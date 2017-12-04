ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: EKRE против абортов, Эстонию заполонили авто с чешскими номерами, интервью Виторгана Delfi

В последнее время на улицах Таллинна можно заметить шикарные автомобили с чешскими номерами. Эти машины, однако ознаменовывают не прибытие в Эстонию богатых бизнесменов из Праги, а изобретательность продавцов автомобилей. Подробнее об этом — в нашей подборке новостей за день. Также читайте интервью Максима Виторгана, которое он дал специально для Delfi.

EKRE против абортов: "родители и врачи разрывают живого человека на куски и высасывают его из чрева матери!"

Martin Helme Foto: Madis Veltman

По мнению вице-председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме, в отношении абортов следует ввести целый ряд ограничений и прекратить финансирование процедуры Больничной кассой.

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Максим Виторган — Delfi: не переживайте, следующим президентом России будет Владимир Путин

RIA Novosti

3 февраля в концертном доме Nordea состоится спектакль "Возвращение домой", одну из главных ролей в котором играет Максим Виторган. Бублик побеседовал с актером и узнал немного больше о спектакле, актерских проблемах и намерении жены актера, Ксении Собчак, баллотироваться в президенты России.

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"Что не запрещено, то разрешено!" В результате новой схемы Эстонию заполонили авто с чешскими номерами

JMV Motors annab sõidukid kõigepealt rendile ja sel ajal pole keelatud Tšehhi numbrimärgiga kasvõi kuude kaupa ringi sõita. Tiit Blaat

В последнее время на улицах Таллинна можно заметить шикарные автомобили с чешскими номерами, преимущественно Mercedes-Benz. Эти машины однако ознаменовывают не прибытие в Эстонию богатых бизнесменов из Праги, а изобретательность продавцов автомобилей, пишет Eesti Päevaleht.

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РЕКОНСТРУКЦИЯ: Аварию близ озера Харку совершил нетрезвый водитель микроавтобуса

Ekspress Meedia

1 декабря в Таллинне на Палдиски маантеэ вблизи озера Харку произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Трое пострадавших — дети, самому младшему всего три месяца. В ходе расследования выяснилось, что виновником аварии стал нетрезвый водитель микроавтобуса.

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ГРАФИК: Занимающиеся оценкой трудоспособности врачи могут зарабатывать более 10 000 евро в месяц

Foto: Andres Putting

На оценку трудоспособности было потрачено 4,5 млн евро, в то время как на оценку по старой системе ушло бы в несколько раз меньше, пишет Eesti Päevaleht.

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Безалаберность обернулась для строителя условным сроком, а для его коллеги — серьезной травмой

Foto on illustreeriv ega ole seotud konkreetse sündmusega Foto: Päästeamet

7 сентября прошлого года в Пярну во время строительства дома произошел инцидент, в оде которого строитель провалился сквозь крышу и получил серьезную травму. К ответственности за случившееся был призван другой строитель.

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Барби Пильвре: культурное сотрудничество сету с Россией достойно признания

По словам члена парламентской комиссии по иностранным делам социал-демократа Барби Пильвре, община сету достойна благодарности как за развитие приграничных культурных связей между Эстонией и Россией, так и за сохранение контактов с родственными народами, проживающими в России.

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Пожар с погибшим в Силламяэ оказался убийством

Pallasti tänava tulekahju Foto: Oliver Tsupsman

Вечером, 26 ноября в центр тревоги сообщили о пожаре в пятиэтажном доме на улице Гагарина в Силламяэ. По прибытию спасателей на место горела квартира на четвертом этаже. Во время тушения пожара спасатели обнаружили труп неизвестного мужчины, сообщает Вируская окружная прокуратура.

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Кылварт: в СМИ распространяются ложные утверждения об аудите в Тондираба

Mihhail Kõlvart käis isaga valimas Foto: Taavi Sepp

Распространяющиеся в СМИ утверждения, будто Таллиннская горуправа скрывала недочеты в работе Тондирабаского спортивного центра и утаивала от общественности результаты проведенного в учреждении аудита, являются ложными, подчеркивает председатель Таллиннского горсобрания и бывший вице-мэр Михаил Кылварт, передает Раэпресс.

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В Саку поезд насмерть сбил 16-летнего молодого человека

foto on illustreeriv Foto: Anni Õnneleid

Вчера около 22:50 в 600 метрах от железнодорожной станции Саку 16-летний молодой человек получил удар от поезда и погиб.

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