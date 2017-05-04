ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эхо катастрофы парома "Эстония", интервью Валерии Delfi, бронза Эстонии на ЧЕ

Паром "Эстония" затонул почти 23 года назад, однако сегодня появилось сообщение о том, что родственники погибших требуют нового расследования причин катастрофы. Новость из мира спорта: 4 мая вечером 25-летняя эстонская спортсменка Эпп Мяэ, выступающая в весовой категории до 75 кг, стала бронзовым призером чемпионата Европы по борьбе. Также читайте интервью российской певицы Валерии, которая она дала сегодня Delfi.
СМИ: Родственники жертв катастрофы парома "Эстония" из Швеции требуют нового расследования
Паром "Эстония" затонул почти 23 года назад. Недавно родственники погибших из Швеции связались с правительством Эстонии и требуют нового расследования причин катастрофы, передает SVT Nyheter Dalarna.
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Борец Эпп Мяэ завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы!
25-летняя эстонская спортсменка Эпп Мяэ, выступающая в весовой категории до 75 кг, стала бронзовым призером чемпионата Европы по борьбе, который проходит в сербском городе Нови-Сад.
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ВИДЕО DELFI: Валерия уже в Таллинне! Почему она приехала за несколько дней до концерта?
5 мая в концертном доме Ванемуйне и 6 мая на арене Тондираба Валерия представит свою новую программу “Океаны”.
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Lidl — что это за зверь и стоит ли другим торговцам его бояться?
В Литве Lidl действует уже год, и настало время освоить новые просторы. Следующими странами для встряски местного рынка станут Эстония и Латвия, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО: В Нымме сторонники Вакра по ошибке пометили "нормальный" BMW наклейкой "драндулет"
Вероятный кандидат в мэры Таллинна от соцдемов Райнер Вакра в последнее время не только боролся с незаконным вывозом мусора, но и с брошенными грудами железа. В Нымме же вместе со своими сторонниками он зашел, пожалуй, слишком далеко: он "обозвал" ничейной грудой металла BMW, которую наличествовавший владелец припарковал у дома.
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Организаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине санкциями
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Окончательное решение: приговоренный к 6 годам за поножовщину в Пайде невиновен
Признанный виновным в поножовщине в Пайде Фредди Леппянен остается на свободе.
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ФОТО: Дело о коррупции в PERH. Суд решил не давать слова приглашенным экспертам
Сегодняшнее заседание суда по делу об обвиняемых в коррупции экс-руководителей Северо-эстонской региональной больницы (PERH) должно было сосредоточиться за экспертных оценках генерального директора Эстонской Торгово-промышленной палаты Майта Пальтса и бывшего генерального директора Налогово-таможенного департамента Марека Хельма, однако судья решил им слова не предоставлять.
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Муж королевы Елизаветы II принц Филипп отойдет от дел
Букингемский дворец объявил, что муж британской королевы Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, осенью отойдет от дел и перестанет исполнять свои церемониальные обязанности.
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