08.07.2018, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эмоции после поражения России на ЧМ, аварии и спасение детей в Таиланде

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rus.delfi.ee
EST 2
Vabaduse väljak
Vabaduse väljakFoto: Henri-Kristian Kirsip

Россия закончила игру на ЧМ по футболу, что вызвало бурю эмоций у эстонских болельщиков. Так, после поражения в Маарду из окна многоквартирного дома даже выкинули телевизор. А Delfi подготовил видеорепортаж о том, что происходило в барах и на площади Вабадузе, где транслировали матч. Об этих и других событиях дня — в нашей традиционной подборке!

ВИДЕО: Россия проиграла Хорватии в серии пенальти

Venemaa vs Horvaatia Foto: Manu Fernandez, AP

Последним полуфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Хорватии. В четвертьфинальном поединке балканская команда в послематчевой серии пенальти победила в Сочи Россию - 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1 и 2:2). Портал Delfi вел текстовую онлайн-трансляцию драматичного поединка.
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"Слава Украине". Что говорят хорваты после победы над Россией

Horvaatia jalgpallikoondis tähistamas Venemaa alistamist. Foto: Darko Bandic, AP/Scanpix

Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида и бывший полузащитник национальной команды Огнен Вукоевич записали видеообращение после победы в четвертьфинале чемпионата мира над Россией (2:2, 4:3 по пенальти).
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ВИДЕО: Смолов сделал заявление насчет незабитого пенальти

Fedor Smolov Foto: Mikhail Tereshchenko/TASS

После поражения в четвертьфинальном матче чемпионата мира от Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) футболисты сборной России сделали несколько важных заявлений.
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ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI| "Мы орали!" От баров до площади Свободы — флаги РФ: матч ЧМ Россия-Хорватия поставил Таллинн на уши

Вчера в 1/4 финала ЧМ-2018 состоялась встреча сборной России и сборной Хорватии. Корреспонденты Delfi побывали в барах и на площади Свободы, где транслировали игру.
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ФОТО и ВИДЕО: Как народ болел за Россию на площади Вабадузе

Вчера в четвертьфинальном поединке ЧМ-2018 сборная Хорватии в послематчевой серии пенальти победила в Сочи Россию — 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1 и 2:2).
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ФОТОНОВОСТЬ: Какая боль, какая боль! В Маарду после проигрыша России из окна выкинули телевизор

Maardus visati Venemaa kaotuse järel televiisor aknast välja Foto: Delfi lugeja

Вчера в четвертьфинальном поединке ЧМ-2018 сборная Хорватии в послематчевой серии пенальти победила в Сочи Россию — 4:3 (основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1 и 2:2).
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Аттракцион смерти: женщина с четырьмя детьми в машине чудом избежала столкновения с ”водителем-самоубийцей”

Möödasõit Foto: Ilmar Saabas

”На дворе лето. Погода плохая, и ты с четырьмя детьми сидишь дома. И что ты делаешь в этой ситуации? Едешь в гости к родственникам. План кажется простым и надежным, дети смогут поиграть вместе и тому подобное. Но нет, все намного сложнее, так как прежде, чем ты доедешь, тебя ждет аттракцион смерти под названием ”отрезок дороги Тарту-Эльва””, — пишет в Eesti Päevaleht мать четырех детей Лийна Пуглес.
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В устроенной пьяным водителем без прав аварии пострадал годовалый ребенок

Napsipudel Foto: Anni Õnneleid

В субботу в 13:45 произошла авария на 85 км шоссе Талинн-Нарва в волости Хальяла в Ляэне-Вирумаа, где 22-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения и без прав на легковом автомобиле Rover не уступил дорогу имевшему преимущество Audi A4 Avant, которым управлял 29-летний мужчина.
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ФОТО: Возле торгового центра Sikupilli велосипедист упал на проезжую часть

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Сегодня во второй половине дня на проезжей части возле торгового центра Sikupilli велосипедист не справился с управлением и упал.
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ФОТО: На Сааремаа мотоциклист не справился с управлением и упал

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Сегодня около 16 часов произошла авария на 131 км шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре, где при совершении обгона мотоциклист резко затормозил, потерял контроль над своим транспортным средством и упал.
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Прощайте, хмурые деньки! На предстоящей неделе в Эстонии будет жарко

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