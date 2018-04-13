ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Дорожные происшествия с трагическим исходом, угрозы России терактами на чемпионате мира

Молодой эстонец погиб в ДТП в Австралии, а в Ляэне-Вирумаа погибла молодая женщина, сбитая автомобилем. ИГИЛ пригрозило Путину терактами в период чемпионата мира по футболу, но больше Россию и мир волнует конфликт с американцами. РФ решила ударить по США ответными санкциями, которые выглядят довольно серьезно. Эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
В Балтийском море разбился российский военный вертолет, погибли два летчика-испытателя
В Балтийском море разбился вертолет, на борту которого находились два члена экипажа. Об этом со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах сообщает РИА Новости. Обнаружено тело одного погибшего, передает Meduza. Loe edasi…
Приговоренный в Эстонии к пяти годам Петров в прошлом году разрисовал воинскую часть РФ призывами к миру с Украиной
Приговоренный в Эстонии к пяти годам псковский тренер Михаил Петров в прошлом году покинул РФ после того, как он и его воспитанники разрисовали воинскую часть призывами к миру с Украиной. Loe edasi…
Бар Red Emperor в Старом городе обманывал клиентов с помощью литовского алкоголя
В отношении бара Red Emperor, который находится в Старом городе Таллинна, было инициировано уголовное производство, так как он обманывал клиентов, торгую литовскими слабоалкогольными напитками, на котором были поменяны этикетки и отсутствовали накладные. Loe edasi…
КАРТА: Начиная с сегодняшнего дня на определенных дорогах можно ездить со скоростью до 110 км/ч
С сегодняшнего дня Департамент шоссейных дорог начинает поднимать максимальную разрешенную скорость движения на государственных дорогах с отедльными полосами, как и было обещано. Теперь со скоростью 110 км/ч можно ездить на участках дорог общей длиной в 135 км, а на участке в 15 км — до 100 км/ч. Loe edasi…
Россия готовит ответ на санкции: "мы бьем под дых американцам"
СМИ стали известны детали законопроекта, который планирует принять Госдума в ответ на санкции США. Он, в частности, предусматривает запрет на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, произведенной в США и странах, поддержавших американские санкции против России, сообщил в пятницу РИА "Новости" первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. Loe edasi…
В тяжелом ДТП в Австралии погиб 30-летний эстонец
В австралийском штате Новый Южный Уэльс сегодня утром произошла авария, в результате которой погибло два человека, в том числе 30-летний уроженец Эстонии Лаури. Loe edasi…
Мужчина, сломавший ногу перед заправкой Circle K в Нарве, взыскал с фирмы приличную компенсацию
Поскользнувшийся на расположенной в Нарве заправке и получивший тяжелую травму ноги клиент взыскал с Circle K через суд почти 1000 евро в качестве компенсации ущерба, пишет Põhjarannik. Loe edasi…
Письмо российского шпиона Петрова: "Путен! Введи войска в следственный корпус Тартуской тюрьмы! Памаги!"
Псковский тренер по боевым искусствам Михаил Петров в июне прошлого года бежал в Эстонию и попросил убежища. А через несколько месяцев его приговорили к тюремному заключению за шпионаж против Эстонии. Loe edasi…
На парковке Maxima в Таллинне виновник аварии кричал, что он — офицер авиации, и стрелял в направлении людей
Вчера в обеденное время полицейские задержали на парковке магазина Maxima, расположенного в столичном районе Нымме, 79-летнего мужчину, который, по предварительным данным, стал виновником аварии, а затем стрелял в сторону людей из пневматического пистолета. Loe edasi…
ФОТО: В Ляэне-Вирумаа погибла сбитая автомобилем 33-летняя женщина. Переходила дорогу, чтобы сесть в автобус
Сегодня в 19.25 в Ляэне-Вирумаа, в деревне Роодевялья, произошло ДТП с трагическим исходом — погибла 33-летняя женщина. Loe edasi…
Переговоры о бюджетной стратегии завершены, акциз на алкоголь повышать не будут
Правительство Эстонии в пятницу вечером завершило обсуждение бюджетной стратегии на следующие четыре года, отказавшись среди прочего от планировавшегося роста акциза на алкоголь в следующем году, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ”Актуальную камеру”. Loe edasi…
За последние 2,5 года за сотрудничество со спецслужбами РФ в Эстонии осудили десять человек
КаПо и Госпрокуратура проделали хорошую работу: за последние 2,5 года в преступлениях против государства признаны виновными более десяти человек. Как отметила госпрокурор Инна Омблер, особенно примечательно то, что десять из них осуждены за сотрудничество со спецслужбами Российской Федерации, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
