ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Драка в автомагазине, испортившаяся погода и День защиты детей

Итак, чем же нас порадовал первый день лета? Или, быть может, огорчил?

Сегодня эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что ”российская пропаганда” пыталась показать, что в Эстонии есть фашисты и для этого их пришлось ”откуда-то привозить”.

Вчера в находящемся на улице Пирни в Таллинне представительстве Škoda завязалось драка между клиентом и персоналом.

Также 1 июня — День защиты детей.

Сегодня в Рийгикогу не нашел поддержки вотум недоверия министру финансов Свену Сестеру. За объявление вотума недоверия проголосовали 42, против — 52 члена Рийгикогу.

И коротко о погоде в первые летние деньки: дождь, мокрый снег, ночами возможны заморозки.

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Первые летние деньки: дождь, мокрый снег, ночами возможны заморозки

Kevadine Viljandi Foto: Anni Õnneleid

Вот таким прогнозом нас "обрадовали" синоптики pogoda.ee.

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Рийгикогу принял в производство законопроект об отзыве подписи под пограндоговором с РФ

фото иллюстративное Foto: Karin Kaljuläte

Правление Рийгикогу решило в четверг принять в производство инициированный оппозиционной Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроект, который предусматривает не только отказ от ратификации пограничного договора с Россией, но и отзыв подписи под этим соглашением.

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Ильвес: присутствие НАТО в странах Балтии никогда еще не было столь мощным

President Ilves Foto: Andres Putting

В среду Тоомас Хендрик Ильвес выступил на транспортном форуме Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на тему транспорта цифровой эпохи, после чего дал изданию Eesti Päevaleht интервью, в котором отметил, что присутствие НАТО в странах Балтии никогда не было столь мощным, как сейчас.

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Употребивший алкоголь водитель испортил себе день рождения

McDonald'si töötajad on terased, nii et autoroolis istudes sinna purjuspäi jaurama ei maksa minna. Foto: MIKE BLAKE, REUTERS

В среду около 23 часов работник McDonald's сообщил в полицию о том, что на кассе drive-in стоит автомобиль, водитель которого пьет пиво и заметно пьян.

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Экс-работники Estonian Air подали в суд на Nordica

Estonian Airi pankrotivara Foto: Andres Putting

Более 30 бывших работников Estonian Air подали на нового государственного авиаперевозчика Nordica в суд с требованием о выплате не полученных ими компенсаций по сокращению после банкрота Estonian Air полтора года назад.

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Бывший глава ERR об ETV+: сложно с четырьмя миллионами идти против российского телевидения

Margus Allikmaa Tiit Blaat

Вчера у Маргуса Алликмаа был последний день на посту председателя правления ERR, который он занимал с 2007 года. Алликмаа ответил на вопросы Eesti Päevaleht об ”Актуальной камере”, ETV+ и равноправии.

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Насколько реально в мае подыскать работу на лето школьнику или подростку

Близится лето, и школьники постарше уже задумались о возможности подзаработать себе карманных денег. И хотя в Ученической дружине свободные места разлетаются как горячие пирожки буквально за пару дней, если подойти к делу с толком, то еще вполне можно найти работу ребенку на лето. Что это за вакансии, кто их предлагает и какие там условия, выясняла ”МК-Эстония”.

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Путин: русофобия в некоторых странах хлещет через край

Vladimir Putin Foto: Aleksei Nikolski, TASS

Русофобия в некоторых странах хлещет через край, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

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ОПРОС DELFI в День защиты детей: Безопасен ли Таллинн для подростков?

1 июня, в День защиты детей, Лаагна теэ в Таллинне четыре часа была перекрыта: здесь провели ”Детский праздник цветов”. Молодежь помогла озеленить разделительную полосу Лаагна теэ. Мы спросили у участников акции, насколько защищенными они чувствуют себя в Таллинне, а также — какие номера и организации по защите детей они знают.

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На 15 лет назад: эстонская клубника появится на рынках еще не скоро

Praegu on saadaval lõunamaine maasikas, suuremat kodumaiste marjade saabumist tuleb oodata veel umbes kuu. Priit Simson

Зима и весна оказали на урожай местной клубники разрушительное воздействие, да и столь важный период цветения не обещает быть благоприятным, пишет Eesti Päevaleht.

