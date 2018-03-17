ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Досрочное голосование на выборах президента России и высылка 23 британских дипломатов из РФ

Подведем итоги уходящей субботы.
Россия высылает 23 британских дипломата в ответ на аналогичные действия Британии в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Они должны покинуть Россию в недельный срок.
Сегодня, в субботу, в Таллинне в Посольстве РФ началось досрочное голосование на выборах президента РФ.
ФОТО: Близ Кейла обнаружена огромная ”фабрика" по разведению щенков
Вчера добровольцы Эстонского союза защиты животных (ELL) в ходе проверки поступившей им жалобы обнаружили в волости Ляэне-Харью в Харьюмаа самый крупный из выявленных за последние годы питомников по разведению щенков.
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ФОТО: В Таллинне на Сыле загорелась комната. Один человек — в больнице
В Таллинне на улице Сыле ранним субботним утром загорелся дом по адресу Сыле, 58. Один человек был доставлен в больницу, шестерых осмотрели на месте.
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Дело Скрипаля: Россия высылает 23 британских дипломата
Россия высылает 23 британских дипломата в ответ на аналогичные действия Британии в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Они должны покинуть Россию в недельный срок.
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Клиент требует возврата денег: Klick месяц "ремонтировал" товар и все равно вернул неисправным
В Комиссию по потребительским спорам обратился клиент, который купил в магазине Klick в торговом центре Kristiine смарт-часы Apple Watch Sport за 299,99 евро, с которыми возникло много проблем.
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Глава МИД Эстонии: Крым был и остается территорией Украины
Крым был и остается территорией Украины: об этом министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил в пятницу, в четвертую годовщину аннексии Крыма.
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Британский МИД назвал высылку дипломатов из России ожидаемой и пообещал ответ
Министерство иностранных дел Великобритании назвало решение России выслать британских дипломатов ожидаемым шагом, передает Reuters.
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ФОТО DELFI: Безрукова, Леонова и многие другие на открытии фотовыставки Александра Ивашкевича
Ведущий актер Русского драмтеатра Эстонии Александр Ивашкевич, известный также как певец, хореограф и, наконец, признанный фотохудожник, 15 марта открыл свою выставку ”Культура Эстонии в лицах”.
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Работа докторанта Таллиннского университета поможет обуздать агрессивные формы рака
Как известно, не все раковые образования развиваются до агрессивной формы. Недавно докторант Таллиннского универстета (ТЛУ) защитил работу, которая как раз рассматривает оценку прогноза рака, и в будущем поможет с борьбой против него, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО DELFI: В Таллинне идет предварительное голосование на выборах президента РФ. На месте — охрана и полиция
Сегодня, в субботу, в Таллинне в Посольстве РФ началось предварительное голосование на выборах президента РФ.
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Захарова опровергла разработку вещества ”Новичок” в России и СССР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием ”Новичок”.
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Пассажир Temptrans: пришлось несколько часов ехать в автобусе со сломанной печкой в мороз!
К Delfi обратился читатель с жалобой на фирму Temptrans. По его словам, во время рейса из Санкт-Петербурга в Таллинн пассажирам пришлось несколько часов ехать в автобусе с вышедшей из строя печкой, в то время как на улице был мороз. По его словам, вместо того, чтобы вызвать новый автобус, водители ехали дальше, переодически останавливаясь на
заправках.
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"Могли бы и пожестче": что сказали в Москве и Лондоне о высылке британских дипломатов
Решение российского МИД о высылке 23 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона вызвало весьма бурную и эмоциональную реакцию политиков и экспертов из обеих стран.
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Прозрачная империя. Почему Путин неизбежно будет переизбран, но его власть хрупка
В это воскресенье в России состоятся президентские выборы, которые уже с печальной иронией называют ”выборами Путина”. Их итог абсолютно предсказуем. Ни один из его официальных конкурентов (коммунист Грудинин, либерал Явлинский и другие) всерьез не рассчитывают на свою победу.
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Полная каша: о своеобразии, особых потребностях, а также физических и умственных недостатках
”Мир полон дураков, но как от них избавиться? — Останься наедине с самим собой и спрячь подальше зеркало…”, — цитирует Вольтера психолог-консультант и преподаватель Тойво Нийберг и задается на страницах ”Учительской газеты” вопросом, кому выгодна неразбериха при трактовании понятия ”особая потребность”?
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ВИДЕО: ”Брюссельский дневник с Яной Тоом”: экономическая война на пороге?
В эфире — очередной ролик видеопроекта ”Брюссельский дневник с Яной Тоом”. На этот раз темой выпуска стала экономическая война, которую президент США Дональд Трамп фактически объявил Европейскому союзу.
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