получении ”займа” в 500 000 долларов

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Помог ли фигурант списка самых богатых людей страны газеты Äripäev Эрик Лидметс скрыть мошенничество в размере двух миллионов долларов? Его коллег подозревают в отмывании «дочиста» целых 282 миллионов, полученных в результате налоговых махинаций.

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Поставки кокаина в Европу бьют рекорды: товар стал "чище", а цена — ниже

На мировом рынке кокаина — тектонические сдвиги. Его тотальный рост вызван не столько рекордными урожаями коки, сколько технологиями, растущей конкуренцией, уплощенными структурами и новыми пунктами доставки в Европу.

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В Нарвской горуправе решили, что 31 декабря нет никакого смысла работать

Иллюстрация газеты "Город"

Руководители нарвских чиновников считают, что 31 декабря их подчиненным нет никакого смысла выходить на работу — городская управа Нарвы приняла решение сделать рабочий день 31 декабря выходным, пишет издание ”Город”.

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Уважение к истории и традициям друг друга. Какой договор заключила волость Отепя с Чечней

Foto: Said Tsarnaev, Sputnik

22 декабря эстонская волость Отепя и Чеченская Республика подписали договор о сотрудничестве в сфере туризма. В договоре отдельно указано, что стороны уважают правопорядки друг друга.

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Поздравляем! В семье Рыйвасов родится третий ребенок

Kroonika-Stina Kase

ТОП Бросившемуся под поезд на станции "Юлемисте" молодому человеку было всего 16 лет Ингрид Рюйтель: проблема Эстонии не в неграх, а в росте русскоязычной общины "Эстония должна оставаться землей эстонцев“ (значительно дополнено!) ВИДЕО DELFI| ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ: Ксения Клочкова продала в Таллинне квартиру, чтобы создать приют-зоопарк и спасать животных

Тааави Рыйвас и его жена Луиза познакомились 11 лет назад на музыкальном фестивале и с этого времени неразлучны. У них уже есть двое детей, а весной пара ожидает третьего.

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ФОТО: Приход церкви Олевисте в честь праздников предложил еду и одежду нищим и бездомным

Foto: Andres Putting

Предназначенное изначально для бездомных людей мероприятие в церкви Олевисте стало ожидаемым днем для всех людей, испытывающих материальные трудности. Приход церкви помогает нуждаемся в рождественский период уже 17 лет подряд.

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Где фейерверк за 17 000, а где за 350 евро? Сколько потратят на Новый год разные города Эстонии

Ilutulestik Vabaduse Väljakul 2018 Foto: Taavi Sepp

В то время как в Таллинне на встречу Нового года потратят более 17 тысяч евро, волость Кыргессааре на Хийумаа обойдется и суммой в 350 евро.

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Трамп намерен прекратить финансовую помощь трем странам

Donald Trump Foto: Susan Walsh, AP

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить финансовую помощь трем странам. Об этом он написал в твиттере.

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ВИДЕО: Популярный российский блогер Варламов нашел изъяны в таллиннском мемориале, посвященном жертвам советской оккупации