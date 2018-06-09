ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: "Энергозабег" в Нарве, Утиное ралли в Таллинне и гей-парад в Риге

В Эстонии каждый год жертвами интернет-педофилов становятся примерно 750 детей

Mänguasi Foto: Anni Õnneleid

Каждый год жертвами интернет педофилов становятся 750 детей в возрасте от 10 до 14 лет, чьи эротические фотографии или видео распространяются по сети, сообщает rus.err.ee.

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ВИДЕО: Главными героями «Нарвского энергозабега» были простые любители спорта

Несмотря на то, что крупнейшее спортивное событие Ида-Вирумаа – «Нарвский энергозабег» - для профессиональных бегунов является очень серьезным событием, именно простые любители бега сделали его супермассовым мероприятием, добавив ему драматизма в не меньшей, чем профессионалы, степени.

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Раскол в "Большой семерке": договориться с Трампом не удалось

Donald Trump Foto: Kevin Lamarque, REUTERS

Попытки разрешить противоречия между президентом США Дональдом Трампом и шестью странами "Большой семерки" в ходе переговоров на саммите G7 в Квебеке провалились.

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ВИДЕО: Парад в защиту секс-меньшинств "Балтийский прайд" в центре Риги: много полиции и десятки протестующих

Hollandi Gay Pride Foto: REMKO DE WAAL, AFP

Сегодня в центре Риги проходят мероприятия сторонников защиты прав секс-меньшинств "Балтийский прайд-2018", а также две акции протеста. Латвийский портал Delfi ведет прямую трансляцию с места проведения шествия.

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ФОТО: В таллиннском парке Кадриорг прошло Утиное ралли

Сегодня в столичном парке Кадриорг проходит Утиное ралли – крупнейшее благотворительное мероприятие для всей семьи. Цель Утиного ралли – обеспечить всем борющимся с тяжелым недугом детям столь нужное им лечение, а их семьям – необходимые опорные услуги.

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Мнение читательницы Delfi: в защиту школьных экзаменов и за официальное введение шпаргалок. "Проверка знаний - сейчас не главное на экзаменах"

Читательница Delfi прислала нам очень интересное мнение о школьных экзаменах, попросив сохранить ее анонимность — женщина опасается, что ее революционные идеи могут повредить ее ребенку, сдающему сейчас экзамены по завершению основной школы.

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