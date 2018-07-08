ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эмоции после поражения России на ЧМ, аварии и спасение детей в Таиланде

После поражения в четвертьфинальном матче чемпионата мира от Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) футболисты сборной России сделали несколько важных заявлений.

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ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI| "Мы орали!" От баров до площади Свободы — флаги РФ: матч ЧМ Россия-Хорватия поставил Таллинн на уши

Вчера в 1/4 финала ЧМ-2018 состоялась встреча сборной России и сборной Хорватии. Корреспонденты Delfi побывали в барах и на площади Свободы, где транслировали игру.

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ФОТО и ВИДЕО: Как народ болел за Россию на площади Вабадузе

Вчера в четвертьфинальном поединке ЧМ-2018 сборная Хорватии в послематчевой серии пенальти победила в Сочи Россию — 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1 и 2:2).

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ФОТОНОВОСТЬ: Какая боль, какая боль! В Маарду после проигрыша России из окна выкинули телевизор

Maardus visati Venemaa kaotuse järel televiisor aknast välja Foto: Delfi lugeja

Вчера в четвертьфинальном поединке ЧМ-2018 сборная Хорватии в послематчевой серии пенальти победила в Сочи Россию — 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1 и 2:2).

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СТУДИЯ DELFI | Падение фаворитов продолжается! Вице-мэр по спорту Вадим Белобровцев: список чемпионов мира должен пополниться новой страной

Дата 07.07.2018 отныне навеки вписана в спортивную историю - результаты матчей 1/4 финала отправили домой пентакампеонов Бразилию, двухкратного обладателя Кубка мира Уругвай, ниспровергателя действующего чемпиона Швецию и самую удачливую из хозяек мундиаля Россию. Вспоминаем самые яркие события этой стадии с болельщиком сборной Германии и Бельгии, вице-мэром Таллинна по вопросам образования, культуры и спорта Вадимом Белобровцевым.

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Аттракцион смерти: женщина с четырьмя детьми в машине чудом избежала столкновения с ”водителем-самоубийцей”

”На дворе лето. Погода плохая, и ты с четырьмя детьми сидишь дома. И что ты делаешь в этой ситуации? Едешь в гости к родственникам. План кажется простым и надежным, дети смогут поиграть вместе и тому подобное. Но нет, все намного сложнее, так как прежде, чем ты доедешь, тебя ждет аттракцион смерти под названием ”отрезок дороги Тарту-Эльва””, — пишет в Eesti Päevaleht мать четырех детей Лийна Пуглес.

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В устроенной пьяным водителем без прав аварии пострадал годовалый ребенок

Napsipudel Foto: Anni Õnneleid

В субботу в 13:45 произошла авария на 85 км шоссе Талинн-Нарва в волости Хальяла в Ляэне-Вирумаа, где 22-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения и без прав на легковом автомобиле Rover не уступил дорогу имевшему преимущество Audi A4 Avant, которым управлял 29-летний мужчина.

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