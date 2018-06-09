09.06.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: "Энергозабег" в Нарве, Утиное ралли в Таллинне и гей-парад в Риге


rus.delfi.ee
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Pardiralli 2018
Pardiralli 2018Foto: Ilmar Saabas

Сегодня в Нарве прошло крупнейшее спортивное мероприятие Ида-Вирумаа – «Энергозабег», а в Таллинне произошла традиционная благотворительная акция – Утиное ралли. В то же время в Риге секс-меньшинства защищали свои права при поддержке неравнодушных к проблеме неравенства людей.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

СМИ: Асад готовит масштабное наступление у границ с Израилем и Иорданией

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Каждый год жертвами интернет педофилов становятся 750 детей в возрасте от 10 до 14 лет, чьи эротические фотографии или видео распространяются по сети, сообщает rus.err.ee.
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ВИДЕО: Главными героями «Нарвского энергозабега» были простые любители спорта

Несмотря на то, что крупнейшее спортивное событие Ида-Вирумаа – «Нарвский энергозабег» - для профессиональных бегунов является очень серьезным событием, именно простые любители бега сделали его супермассовым мероприятием, добавив ему драматизма в не меньшей, чем профессионалы, степени.
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ФОТО: В таллиннском парке Кадриорг прошло Утиное ралли

Pardiralli 2018 Foto: Ilmar Saabas

Сегодня в столичном парке Кадриорг проходит Утиное ралли – крупнейшее благотворительное мероприятие для всей семьи. Цель Утиного ралли – обеспечить всем борющимся с тяжелым недугом детям столь нужное им лечение, а их семьям – необходимые опорные услуги.
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Мнение читательницы Delfi: в защиту школьных экзаменов и за официальное введение шпаргалок. "Проверка знаний - сейчас не главное на экзаменах"

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Читательница Delfi прислала нам очень интересное мнение о школьных экзаменах, попросив сохранить ее анонимность — женщина опасается, что ее революционные идеи могут повредить ее ребенку, сдающему сейчас экзамены по завершению основной школы.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: "Энергозабег" в Нарве, Утиное ралли в Таллинне и гей-парад в Риге

09.06.2018
Сегодня в Нарве прошло крупнейшее спортивное мероприятие Ида-Вирумаа – «Энергозабег», а в Таллинне произошла традиционная благотворительная акция – Утиное ралли. В то же время в Риге секс-меньшинства защищали свои права при поддержке неравнодушных к проблеме неравенства людей.

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