02.08.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Два случая стрельбы в Таллинне, авария с автобусом Ecolines и новые подробности "веселых поминок" в Вильянди

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Foto on illustratiivne.Foto: Eero Vabamägi

Стрельба на мосту Мустакиви в Ласнамяэ и у отеля Tähetorni, перевернувшийся автобус Ecolines Таллинн-Киев, кокаин и марихуана на „веселых поминках” по погибшим в Одессе эстонцам — обо всем этом мы писали сегодня, 2 августа. Эти и другие новости этого четверга найдете в нашей традиционной подборке.

ФОТО и ВИДЕО: На мосту Мустакиви в Ласнамяэ произошла стрельба

Foto: Jan Henrik Pärnik

В среду в 23:05 центр тревоги получил сообщение о том, что на мосту Мустакиви на Лаагна теэ в столичном районе Ласнамяэ из огнестрельного оружия стреляли в мужчину.
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Стрельба в Ласнамяэ: личность пострадавшего не установлена, стрелявший — дорожный рабочий

Rauno Volma

Вчера поздно вечером в столичном районе Ласнамяэ произошла стрельба. Жертва — до сих пор не опознана. Стрелявшим оказался дорожный рабочий.
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ФОТО: Возле отеля Tähetorni в Таллинне произошла стрельба

Lugeja foto

Сегодня рано утром читатель Delfi сообщил, что возле отеля Tähetorni в Нымме произошла стрельба.
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ФОТО | В Белоруссии перевернулся автобус Ecolines, следовавший из Киева в Таллинн: два человека в больнице

Ecolnes Foto: Juri Milenin

Как сообщается в социальной сети Facebook в группе Работа в Эстонии, в Белоруссии перевернулся автобус Ecolines, который следовал из Киева в Таллинн.
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На „веселых поминках“ по погибшим в Одессе эстонцам пили алкоголь, курили марихуану и нюхали кокаин

Foto: Ilmar Saabas

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В воскресенье вечером полиция получила вызов в дом на улице Мурели в Вильянди, где собралась шумная компания, которая жгла автопокрышки. Семеро были доставлены в вытрезвитель. Выяснилось, что это были нестандартные поминки по недавно погибшим в Одессе молодым эстонцам.
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"С советским временем не стоит сравнивать, тогда порядок был строгий". Что случилось с культурным городом Вильянди?

Viljandi peiepeo rehvijäljed Foto: Argo Ingver

Избитый и подожженный мужчина, шумные поминки с визгом шин — это криминальные происшествия в Вильянди за последнее время, пишет Eesti Päevaleht.
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Водитель автомобиля, столкнувшегося с машиной скорой помощи в Мурасте, умер в больнице

Liiklusõnnetus Murastes 20. juuli õhtul Foto: Oliver Tsupsman

Водитель автомобиля, который столкнулся с совершавшей оперативную поездку машиной скорой помощи 20 июля в Харьюмаа в Мурасте, вчера умер в больнице.
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ФОТО: Ограбление ювелирного в Таллинне: "урожай" — наручные часы на 63000 евро

Foto: Põhja prefektuur

31 июня в 14 часов в Старом городе Таллинна ограбили ювелирный магазин Beaumonde. Полиция распространила новые снимки подозреваемых.
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Врачи не догадались проверить женщину на ВИЧ. Комиссия обвинила во всем пациентку, но позже все же отозвала решение

Komisjon jättis väited kontrollimata ja süüdistas patsienti. Foto: Hendrik Osula

Две недели назад экспертная комиссия по надзору за качеством услуг в сфере здравоохранения вынесла решение по делу, в котором врачи в течение двух лет не могли диагностировать у женщины ВИЧ, в то время как она неоднократно обращалась в разные медучреждения в связи с различными проблемами, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО и ВИДЕО: Осторожно! С монумента на площади Вабадузе на голову сыпятся осколки стекла

В Таллинне на площади Вабадузе, где в очередной раз ремонтируют Монумент победы в Освободительной войне, с неба на пешеходную дорожку сыпятся осколки стекла с обошедшегося дороже всех стеклянного объекта в Эстонии.
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ТАБЛИЦА: Финны, латыши или россияне? Кто чаще всего лихачит на дорогах Эстонии

Läti numbrimärgiga auto ning kiiruskaamera Libatses Pärnu maanteel. Foto: Sven Arbet

Из данных статистики Департамента полиции и погранохраны следует, что из иностранцев чаще всего на дорогах Эстонии превышают скорость финны, латыши и россияне, пишет Maaleht.
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“Они прождали Бузову весь день, купили подарки”. Читатель Delfi — об обмане организаторов EBF и розыгрыше без победителя

Фото: соцсети

28 июля в Нарва-Йыесуу прошел фестиваль East Beach Fest 2018, на котором выступили такие артисты, как Maruv, Zomb, Чили и Ольга Бузова. Незадолго до мероприятия в Facebook был объявлен розыгрыш, победителю которого обещали встречу и фото с Ольгой Бузовой. В редакцию Delfi обратилась читательница, которая считает, что организаторы обманули людей, ведь встречи так и не состоялось. Представители EBF приносят свои извинения и объясняют, что встречу отменил менеджмент артистки.
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А вы умеете успокаиваться, становясь песком? В Нарва-Йыэсуу эстонские и российские экоактивисты ”состыкуют нестыкуемое”

фото иллюстративное Facebook

Вы знали, что портреты пишут не только с людей, но и… с деревьев? А часто ли вы танцуете авангардные японские танцы, ”становясь” в процессе жуком? На лекцию по экологии звука давно ходили? Если вас не очень огорошили эти, на первый взгляд, абсурдные понятия, можете ”рискнуть” и отправиться на этих выходных в Нарва-Йыэсуу нарушать свой автоматизм восприятия, расширять кругозор, неформально обучаться и окультуриваться, да и просто ”как-то иначе” отдыхать на фестивале экологического искусства ”Расти и гний”. Бесплатно.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Два случая стрельбы в Таллинне, авария с автобусом Ecolines и новые подробности "веселых поминок" в Вильянди

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Стрельба на мосту Мустакиви в Ласнамяэ и у отеля Tähetorni перевернувшийся автобус Ecolines Таллинн-Киев, кокаин и марихуана на „веселых поминках” по погибшим в Одессе эстонцам — обо всем этом мы писали сегодня, 2 августа. Эти и другие новости этого четверга найдете в нашей традиционной подборке.
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