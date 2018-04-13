ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Дорожные происшествия с трагическим исходом, угрозы России терактами на чемпионате мира

ФОТО: В Ыйсмяэ произошла авария

Delfi lugeja

Как сообщил читатель Delfi, сегодня утром в Таллинне, рядом с домом по адресу Ыйсмяэ теэ, 125, произошла авария.

Loe edasi…

В Таллинне пьяный водитель Citroen протаранил ”Жигули”

Viljandimaal toimunud avarii Foto: Kenno Soo

12 апреля примерно в 21:20 в Таллинне произошла авария с участием ”Жигулей” и Citoren, водителей обеих машин доставили в больницу.

Loe edasi…

В Балтийском море разбился российский военный вертолет, погибли два летчика-испытателя

В Балтийском море разбился вертолет, на борту которого находились два члена экипажа. Об этом со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах сообщает РИА Новости. Обнаружено тело одного погибшего, передает Meduza.

Loe edasi…

Приговоренный в Эстонии к пяти годам Петров в прошлом году разрисовал воинскую часть РФ призывами к миру с Украиной

Mihhail Petrov Foto: erakogu, Facebook/Mikhail V. Petrov

Приговоренный в Эстонии к пяти годам псковский тренер Михаил Петров в прошлом году покинул РФ после того, как он и его воспитанники разрисовали воинскую часть призывами к миру с Украиной.

Loe edasi…

Бар Red Emperor в Старом городе обманывал клиентов с помощью литовского алкоголя

Hostel Red Emperor Foto: Eero Vabamägi

В отношении бара Red Emperor, который находится в Старом городе Таллинна, было инициировано уголовное производство, так как он обманывал клиентов, торгую литовскими слабоалкогольными напитками, на котором были поменяны этикетки и отсутствовали накладные.

Loe edasi…

КАРТА: Начиная с сегодняшнего дня на определенных дорогах можно ездить со скоростью до 110 км/ч

Kuvatõmmis

С сегодняшнего дня Департамент шоссейных дорог начинает поднимать максимальную разрешенную скорость движения на государственных дорогах с отедльными полосами, как и было обещано. Теперь со скоростью 110 км/ч можно ездить на участках дорог общей длиной в 135 км, а на участке в 15 км — до 100 км/ч.

Loe edasi…