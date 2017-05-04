ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Эхо катастрофы парома "Эстония", интервью Валерии Delfi, бронза Эстонии на ЧЕ

Паром "Эстония" затонул почти 23 года назад, однако сегодня появилось сообщение о том, что родственники погибших требуют нового расследования причин катастрофы. Новость из мира спорта: 4 мая вечером 25-летняя эстонская спортсменка Эпп Мяэ, выступающая в весовой категории до 75 кг, стала бронзовым призером чемпионата Европы по борьбе. Также читайте интервью российской певицы Валерии, которая она дала сегодня Delfi.

СМИ: Родственники жертв катастрофы парома "Эстония" из Швеции требуют нового расследования

Ekspress Meedia

Паром "Эстония" затонул почти 23 года назад. Недавно родственники погибших из Швеции связались с правительством Эстонии и требуют нового расследования причин катастрофы, передает SVT Nyheter Dalarna.

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Борец Эпп Мяэ завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы!

Foto: Rauno Volmar

25-летняя эстонская спортсменка Эпп Мяэ, выступающая в весовой категории до 75 кг, стала бронзовым призером чемпионата Европы по борьбе, который проходит в сербском городе Нови-Сад.

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ВИДЕО DELFI: Валерия уже в Таллинне! Почему она приехала за несколько дней до концерта?

5 мая в концертном доме Ванемуйне и 6 мая на арене Тондираба Валерия представит свою новую программу “Океаны”.

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Lidl — что это за зверь и стоит ли другим торговцам его бояться?

Lidli Eestisse tulek on tõenäolisem kui kunagi varem ja siinsed jaeketid on selleks valmis. Foto: Reuters/Scanpix

В Литве Lidl действует уже год, и настало время освоить новые просторы. Следующими странами для встряски местного рынка станут Эстония и Латвия, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: В Нымме сторонники Вакра по ошибке пометили "нормальный" BMW наклейкой "драндулет"

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Вероятный кандидат в мэры Таллинна от соцдемов Райнер Вакра в последнее время не только боролся с незаконным вывозом мусора, но и с брошенными грудами железа. В Нымме же вместе со своими сторонниками он зашел, пожалуй, слишком далеко: он "обозвал" ничейной грудой металла BMW, которую наличествовавший владелец припарковал у дома.

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Организаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине санкциями

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" могут наказать Россию и Украину, которые оказались в центре скандала после недопуска российской исполнительницы Юлии Самойловой в Киев.

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Субарик наняла адвоката: меня преследуют и фотографируют

Foto: ekraanitõmmis / Stop Subarik, Facebook

Оставшаяся на майские праздники без прав и машины дорожная хулиганка Валентина Терехова, или Субарик, собирается бороться, пока не вернет свой автомобиль: "У меня есть адвокат, он будет этим заниматься!".

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Окончательное решение: приговоренный к 6 годам за поножовщину в Пайде невиновен

20-aastane Freddy Foto: Facebook

Признанный виновным в поножовщине в Пайде Фредди Леппянен остается на свободе.

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ФОТО: Дело о коррупции в PERH. Суд решил не давать слова приглашенным экспертам

PERH-i endiste juhtide kohtuasjas on kaitsja kutsunud ekspertidena Mait Paltsi ja Marek Helmi. Foto: Karli Saul

Сегодняшнее заседание суда по делу об обвиняемых в коррупции экс-руководителей Северо-эстонской региональной больницы (PERH) должно было сосредоточиться за экспертных оценках генерального директора Эстонской Торгово-промышленной палаты Майта Пальтса и бывшего генерального директора Налогово-таможенного департамента Марека Хельма, однако судья решил им слова не предоставлять.

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Муж королевы Елизаветы II принц Филипп отойдет от дел

Foto: reuters

Букингемский дворец объявил, что муж британской королевы Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, осенью отойдет от дел и перестанет исполнять свои церемониальные обязанности.

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