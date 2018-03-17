ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Досрочное голосование на выборах президента России и высылка 23 британских дипломатов из РФ

Подведем итоги уходящей субботы.

Россия высылает 23 британских дипломата в ответ на аналогичные действия Британии в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Они должны покинуть Россию в недельный срок.

Сегодня, в субботу, в Таллинне в Посольстве РФ началось досрочное голосование на выборах президента РФ.

ФОТО: Близ Кейла обнаружена огромная ”фабрика" по разведению щенков

Pilt on illustreeriv.

Вчера добровольцы Эстонского союза защиты животных (ELL) в ходе проверки поступившей им жалобы обнаружили в волости Ляэне-Харью в Харьюмаа самый крупный из выявленных за последние годы питомников по разведению щенков.

Loe edasi…

ФОТО: В Таллинне на Сыле загорелась комната. Один человек — в больнице

Lugeja foto

В Таллинне на улице Сыле ранним субботним утром загорелся дом по адресу Сыле, 58. Один человек был доставлен в больницу, шестерых осмотрели на месте.

Loe edasi…

Не убирайте пока шубы и шапки: эстонская зима продолжается…

фото иллюстративное Foto: Madis Veltman

Увы и ах, но это так. Читайте прогноз от pogoda.ee.

Loe edasi…

Дело Скрипаля: Россия высылает 23 британских дипломата

Sergei Skripal Foto: Stringer, REUTERS

Россия высылает 23 британских дипломата в ответ на аналогичные действия Британии в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Они должны покинуть Россию в недельный срок.

Loe edasi…

Клиент требует возврата денег: Klick месяц "ремонтировал" товар и все равно вернул неисправным

Foto: Taavi Sepp

В Комиссию по потребительским спорам обратился клиент, который купил в магазине Klick в торговом центре Kristiine смарт-часы Apple Watch Sport за 299,99 евро, с которыми возникло много проблем.

Loe edasi…

Глава МИД Эстонии: Крым был и остается территорией Украины

Foto: Andres Putting

Крым был и остается территорией Украины: об этом министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил в пятницу, в четвертую годовщину аннексии Крыма.

Loe edasi…

Британский МИД назвал высылку дипломатов из России ожидаемой и пообещал ответ

Boris Johnson Foto: TOBY MELVILLE, REUTERS

Министерство иностранных дел Великобритании назвало решение России выслать британских дипломатов ожидаемым шагом, передает Reuters.

Loe edasi…

ФОТО DELFI: Безрукова, Леонова и многие другие на открытии фотовыставки Александра Ивашкевича

Ivashkevits, Moskva Foto: Анна Чистоделова, Delfi/Анна Чистоделова

Ведущий актер Русского драмтеатра Эстонии Александр Ивашкевич, известный также как певец, хореограф и, наконец, признанный фотохудожник, 15 марта открыл свою выставку ”Культура Эстонии в лицах”.

Loe edasi…

Работа докторанта Таллиннского университета поможет обуздать агрессивные формы рака

Foto: Raul Mee

Как известно, не все раковые образования развиваются до агрессивной формы. Недавно докторант Таллиннского универстета (ТЛУ) защитил работу, которая как раз рассматривает оценку прогноза рака, и в будущем поможет с борьбой против него, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi…

ФОТО DELFI: В Таллинне идет предварительное голосование на выборах президента РФ. На месте — охрана и полиция

Foto: Madis Veltman

Сегодня, в субботу, в Таллинне в Посольстве РФ началось предварительное голосование на выборах президента РФ.

Loe edasi…

Захарова опровергла разработку вещества ”Новичок” в России и СССР

Maria Zahharova Foto: Vladimir Astapkovitš, Sputnik

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием ”Новичок”.

Loe edasi…

Пассажир Temptrans: пришлось несколько часов ехать в автобусе со сломанной печкой в мороз!

Foto: Vadim Ghirda / AP

К Delfi обратился читатель с жалобой на фирму Temptrans. По его словам, во время рейса из Санкт-Петербурга в Таллинн пассажирам пришлось несколько часов ехать в автобусе с вышедшей из строя печкой, в то время как на улице был мороз. По его словам, вместо того, чтобы вызвать новый автобус, водители ехали дальше, переодически останавливаясь на

заправках.

Loe edasi…

"Могли бы и пожестче": что сказали в Москве и Лондоне о высылке британских дипломатов

фото иллюстративное Foto: Photo:Marko Mumm

Решение российского МИД о высылке 23 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона вызвало весьма бурную и эмоциональную реакцию политиков и экспертов из обеих стран.

Loe edasi…

Прозрачная империя. Почему Путин неизбежно будет переизбран, но его власть хрупка

Vadim Štepa Foto: Priit Simson

В это воскресенье в России состоятся президентские выборы, которые уже с печальной иронией называют ”выборами Путина”. Их итог абсолютно предсказуем. Ни один из его официальных конкурентов (коммунист Грудинин, либерал Явлинский и другие) всерьез не рассчитывают на свою победу.

Loe edasi…

Полная каша: о своеобразии, особых потребностях, а также физических и умственных недостатках

Toivo Niiberg Foto: Andres Putting

”Мир полон дураков, но как от них избавиться? — Останься наедине с самим собой и спрячь подальше зеркало…”, — цитирует Вольтера психолог-консультант и преподаватель Тойво Нийберг и задается на страницах ”Учительской газеты” вопросом, кому выгодна неразбериха при трактовании понятия ”особая потребность”?

Loe edasi…

ВИДЕО: ”Брюссельский дневник с Яной Тоом”: экономическая война на пороге?

В эфире — очередной ролик видеопроекта ”Брюссельский дневник с Яной Тоом”. На этот раз темой выпуска стала экономическая война, которую президент США Дональд Трамп фактически объявил Европейскому союзу.

Loe edasi…