ИГИЛ угрожает Путину террором во время ЧМ-2018
Запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ выпустила новый плакат против ЧМ-2018. В этот раз угрозы адресованы лично президенту России Владимиру Путину. Loe edasi…
ФОТО: В Ыйсмяэ произошла авария
Как сообщил читатель Delfi, сегодня утром в Таллинне, рядом с домом по адресу Ыйсмяэ теэ, 125, произошла авария. Loe edasi…
В Таллинне пьяный водитель Citroen протаранил ”Жигули”
12 апреля примерно в 21:20 в Таллинне произошла авария с участием ”Жигулей” и Citoren, водителей обеих машин доставили в больницу. Loe edasi…
В Балтийском море разбился российский военный вертолет, погибли два летчика-испытателя
В Балтийском море разбился вертолет, на борту которого находились два члена экипажа. Об этом со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах сообщает РИА Новости. Обнаружено тело одного погибшего, передает Meduza. Loe edasi…
Приговоренный в Эстонии к пяти годам Петров в прошлом году разрисовал воинскую часть РФ призывами к миру с Украиной
Приговоренный в Эстонии к пяти годам псковский тренер Михаил Петров в прошлом году покинул РФ после того, как он и его воспитанники разрисовали воинскую часть призывами к миру с Украиной. Loe edasi…
Бар Red Emperor в Старом городе обманывал клиентов с помощью литовского алкоголя
В отношении бара Red Emperor, который находится в Старом городе Таллинна, было инициировано уголовное производство, так как он обманывал клиентов, торгую литовскими слабоалкогольными напитками, на котором были поменяны этикетки и отсутствовали накладные. Loe edasi…
КАРТА: Начиная с сегодняшнего дня на определенных дорогах можно ездить со скоростью до 110 км/ч
С сегодняшнего дня Департамент шоссейных дорог начинает поднимать максимальную разрешенную скорость движения на государственных дорогах с отедльными полосами, как и было обещано. Теперь со скоростью 110 км/ч можно ездить на участках дорог общей длиной в 135 км, а на участке в 15 км — до 100 км/ч. Loe edasi…
Россия готовит ответ на санкции: "мы бьем под дых американцам"
СМИ стали известны детали законопроекта, который планирует принять Госдума в ответ на санкции США. Он, в частности, предусматривает запрет на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, произведенной в США и странах, поддержавших американские санкции против России, сообщил в пятницу РИА "Новости" первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. Loe edasi…
В тяжелом ДТП в Австралии погиб 30-летний эстонец
В австралийском штате Новый Южный Уэльс сегодня утром произошла авария, в результате которой погибло два человека, в том числе 30-летний уроженец Эстонии Лаури. Loe edasi…
Мужчина, сломавший ногу перед заправкой Circle K в Нарве, взыскал с фирмы приличную компенсацию
Поскользнувшийся на расположенной в Нарве заправке и получивший тяжелую травму ноги клиент взыскал с Circle K через суд почти 1000 евро в качестве компенсации ущерба, пишет Põhjarannik. Loe edasi…
Письмо российского шпиона Петрова: "Путен! Введи войска в следственный корпус Тартуской тюрьмы! Памаги!"
Псковский тренер по боевым искусствам Михаил Петров в июне прошлого года бежал в Эстонию и попросил убежища. А через несколько месяцев его приговорили к тюремному заключению за шпионаж против Эстонии. Loe edasi…
На парковке Maxima в Таллинне виновник аварии кричал, что он — офицер авиации, и стрелял в направлении людей
Вчера в обеденное время полицейские задержали на парковке магазина Maxima, расположенного в столичном районе Нымме, 79-летнего мужчину, который, по предварительным данным, стал виновником аварии, а затем стрелял в сторону людей из пневматического пистолета. Loe edasi…
ФОТО: В Ляэне-Вирумаа погибла сбитая автомобилем 33-летняя женщина. Переходила дорогу, чтобы сесть в автобус
Сегодня в 19.25 в Ляэне-Вирумаа, в деревне Роодевялья, произошло ДТП с трагическим исходом — погибла 33-летняя женщина. Loe edasi…
Переговоры о бюджетной стратегии завершены, акциз на алкоголь повышать не будут
Правительство Эстонии в пятницу вечером завершило обсуждение бюджетной стратегии на следующие четыре года, отказавшись среди прочего от планировавшегося роста акциза на алкоголь в следующем году, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ”Актуальную камеру”. Loe edasi…
За последние 2,5 года за сотрудничество со спецслужбами РФ в Эстонии осудили десять человек
КаПо и Госпрокуратура проделали хорошую работу: за последние 2,5 года в преступлениях против государства признаны виновными более десяти человек. Как отметила госпрокурор Инна Омблер, особенно примечательно то, что десять из них осуждены за сотрудничество со спецслужбами Российской Федерации, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…