ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Древолюбы vs полиция, проверка солдат на наркотики и самый человеколюбивый эксперимент Delfi

Традиционно подводим итоги дня.

Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался у себя дома в немецком городе Людвигсхафен на 88-м году жизни

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В начале июня ”выпускная вечерника” срочников пехотного батальона Kalev в Палдиски закончилась вызовом полиции и проверкой на наркотики.

”Free hugs” (”бесплатные объятия”) — это движение, участники которого выходят на улицу и предлагают прохожим обняться, чтобы улучшить настроение и принести положительные эмоции. Delfi решил провести эксперимент в Cтаром городе Таллинна, чтобы посмотреть на реакцию прохожих.

Утром полиция ездила к иве, которая находится на перекрестке в Ыйсмяэ, чтобы потребовать от защитников дерева убрать палаточный лагерь к завтрашнему утру, когда планируется срубить иву.

На выходных в Эстонии будет жарко и почти без дождя

фото иллюстративное Foto: Leana Jete Korb

Читайте, что нам обещают синоптики pogoda.ee.

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Приговор жителю Кохтла-Ярве: 13 лет за убийство жены разделочной доской в присутствии детей

16 июня Йыхвиский дом Вируского уездного суда признал виновным 31-летнего жителя Кохтла-Ярве Александра Полякова, обвинявшегося в убийстве жены, произошедшего 21 июня 2015 года, и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

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Небывалый для Эстонии случай: Novatours подает в суд на недовольного клиента

Park Club Europe 3+ hotell, kus tarbijavaidluste komisjoni pöördunud klient oli majutatud. Foto: Booking.com

В комиссию по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей обратился клиент Novatours в связи с тем, что его разместили в отеле с более плохими условиями, чем было оговорено. Основная претензия заключалась в слишком низкой температуре воды в бассейне. Novatours с претензией не согласна и подает на клиента в суд.

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Смерть Ганина: дело закрыто, орудие не найдено, убийца — тоже

Последнего свидетеля по делу об убийстве Дмитрия Ганина в Бронзовую ночь допросили осенью прошлого года, пишет Eesti Päevaleht.

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Скончался бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль

GERMANY-BOOKFAIR/ Foto: RALPH ORLOWSKI, REUTERS

Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался у себя дома в немецком городе Людвигсхафен на 88-м году жизни, сообщает немецкий таблоид Bild. Официально эта информация не подтверждена.

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В гаражах в Тонди нашли угнанный в Финляндии Maserati

Põhja politseiprefektuur

Эстонская полиция нашла в гаражах столичного района Тонди угнанный в Финляндии автомобиль класса люкс Maserati. Полиция ищет свидетелей, видевших этот автомобиль на дорогах Эстонии, передает rus.err.ee.

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Макрон — Ратасу: Эстония может рассчитывать на нашу поддержку и в будущем

Peaminister Jüri Ratas kohtus Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga Foto: Ave Tampere, valitsuse kommunikatsioonibüroo

В пятницу премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главными темами для обсуждения были председательство Эстонии в ЕС, а также вопросы безопасности и сотрудничества в этой сфере.

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Число погибших при пожаре в лондонской высотке выросло до 30

Londoni põleng FOTO: CHRIS J RATCLIFFE, AFP

По уточненным данным, в результате пожара в лондонском многоэтажном доме Гренфелл-тауэр погибли 30 человек, сообщает полиция города. В полиции считают, что окончательное число жертв может оказаться еще выше. Сейчас проводится опознание тел.

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ФОТО: На встрече с президентом Франции Ратас подчеркнул важность сохранения единства Европы

Jüri Ratas, Emmanuel Macron, kohtumine Foto: Ave Tampere, Riigikantselei

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер-министр Ратас подчеркнул необходимость сохранять единство Европы и сосредоточиться вместо различий на объединяющих нас ценностях и целях, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

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ВИДЕО: Полиция просит помощи в опознании подозреваемого в насильственном преступлении

Пярнуское отделение полиции просит помощи общественности, чтобы установить личность запечатленного на видео мужчины, который 13 августа 2016 года у увеселительного заведения на Ранна пуйестеэ в Пярну совершил тяжкое нарушение общественного порядка, ударив другого человека.

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Дембельская вечеринка срочников батальона Kalev закончилась проверкой на наркотики

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

В начале июня ”выпускная вечерника” срочников пехотного батальона Kalev в Палдиски закончилась вызовом полиции и проверкой на наркотики.

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ЭКСКЛЮЗИВ: Меркель: выражаю признание Эстонии, которая принимает беженцев и помогает им

Riigikantselei

Вчера в рамках председательства Эстонии в Евросоюзе премьер-министр Юри Ратас прилетел в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить вопросы, которые необходимо решить в самое ближайшее время на общеевропейском уро1ˇ2 вне, пишет Eesti Päevaleht.

