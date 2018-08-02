ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Два случая стрельбы в Таллинне, авария с автобусом Ecolines и новые подробности "веселых поминок" в Вильянди

Сегодня рано утром читатель Delfi сообщил, что возле отеля Tähetorni в Нымме произошла стрельба.

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ФОТО | В Белоруссии перевернулся автобус Ecolines, следовавший из Киева в Таллинн: два человека в больнице

Ecolnes Foto: Juri Milenin

Как сообщается в социальной сети Facebook в группе Работа в Эстонии, в Белоруссии перевернулся автобус Ecolines, который следовал из Киева в Таллинн.

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На „веселых поминках“ по погибшим в Одессе эстонцам пили алкоголь, курили марихуану и нюхали кокаин

ТОП ФОТО и ВИДЕО: На мосту Мустакиви в Ласнамяэ произошла стрельба дополнено в 07:56 ФОТО: Возле отеля Tähetorni в Таллинне произошла стрельба ФОТО | В Белоруссии перевернулся автобус Ecolines, следовавший из Киева в Таллинн: два человека в больнице

В воскресенье вечером полиция получила вызов в дом на улице Мурели в Вильянди, где собралась шумная компания, которая жгла автопокрышки. Семеро были доставлены в вытрезвитель. Выяснилось, что это были нестандартные поминки по недавно погибшим в Одессе молодым эстонцам.

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"С советским временем не стоит сравнивать, тогда порядок был строгий". Что случилось с культурным городом Вильянди?

Viljandi peiepeo rehvijäljed Foto: Argo Ingver

Избитый и подожженный мужчина, шумные поминки с визгом шин — это криминальные происшествия в Вильянди за последнее время, пишет Eesti Päevaleht.

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Водитель автомобиля, столкнувшегося с машиной скорой помощи в Мурасте, умер в больнице

Liiklusõnnetus Murastes 20. juuli õhtul Foto: Oliver Tsupsman

Водитель автомобиля, который столкнулся с совершавшей оперативную поездку машиной скорой помощи 20 июля в Харьюмаа в Мурасте, вчера умер в больнице.

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ФОТО: Ограбление ювелирного в Таллинне: "урожай" — наручные часы на 63000 евро

Foto: Põhja prefektuur

31 июня в 14 часов в Старом городе Таллинна ограбили ювелирный магазин Beaumonde. Полиция распространила новые снимки подозреваемых.

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Врачи не догадались проверить женщину на ВИЧ. Комиссия обвинила во всем пациентку, но позже все же отозвала решение