ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Два случая стрельбы в Таллинне, авария с автобусом Ecolines и новые подробности "веселых поминок" в Вильянди

Стрельба на мосту Мустакиви в Ласнамяэ и у отеля Tähetorni, перевернувшийся автобус Ecolines Таллинн-Киев, кокаин и марихуана на „веселых поминках” по погибшим в Одессе эстонцам — обо всем этом мы писали сегодня, 2 августа. Эти и другие новости этого четверга найдете в нашей традиционной подборке.
ФОТО и ВИДЕО: На мосту Мустакиви в Ласнамяэ произошла стрельба
В среду в 23:05 центр тревоги получил сообщение о том, что на мосту Мустакиви на Лаагна теэ в столичном районе Ласнамяэ из огнестрельного оружия стреляли в мужчину. Loe edasi...
Стрельба в Ласнамяэ: личность пострадавшего не установлена, стрелявший — дорожный рабочий
Вчера поздно вечером в столичном районе Ласнамяэ произошла стрельба. Жертва — до сих пор не опознана. Стрелявшим оказался дорожный рабочий. Loe edasi...
ФОТО: Возле отеля Tähetorni в Таллинне произошла стрельба
Сегодня рано утром читатель Delfi сообщил, что возле отеля Tähetorni в Нымме произошла стрельба. Loe edasi...
ФОТО | В Белоруссии перевернулся автобус Ecolines, следовавший из Киева в Таллинн: два человека в больнице
В воскресенье вечером полиция получила вызов в дом на улице Мурели в Вильянди, где собралась шумная компания, которая жгла автопокрышки. Семеро были доставлены в вытрезвитель. Выяснилось, что это были нестандартные поминки по недавно погибшим в Одессе молодым эстонцам. Loe edasi...
"С советским временем не стоит сравнивать, тогда порядок был строгий". Что случилось с культурным городом Вильянди?
Водитель автомобиля, столкнувшегося с машиной скорой помощи в Мурасте, умер в больнице
Водитель автомобиля, который столкнулся с совершавшей оперативную поездку машиной скорой помощи 20 июля в Харьюмаа в Мурасте, вчера умер в больнице. Loe edasi...
ФОТО: Ограбление ювелирного в Таллинне: "урожай" — наручные часы на 63000 евро
31 июня в 14 часов в Старом городе Таллинна ограбили ювелирный магазин Beaumonde. Полиция распространила новые снимки подозреваемых. Loe edasi...
Врачи не догадались проверить женщину на ВИЧ. Комиссия обвинила во всем пациентку, но позже все же отозвала решение
Две недели назад экспертная комиссия по надзору за качеством услуг в сфере здравоохранения вынесла решение по делу, в котором врачи в течение двух лет не могли диагностировать у женщины ВИЧ, в то время как она неоднократно обращалась в разные медучреждения в связи с различными проблемами, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Осторожно! С монумента на площади Вабадузе на голову сыпятся осколки стекла
“Они прождали Бузову весь день, купили подарки”. Читатель Delfi — об обмане организаторов EBF и розыгрыше без победителя
28 июля в Нарва-Йыесуу прошел фестиваль East Beach Fest 2018, на котором выступили такие артисты, как Maruv, Zomb, Чили и Ольга Бузова. Незадолго до мероприятия в Facebook был объявлен розыгрыш, победителю которого обещали встречу и фото с Ольгой Бузовой. В редакцию Delfi обратилась читательница, которая считает, что организаторы обманули людей, ведь встречи так и не состоялось. Представители EBF приносят свои извинения и объясняют, что встречу отменил менеджмент артистки. Loe edasi...
А вы умеете успокаиваться, становясь песком? В Нарва-Йыэсуу эстонские и российские экоактивисты ”состыкуют нестыкуемое”
Вы знали, что портреты пишут не только с людей, но и… с деревьев? А часто ли вы танцуете авангардные японские танцы, ”становясь” в процессе жуком? На лекцию по экологии звука давно ходили? Если вас не очень огорошили эти, на первый взгляд, абсурдные понятия, можете ”рискнуть” и отправиться на этих выходных в Нарва-Йыэсуу нарушать свой автоматизм восприятия, расширять кругозор, неформально обучаться и окультуриваться, да и просто ”как-то иначе” отдыхать на фестивале экологического искусства ”Расти и гний”. Бесплатно. Loe edasi...
Курортному Нарва-Йыэсуу очень давно нужна заправка, и ее обещают построить вместе с административно-торговым центром
Для того, чтобы заправить свой автомобиль топливом жителям Нарва-Йыэсуу и гостям курортного городка приходится ехать либо 15 километров к нарвским заправкам, либо в Силламяэ — а это уже около 20 километров. Те, кто не знает об этом обстоятельстве, а это туристы, конечно, оказываются в очень сложной ситуации. Между тем, в ближайшее время планируется строительство заправки и не только ее. Loe edasi...
Умер актер из "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих" Юрий Мартынов
Заслуженный артист России Юрий Мартынов скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Государственного театра киноактера. Loe edasi...