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ЧУДНОЕ ВИДЕО: Медведица с четырьмя медвежатами играют на лесной дороге близ Ярваканди

Kaader videost

Тоомас Мерекиви, проезжая на велосипеде в среду вечером по лесной дороге в нескольких километрах к западу от Ярваканди, увидел изумительную картину — медведицу с четырьмя медвежатами, пишет Maaleht. Медведица сначала возилась на опушке леса, в то время как детеныши играли на дороге. Сделала дела, собрала своих малышей, и они вместе побежали дальше уже по дороге.

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ФОТО: Кохтла-Ярве отметил 71-й День рождения

15 июня в Кохтла-Ярве прошел праздник, посвященный 71-й годовщине города. Первыми его участниками стали воспитанники детсадов, которых Кохтла-Ярвеский Культурный центр пригласил на спектакль ”Две соседки”. Сказку привез из Нарвы театр ”Ильмарине”. Пьесу по мотивам легенд и сказаний Ида-Вирумаа написал режиссер Юрий Михалев.

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ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Захотят ли прохожие обнять незнакомого человека?

”Free hugs” (”бесплатные объятия”) — это движение, участники которого выходят на улицу и предлагают прохожим обняться, чтобы улучшить настроение и принести положительные эмоции. Delfi решил провести эксперимент в Cтаром городе Таллинна, чтобы посмотреть на реакцию прохожих. Cмотрите, что из этого получилось!

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Минобороны РФ объявило об уничтожении лидера ИГ аль-Багдади

Foto: Reuters Scanpix

Лидер террористической группировки "Исламское государство" Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, по предварительным данным, уничтожен в Сирии в результате российского авиаудара, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

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А был ли трафик? Счет за мобильный интернет может прийти даже тем, у кого его нет и не было

В редакцию ”МК-Эстонии” часто обращаются читатели, которые не согласны с выставленными операторами мобильной связи счетами. Чаще всего люди жалуются, что деньги с них требуют за то, чего они, как считают, не делали. И если быть уверенным в том, что не совершал звонков или не отправлял SMS можно, то с интернетом дело сложнее. Порой незнание настроек мобильного телефона или условий договора с оператором может сыграть злую шутку.

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ФОТО DELFI: Полиция заставляет защитников дерева в Хааберсти убрать свой лагерь, они не хотят сдаваться

Foto: Rauno Volmar

Утром полиция ездила к иве, которая находится на перекрестке в Ыйсмяэ, чтобы потребовать от защитников дерева убрать палаточный лагерь к завтрашнему утру, когда планируется срубить иву.

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Почему Путин не ответил на главный вопрос

Foto: Sultan Dosaliev, AP

Продолжавшаяся около четырех часов 15-я "прямая линия" Владимира Путина с россиянами вновь не дала ответ на главный политический вопрос: будет ли он выдвигаться в президенты в четвертый раз. Русская служба Би-би-си рассказывает о причинах молчания главы государства.

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Ребенка забрали у матери и отдали отцу, потому что там — привычная для него обстановка

Foto: Andres Putting

В последнее время все чаще и чаще отцы при разводе требуют, чтобы ребенок остался с ними. Мол, они сами будут о нем заботиться, его воспитывать, растить и так далее. И недавно суд вынес еще одно решение, согласно которому оставил ребенка от первого брака жить с отцом, хотя мама мальчика не страдает ни от каких опасных для развития мальчика зависимостей, воспитывает еще двух маленьких детей, работает и жильем обеспечена. Как так происходит, рассмотрим на примере реальной истории из жизни, пишет "МК Эстония".

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ВИДЕО молодежного ТВ: Специалист по карьере дала советы силламяэской молодежи

Недавно, 12 июня, в молодежном центре Силламяэ прошло мероприятие со специалистом по карьере — Маргаритой Ивко. Молодежь узанала как в будущем выбирать профессию, а так же обновила знания трудового права.

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Открытая лесбиянка Ана Брнабич станет премьером Сербии

Stringer / Reuters / Scanpix

Президент Сербии Александр Вучич поручил сформировать правительство министру госуправления и местного самоуправления Ане Брнабич.

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ФОТО: Великолепные дома в Эстонии, который стоят больше миллиона евро

Хотя на рынке недвижимости быстрее продаются более дешевые жилые площади, свои покупатели есть и у роскошных миллионных домов. Особенно ценятся исторические дома в Старом городе Таллинна, но также и современные и приватные частные дома поблизости от города. Moodnekodu порылся на сайте City24.ee и выяснил, какие дома самые дорогие и желанные.

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Сависаар в палате интенсивной терапии: говорить, что я устроил цирк, очень глупо

Kohtuprotsessi kolmas päev: Savisaar viiakse haiglasse Foto: Anna Põld

Õhtuleht удалось сделать с доставленным в среду на скорой из зала суда в больницу Эдгаром Сависааром интервью в палате интенсивной терапии, в котором подключенный к кардиомонитору подсудимый отмечает, что многие люди хотят его смерти.

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