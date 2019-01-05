ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Две трагедии в Ида-Вирумаа и интервью экс-руководителя Полиции безопасности Финляндии

В Ида-Вирумаа с обрыва сорвалась 7-летняя девочка и погибла

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

Сегодня, 5 января, из Ида-Вирумаа поступила печальная новость. В поселке Вока 7-летняя девочка упала с обрыва. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

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В Йыхви насмерть сбили пешехода, его личность не установлена

- Foto: Madis Veltman

В 16:18 в полицию поступило сообщение об аварии в Йыхви, в волости Айа. На дороге сбили пешехода.

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В прошлом году в Эстонии по почте было заказано рекордное количество наркотиков

Narkootikum Foto: Andres Putting

В прошлом году Налогово-таможенный департамент (МТА) обнаружил 742 посылки с подозрением на содержание в них наркотических веществ, что является рекордом со дня восстановления Эстонии. Рекордное число показывает растущую тенденцию заказа наркотиков в интернете, пишет rus.err.ee.

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