ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эмоции после поражения России на ЧМ, аварии и спасение детей в Таиланде

Россия закончила игру на ЧМ по футболу, что вызвало бурю эмоций у эстонских болельщиков. Так, после поражения в Маарду из окна многоквартирного дома даже выкинули телевизор. А Delfi подготовил видеорепортаж о том, что происходило в барах и на площади Вабадузе, где транслировали матч. Об этих и других событиях дня — в нашей традиционной подборке!
ВИДЕО: Россия проиграла Хорватии в серии пенальти
Последним полуфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Хорватии. В четвертьфинальном поединке балканская команда в послематчевой серии пенальти победила в Сочи Россию - 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1 и 2:2). Портал Delfi вел текстовую онлайн-трансляцию драматичного поединка. Loe edasi...
"Слава Украине". Что говорят хорваты после победы над Россией
Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида и бывший полузащитник национальной команды Огнен Вукоевич записали видеообращение после победы в четвертьфинале чемпионата мира над Россией (2:2, 4:3 по пенальти). Loe edasi...
ВИДЕО: Смолов сделал заявление насчет незабитого пенальти
После поражения в четвертьфинальном матче чемпионата мира от Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) футболисты сборной России сделали несколько важных заявлений. Loe edasi...
ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI| "Мы орали!" От баров до площади Свободы — флаги РФ: матч ЧМ Россия-Хорватия поставил Таллинн на уши
Вчера в 1/4 финала ЧМ-2018 состоялась встреча сборной России и сборной Хорватии. Корреспонденты Delfi побывали в барах и на площади Свободы, где транслировали игру. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Как народ болел за Россию на площади Вабадузе
Вчера в четвертьфинальном поединке ЧМ-2018 сборная Хорватии в послематчевой серии пенальти победила в Сочи Россию — 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1 и 2:2). Loe edasi...
ФОТОНОВОСТЬ: Какая боль, какая боль! В Маарду после проигрыша России из окна выкинули телевизор
Вчера в четвертьфинальном поединке ЧМ-2018 сборная Хорватии в послематчевой серии пенальти победила в Сочи Россию — 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1 и 2:2). Loe edasi...
СТУДИЯ DELFI | Падение фаворитов продолжается! Вице-мэр по спорту Вадим Белобровцев: список чемпионов мира должен пополниться новой страной
Дата 07.07.2018 отныне навеки вписана в спортивную историю - результаты матчей 1/4 финала отправили домой пентакампеонов Бразилию, двухкратного обладателя Кубка мира Уругвай, ниспровергателя действующего чемпиона Швецию и самую удачливую из хозяек мундиаля Россию. Вспоминаем самые яркие события этой стадии с болельщиком сборной Германии и Бельгии, вице-мэром Таллинна по вопросам образования, культуры и спорта Вадимом Белобровцевым. Loe edasi...
Аттракцион смерти: женщина с четырьмя детьми в машине чудом избежала столкновения с ”водителем-самоубийцей”
”На дворе лето. Погода плохая, и ты с четырьмя детьми сидишь дома. И что ты делаешь в этой ситуации? Едешь в гости к родственникам. План кажется простым и надежным, дети смогут поиграть вместе и тому подобное. Но нет, все намного сложнее, так как прежде, чем ты доедешь, тебя ждет аттракцион смерти под названием ”отрезок дороги Тарту-Эльва””, — пишет в Eesti Päevaleht мать четырех детей Лийна Пуглес. Loe edasi...
В устроенной пьяным водителем без прав аварии пострадал годовалый ребенок
В субботу в 13:45 произошла авария на 85 км шоссе Талинн-Нарва в волости Хальяла в Ляэне-Вирумаа, где 22-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения и без прав на легковом автомобиле Rover не уступил дорогу имевшему преимущество Audi A4 Avant, которым управлял 29-летний мужчина. Loe edasi...
ФОТО: Возле торгового центра Sikupilli велосипедист упал на проезжую часть
Сегодня во второй половине дня на проезжей части возле торгового центра Sikupilli велосипедист не справился с управлением и упал. Loe edasi...
ФОТО: На Сааремаа мотоциклист не справился с управлением и упал
Сегодня около 16 часов произошла авария на 131 км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре, где при совершении обгона мотоциклист резко затормозил, потерял контроль над своим транспортным средством и упал. Loe edasi...
Прощайте, хмурые деньки! На предстоящей неделе в Эстонии будет жарко
Несмотря на кратковременные дожди и грозы, на предстоящей неделе погода в Эстонии будет по-настоящему летним и воздух прогреется до 26 градусов. Loe edasi...
Жена поджигателя дома певицы: уже в трехлетнем возрасте сын от страха прятался под кроватью, но нам некуда идти
Ночью 7 июля в деревне Тухулаане в Вильяндимаа подожгли дом эстонской джазовой певицы Хедвиг Хансон. Поджигателем оказался ее сосед Айвар. Loe edasi...
ГРАФИК: Насколько увеличатся счета после скачка цен на электричество?
Согласно некоторым прогнозам, стоимость электроэнергии на бирже вырастет на 30%. Однако это не означает, что на столько же вырастут и счета за электричество, поскольку плата за потребленную энергию в общей сложности составляет лишь треть от суммы счета. Loe edasi...
ФОТО: Небо над Эстонией озарилось ночными светящимися облаками
В ночь на воскресенье в небе над Эстонией можно было наблюдать ночные светящиеся облака (они же мезосферные облака, серебристые облака). Loe edasi...