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Доклад: вызов для Эстонии — это сохранение населения и более единое общество

Foto on illustratiivne Foto: Tanel Meos

Основной посыл представляемого сегодня в Рийгикогу доклада о развитии человеческого потенциала состоит в том, что без иммиграции численность населения Эстонии не сохранить. Поэтому Эстония должна решить, хотим ли мы управлять миграцией с пользой для себя или будем только реагировать на самоформирующуюся иммиграцию. По оценке авторов доклада, Эстонии нужна проактивная политика, чтобы решить проблему снижения численности населения, вопрос миграции и проблему интеграции, отмечается в пресс-релизе Ассамблеи сотрудничества Эстонии.

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ФОТО: Жители Ныо протестовали на Тоомпеа против принудительного объединения

Meeleavaldus Elvaga sundliitmise vastu Foto: Priit Simson

Сегодня утром перед Домом Стенбока на Тоомпеа в Таллинне прошел инициированный объединением „Vali Nõo!” пикет против принудительного присоединения волости Ныо к волости Эльва.

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Русские волонтеры: люди хотят делать добрые дела, просто не знают, с чего начать

Кира и Дарья, члены Youth Club Active Foto: Karin Kaljuläte

В бывшем здании детского сада в Ласнамяэ располагается русскоязычная молодежная организация Youth Club Active, члены которой рассказали Delfi, почему они стали добровольцами, и как каждый из нас может изменить мир к лучшему.

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Кылварт: тоска EKRE по нацистской Германии действительно по душе реформистам?

Mihhail Kõlvart Foto: Madis Veltman

Член правления Центристской партии Михаил Кылварт назвал предвыборные лозунги члена Консервативной народной партии (EKRE) Георга Кирсберга, а также реакцию руководства партии на них недопустимыми. Теперь Партии реформ следует дать ясный ответ, является ли EKRE политической организацией, подходящей, на их взгляд, для вхождения в правительство, подчеркивается в пресс-релизе Центристской партии.

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Президент Кальюлайд объяснила появление в Эстонии фашистов ”российской пропагандой”

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что ”российская пропаганда” пыталась показать, что в Эстонии есть фашисты и для этого их пришлось ”откуда-то привозить”. Об этом она сообщила в интервью в передаче ”Человек под Дождем” на телеканале Дождь.

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Японский миллиардер: Эстония — супер-умное государство, где каждый может пожать руку президенту

Foto: Vallo Kruuser/Eesti Ekspress

Японский миллиардер Тайзо Сон (44), инвестировавший в эстонский стартап Funderbeam 2 млн долларов, в интервью еженедельнику Eesti Ekspress назвал Эстонию супер-умной страной, в которой любой гражданин может пожать руку президенту или позвонить премьер-министру.

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ВИДЕО: Это опасно! Подростки садятся на "хвост" ускоряющегося поезда

В Facebook распространяется видео того, как двое молодых людей садятся на металлический "хвост" отправляющегося с железнодорожной станции Сауэ поезда, он ускоряется и везет их дальше.

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Разозлившийся из-за цены клиент получил удар в лицо от сотрудника представительства Škoda

Foto: Škoda

Вчера в находящемся на улице Пирни в Таллинне представительстве Škoda завязалось драка между клиентом и персоналом.

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США ужесточили правила выдачи въездных виз

фото иллюстративное Foto: Desmond Boylan, AP

США подготовили новую анкету для просителей американской визы во всех странах мира. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

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Департамент здоровья начал производство в отношении ”чудо-аппарата” от всех болезней

Foto: Anni Õnneleid

После выхода статьи в Eesti Päevaleht и Delfi о ”чудо-аппарате” TimeWaver отдел по надзору Департамента здоровья решил начал расследование по данному факту.

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Михал — Кылварту: жажда дружбы с Путиным — вот это проблема

Kristen Michal Foto: Hendrik Osula

Член правления Центристской партии Михаил Кылварт назвал предвыборные лозунги члена Консервативной народной партии (EKRE) Георга Кирсберга, а также реакцию руководства партии на них недопустимыми, и отметил, что теперь Партии реформ следует дать ясный ответ, является ли EKRE политической организацией, подходящей, на их взгляд, для вхождения в правительство, на что реформист Кристен Михал отметил, что Кылварт водит дружбу с посольством РФ.

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