05.01.2019, 20:32

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Две трагедии в Ида-Вирумаа и интервью экс-руководителя Полиции безопасности Финляндии


rus.delfi.ee
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Kahevõistluse MK-etapp Otepääl 05.01 - suusatamine
Kahevõistluse MK-etapp Otepääl 05.01 - suusatamineFoto: Argo Ingver

- В Ида-Вирумаа с обрыва сорвалась 7-летняя девочка и погибла.
- В Йыхви насмерть сбили пешехода, его личность не установлена.
- Скончался Народный артист России Иван Бортник — Промокашка из "Место встречи изменить нельзя",

В Ида-Вирумаа с обрыва сорвалась 7-летняя девочка и погибла

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

Сегодня, 5 января, из Ида-Вирумаа поступила печальная новость. В поселке Вока 7-летняя девочка упала с обрыва. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.
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В Йыхви насмерть сбили пешехода, его личность не установлена

- Foto: Madis Veltman

В 16:18 в полицию поступило сообщение об аварии в Йыхви, в волости Айа. На дороге сбили пешехода.
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В прошлом году в Эстонии по почте было заказано рекордное количество наркотиков

Narkootikum Foto: Andres Putting

В прошлом году Налогово-таможенный департамент (МТА) обнаружил 742 посылки с подозрением на содержание в них наркотических веществ, что является рекордом со дня восстановления Эстонии. Рекордное число показывает растущую тенденцию заказа наркотиков в интернете, пишет rus.err.ee.
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Скончался Народный артист России Иван Бортник — Промокашка из "Место встречи изменить нельзя"

Кадр из видео

Народный артист России Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет, сообщили в субботу СМИ.
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В центре Таллинна откроют стенд, посвященный Таллиннской Введенской церкви

Pressifito

Сегодня в 13.00 Управа района Кесклинн откроет на углу улиц Гонсиори и Реймани стенд, посвященный Таллиннской Введенской церкви подворья Пюхтицкого Успенского монастыря.
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ФОТО: Сильный ветер изменил программу эстонского этапа Кубка мира

Kahevõistluse MK-etapp Otepääl 05.01 - suusatamine Foto: Argo Ingver

Серьезные коррективы в программу эстонского этапа Кубка мира по лыжному двоеборью в Отепя внесли погодные условия. Из-за сильного ветра организаторы не разрешили двоеборцам выступать на трамплине - на лыжню спортсмены отправились по итогам вчерашних тренировочных прыжков.
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ФОТО: Партия EKRE на прошедшем сегодня собрании совета уполномоченных утвердила избирательный список

EKRE volikogu Foto: Madis Veltman

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) на прошедшем сегодня собрании совета уполномоченных утвердила избирательный список, с которым она пойдет на парламентские выборы 3 марта.
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В США продлен срок расследования возможного вмешательства РФ в выборы

Donald Trump Foto: Charlie Riedel, AP

Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера в течение 18 месяцев расследует предполагаемое вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Президент Трамп призывал прекратить расследование.
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ФОТО и ВИДЕО DELFI| "В СССР церковь была одним из самых гонимых институтов общества". Митрополит Евгений о политике и семейных ценностях

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В субботу, 5 января, на углу улиц Гонсиори и Реймани был открыт инфо-стенд, посвященный Таллиннской Введенской церкви подворья Пюхтицкого Успенского монастыря. Как упомянул Владыка Евгений, с 1902 по 1960 год именно на этом месте находилась церковь. Смотрите интервью с предстоятелем Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополитом Евгением.
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Когда вы поняли, что СССР разваливается? Экс-руководитель Полиции безопасности Финляндии рассказал о работе в советское время

Seppo Tiitinen Foto: Andres Putting

В интервью субботнему выпуску Eesti Päevaleht бывший директор финской Полиция безопасности Сеппо Тийтинен вспоминает о своей работе, которая включала встречи с КГБ и вызовы на ковер к президенту Кекконену.
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