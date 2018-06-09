ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: "Энергозабег" в Нарве, Утиное ралли в Таллинне и гей-парад в Риге

Сегодня в Нарве прошло крупнейшее спортивное мероприятие Ида-Вирумаа – «Энергозабег», а в Таллинне произошла традиционная благотворительная акция – Утиное ралли. В то же время в Риге секс-меньшинства защищали свои права при поддержке неравнодушных к проблеме неравенства людей.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
СМИ: Асад готовит масштабное наступление у границ с Израилем и Иорданией
Сирийская армия отправила в субботу, 9 июня, крупнейший конвой с военной техникой и живой силой в южную провинцию Деръа в рамках подготовки к масштабному наступлению на своих противников, сообщило иранское информагентство Fars. Loe edasi...
В Эстонии каждый год жертвами интернет-педофилов становятся примерно 750 детей
Каждый год жертвами интернет педофилов становятся 750 детей в возрасте от 10 до 14 лет, чьи эротические фотографии или видео распространяются по сети, сообщает rus.err.ee. Loe edasi...
ВИДЕО: Главными героями «Нарвского энергозабега» были простые любители спорта
Несмотря на то, что крупнейшее спортивное событие Ида-Вирумаа – «Нарвский энергозабег» - для профессиональных бегунов является очень серьезным событием, именно простые любители бега сделали его супермассовым мероприятием, добавив ему драматизма в не меньшей, чем профессионалы, степени. Loe edasi...
Раскол в "Большой семерке": договориться с Трампом не удалось
Попытки разрешить противоречия между президентом США Дональдом Трампом и шестью странами "Большой семерки" в ходе переговоров на саммите G7 в Квебеке провалились. Loe edasi...
ВИДЕО: Парад в защиту секс-меньшинств "Балтийский прайд" в центре Риги: много полиции и десятки протестующих
Сегодня в центре Риги проходят мероприятия сторонников защиты прав секс-меньшинств "Балтийский прайд-2018", а также две акции протеста. Латвийский портал Delfi ведет прямую трансляцию с места проведения шествия. Loe edasi...
ФОТО: В таллиннском парке Кадриорг прошло Утиное ралли
Сегодня в столичном парке Кадриорг проходит Утиное ралли – крупнейшее благотворительное мероприятие для всей семьи. Цель Утиного ралли – обеспечить всем борющимся с тяжелым недугом детям столь нужное им лечение, а их семьям – необходимые опорные услуги. Loe edasi...
Мнение читательницы Delfi: в защиту школьных экзаменов и за официальное введение шпаргалок. "Проверка знаний - сейчас не главное на экзаменах"
Читательница Delfi прислала нам очень интересное мнение о школьных экзаменах, попросив сохранить ее анонимность — женщина опасается, что ее революционные идеи могут повредить ее ребенку, сдающему сейчас экзамены по завершению основной школы. Loe edasi...
Снизить зависимость от России: многомиллионный газопровод начали прокладывать из Финляндии в Эстонию по дну моря