ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Еще 50000 евро на проект бренда Эстонии, переполох у посольства США и нападение на туристов в Египте

Все итоги этой пятницы — ниже.

По меньшей мере шесть туристов были ранены в результате нападения вооруженного ножом мужчины на пляже в египетском городе Хургада.

Полгода назад общественности представили новый бренд Эстонии, разработка и внедрение которого обошлись налогоплательщикам в 200 000 евро. Как показал опроc Delfi, для жителей Таллинна он до сих пор остается загадкой, но EAS настроен оптимистично. Было решено инвестировать еще около 50 000 евро.

В пятницу вечером в Таллинне у посольства США была обнаружена бесхозная сумка. Позже выяснилось: в ней был мусор.

На пляже в Хургаде совершено нападение на туристов

фото иллюстративное Foto: Vinciane Jacquet, AP

По меньшей мере шесть туристов были ранены в результате нападения вооруженного ножом мужчины на пляже в египетском городе Хургада. По данным российского консульства, среди пострадавших — гражданка России.

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Пойдет ли Сависаар первым номером на местных выборах? Он сообщит через две недели

Suur-Pae lasteaia 35 sünnipäev Foto: Karli Saul

Через две недели Эдгар Сависаар сообщит, примет ли он предложение Центристской партии идти первым номером в общем списке на местных выборах, или же пойдет со своим отдельным списком. Одно ясно: если и будет баллотироваться, то по Ласнамяэ.

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В проект бренда Эстонии инвестировано еще 50 000 евро. Замечали ли вы где-нибудь валуны?

Eesti uue brändi tutvustamine Foto: Andres Putting

Полгода назад общественности представили новый бренд Эстонии, разработка и внедрение которого обошлись налогоплательщикам в 200 000 евро. Как показал опроc Delfi, для жителей Таллинна он до сих пор остается загадкой, но EAS настроен оптимистично. Было решено инвестировать еще около 50 000 евро.

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ФОТО: Кальюлайд объявила кампанию по членству Эстонии в Совбезе ООН

President Kersti Kaljulaid New Yorgis ÜRO peasekretäri Antonio Guterres'iga Foto: Lauri Tankler

Во время поездки в США президент Керсти Кальюлайд дала официальный старт кампании по временному членству Эстонии в Совете безопасности ООН на 2020-2021 годы.

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Подозреваемый в поджоге автомобилей в Ыйсмяэ взят под стражу

Õismäel põles seitse autot Foto: Tiit Blaat

Харьюский уездный суд по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры арестовал 29-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге в таллиннском районе Ыйсмяэ, в результате которого были повреждены семь автомобилей.

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Взломавший Facebook Сависаара турецкий хакер требует 800 долларов за восстановление аккаунта

Edgar Savisaare häkitud Facebooki konto Foto: Kuvatõmmis, kollaaž

С начала июля страница экс-лидера центристов Эдгара Сависаара в Facebook была неактивна. По словам его советника Андреса-Мариуса Розенблатта, аккаунт бывшего мэра взломали.

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ФОТО: "Первый шаг в будущее". В Таллинн прибыли беспилотные автобусы

Foto: Arno Mikkor, Riigikantselei

Сегодня в Таллинн прибыли самоуправляющиеся автобусы, которые начнут курсировать по маршруту от площади Виру до Котла культуры, центра председательства Эстонии в Совете ЕС.

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ГРАФИК: Пора экономить? У партий в три раза меньше денег на рекламную кампанию, чем перед прошлыми выборами

Nelja aasta eest leidsid osad Tallinna keskerakondlastest ametnikud, et raha nappusel võib enesele valimisreklaami teha ka pealinna raha eest. Ujuda Sõle tänaval siiski veel ei saa, väike lootus on, et täpselt enne valimisi lastakse basseini vesi sisse. Foto: Rauno Volmar

Если сравнить, сколько денег потратили партии на кампанию перед местными выборами в 2013 году, с тем, какими средствами они согласно открытым данным располагают сейчас, то можно увидеть, что их кошельки заметно прохудились, пишет Eesti Päevaleht.

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Выходные на пляже или под одеялом? Чем порадует нас погода

Loojang Linnas Foto: Andres Putting

В предстоящие выходные ожидается до 21-23 градусов тепла, в субботу возможны кратковременные дожди.

