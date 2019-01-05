ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Две трагедии в Ида-Вирумаа и интервью экс-руководителя Полиции безопасности Финляндии

- В Ида-Вирумаа с обрыва сорвалась 7-летняя девочка и погибла. - В Йыхви насмерть сбили пешехода, его личность не установлена. - Скончался Народный артист России Иван Бортник — Промокашка из "Место встречи изменить нельзя",
В Ида-Вирумаа с обрыва сорвалась 7-летняя девочка и погибла
Сегодня, 5 января, из Ида-Вирумаа поступила печальная новость. В поселке Вока 7-летняя девочка упала с обрыва. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. Loe edasi...
В Йыхви насмерть сбили пешехода, его личность не установлена
В 16:18 в полицию поступило сообщение об аварии в Йыхви, в волости Айа. На дороге сбили пешехода. Loe edasi...
В прошлом году в Эстонии по почте было заказано рекордное количество наркотиков
В прошлом году Налогово-таможенный департамент (МТА) обнаружил 742 посылки с подозрением на содержание в них наркотических веществ, что является рекордом со дня восстановления Эстонии. Рекордное число показывает растущую тенденцию заказа наркотиков в интернете, пишет rus.err.ee. Loe edasi...
Скончался Народный артист России Иван Бортник — Промокашка из "Место встречи изменить нельзя"
В центре Таллинна откроют стенд, посвященный Таллиннской Введенской церкви
Сегодня в 13.00 Управа района Кесклинн откроет на углу улиц Гонсиори и Реймани стенд, посвященный Таллиннской Введенской церкви подворья Пюхтицкого Успенского монастыря. Loe edasi...
ФОТО: Сильный ветер изменил программу эстонского этапа Кубка мира
Серьезные коррективы в программу эстонского этапа Кубка мира по лыжному двоеборью в Отепя внесли погодные условия. Из-за сильного ветра организаторы не разрешили двоеборцам выступать на трамплине - на лыжню спортсмены отправились по итогам вчерашних тренировочных прыжков. Loe edasi...
ФОТО: Партия EKRE на прошедшем сегодня собрании совета уполномоченных утвердила избирательный список
Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) на прошедшем сегодня собрании совета уполномоченных утвердила избирательный список, с которым она пойдет на парламентские выборы 3 марта. Loe edasi...
В США продлен срок расследования возможного вмешательства РФ в выборы
Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера в течение 18 месяцев расследует предполагаемое вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Президент Трамп призывал прекратить расследование. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО DELFI| "В СССР церковь была одним из самых гонимых институтов общества". Митрополит Евгений о политике и семейных ценностях
В субботу, 5 января, на углу улиц Гонсиори и Реймани был открыт инфо-стенд, посвященный Таллиннской Введенской церкви подворья Пюхтицкого Успенского монастыря. Как упомянул Владыка Евгений, с 1902 по 1960 год именно на этом месте находилась церковь. Смотрите интервью с предстоятелем Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополитом Евгением. Loe edasi...
Когда вы поняли, что СССР разваливается? Экс-руководитель Полиции безопасности Финляндии рассказал о работе в советское время