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Затонувшие военные корабли угрожают Балтийскому морю

Более 6 тысяч военных и транспортных кораблей, затонувших во время Второй мировой войны, лежат на дне. Они представляют очень серьезную опасность для окружающей среды.

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”Современные Нипернаади”. Одиночки — кто они и сколько их в Эстонии?

Illustratsioon: Shutterstock

Более трети эстонцев живут одни, и это на 7% больше, чем десять лет назад. Все больше одиноких людей появляется среди молодежи, пишет Eesti Päevaleht, открывая серию статей „Tänapäeva Nipernaadid” (”Современные Нипернаади”).

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Михкельсон: США считают Эстонию надежным союзником

Marko Mihkelson Foto: Karin Kaljuläte

Вчера в Вашингтоне председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон встретился с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Эдвардом Ройсом. Во время встречи они обсудили предстоящий визит Ройса в Эстонию, практические вопросы двустороннего сотрудничества, а также отношения между США и Россией, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

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Издание: Эстония вступает в эпоху огромных торговых центров

Tanel Meos

Крупные торговые центры на окраинах города позиционируют себя как места для проведения досуга, отводя внимание посетителей от своей истинной цели — получения прибыли, пишет Eesti Päevaleht.

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Читатель Delfi: почему новые дороги такие узкие, а канавы вдоль них такие крутые?

Foto: Arno Mikkor

«Я заметил, что многие новые дороги построены ужасно узкими: грузовики на них еле помещаются. Кроме того, зачем надо делать сразу возле этой дороги крутую канаву?», - написал в редакцию недовольный читатель.

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Чудеса алкоголя: ударивший незнакомого человека ремнем не помнит о содеянном

RIHM,PÜKSIRIHM Foto: Rauno Volmar

Отдыхавший на певческом поле молодой человек, который ударил ремнем 20-летнего парня, теперь может вздохнуть с облегчением — он избежал уголовного наказания. При этом он должен заплатить 400 евро государству.

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Любопытная схема: владелец поставил одинаковые номера на две разные машины

”В Таллинне есть таксофирма, в которой изобрели интересную схему, — поделился данными один из читателей ”МК-Эстонии”. — На двух машинах одинакового цвета и марки стоят… одинаковые номера. Вероятно, это сделано с целью ухода от налогов и обмана государства — лицензия на таксоизвоз нужна тоже только одна. И налоги платятся с одной машины, а не с двух”. В перипетиях этого любопытного дела разбиралась ”МК-Эстония”.

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ТАБЛИЦА: Всемирный индекс благотворительности выставляет эстонцев бессердечными скупердяями

Vähiravifond Kingitud Elu kogub annetusi kaubanduskeskustes ja eri üritustel. Foto: Taavi Sepp

Согласно проведенному британской организацией Charities Aid Foundation (CAF) исследованию благотворительности, Эстония по всем показателям находится в конце охватывающего 140 стран рейтинга, пишет Eesti Päevaleht.

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EAS доволен проектом бренда Эстонии за 250 000 евро: что заказывали, то и получили. И очень высокого качества

Eesti uue brändi tutvustamine Foto: Andres Putting

Вчера, 13 июля, исполнилось полгода скандальному элементу дизайна — зеленому валуну, призванному стать ”символом”, ”рекламой” Эстонии как на местном, так и на международном уровнях. Ситуация с ребрендингом породила шквал критики, больше всего негодования вызвала цена вопроса — 200 000 евро. Однако в EAS проектом довольны, и на его раскрутку дополнительно выделят 50 000 евро за счет налогоплательщиков.

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Ильвес: учеба за границей поможет молодежи избавиться от провинциальности

President Ilves Foto: Andres Putting

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в интервью изданию Thought Economics сказал, что молодежи следует стремиться учиться за границей, поскольку это позволяет приобрести колоссальный опыт и избавиться от налета провинциальности.

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ФОТО DELFI: У посольства США в Таллинне обнаружена подозрительная бесхозная сумка

Foto: Karli Saul

В пятницу вечером в Таллинне у посольства США была обнаружена бесхозная сумка. На место вызваны спасатели.

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