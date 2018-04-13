13.04.2018, 21:39

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Дорожные происшествия с трагическим исходом, угрозы России терактами на чемпионате мира

 (13)
rus.delfi.ee
EST
Rakvere lähedal hukkus liiklusõnnetuses naine
Rakvere lähedal hukkus liiklusõnnetuses naineFoto: Kaspar Pokk / Kanal2

Молодой эстонец погиб в ДТП в Австралии, а в Ляэне-Вирумаа погибла молодая женщина, сбитая автомобилем.
ИГИЛ пригрозило Путину терактами в период чемпионата мира по футболу, но больше Россию и мир волнует конфликт с американцами. РФ решила ударить по США ответными санкциями, которые выглядят довольно серьезно.
Эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

ИГИЛ угрожает Путину террором во время ЧМ-2018

Islamiriigi võitlejad Foto: HO, AFP

Запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ выпустила новый плакат против ЧМ-2018. В этот раз угрозы адресованы лично президенту России Владимиру Путину.
Loe edasi…

ФОТО: В Ыйсмяэ произошла авария

Delfi lugeja

Как сообщил читатель Delfi, сегодня утром в Таллинне, рядом с домом по адресу Ыйсмяэ теэ, 125, произошла авария.
Loe edasi…

В Таллинне пьяный водитель Citroen протаранил ”Жигули”

Viljandimaal toimunud avarii Foto: Kenno Soo

12 апреля примерно в 21:20 в Таллинне произошла авария с участием ”Жигулей” и Citoren, водителей обеих машин доставили в больницу.
Loe edasi…

ТОП

В Балтийском море разбился российский военный вертолет, погибли два летчика-испытателя

Foto: Ilmar Saabas

В Балтийском море разбился вертолет, на борту которого находились два члена экипажа. Об этом со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах сообщает РИА Новости. Обнаружено тело одного погибшего, передает Meduza.
Loe edasi…

Приговоренный в Эстонии к пяти годам Петров в прошлом году разрисовал воинскую часть РФ призывами к миру с Украиной

Mihhail Petrov Foto: erakogu, Facebook/Mikhail V. Petrov

Приговоренный в Эстонии к пяти годам псковский тренер Михаил Петров в прошлом году покинул РФ после того, как он и его воспитанники разрисовали воинскую часть призывами к миру с Украиной.
Loe edasi…

Бар Red Emperor в Старом городе обманывал клиентов с помощью литовского алкоголя

Hostel Red Emperor Foto: Eero Vabamägi

В отношении бара Red Emperor, который находится в Старом городе Таллинна, было инициировано уголовное производство, так как он обманывал клиентов, торгую литовскими слабоалкогольными напитками, на котором были поменяны этикетки и отсутствовали накладные.
Loe edasi…

КАРТА: Начиная с сегодняшнего дня на определенных дорогах можно ездить со скоростью до 110 км/ч

Kuvatõmmis

С сегодняшнего дня Департамент шоссейных дорог начинает поднимать максимальную разрешенную скорость движения на государственных дорогах с отедльными полосами, как и было обещано. Теперь со скоростью 110 км/ч можно ездить на участках дорог общей длиной в 135 км, а на участке в 15 км — до 100 км/ч.
Loe edasi…

Россия готовит ответ на санкции: "мы бьем под дых американцам"

Suitsetajad Foto: Vallo Kruuser

СМИ стали известны детали законопроекта, который планирует принять Госдума в ответ на санкции США. Он, в частности, предусматривает запрет на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, произведенной в США и странах, поддержавших американские санкции против России, сообщил в пятницу РИА "Новости" первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
Loe edasi…

В тяжелом ДТП в Австралии погиб 30-летний эстонец

Foto: Kaader videost

В австралийском штате Новый Южный Уэльс сегодня утром произошла авария, в результате которой погибло два человека, в том числе 30-летний уроженец Эстонии Лаури.
Loe edasi…

Мужчина, сломавший ногу перед заправкой Circle K в Нарве, взыскал с фирмы приличную компенсацию

Foto: Anni Õnneleid

Поскользнувшийся на расположенной в Нарве заправке и получивший тяжелую травму ноги клиент взыскал с Circle K через суд почти 1000 евро в качестве компенсации ущерба, пишет Põhjarannik.
Loe edasi…

Письмо российского шпиона Петрова: "Путен! Введи войска в следственный корпус Тартуской тюрьмы! Памаги!"

Mihhail Petrov Foto: KAPO

Псковский тренер по боевым искусствам Михаил Петров в июне прошлого года бежал в Эстонию и попросил убежища. А через несколько месяцев его приговорили к тюремному заключению за шпионаж против Эстонии.
Loe edasi…

На парковке Maxima в Таллинне виновник аварии кричал, что он — офицер авиации, и стрелял в направлении людей

Foto: Rauno Volma

Вчера в обеденное время полицейские задержали на парковке магазина Maxima, расположенного в столичном районе Нымме, 79-летнего мужчину, который, по предварительным данным, стал виновником аварии, а затем стрелял в сторону людей из пневматического пистолета.
Loe edasi…

ФОТО: В Ляэне-Вирумаа погибла сбитая автомобилем 33-летняя женщина. Переходила дорогу, чтобы сесть в автобус

Rakvere lähedal hukkus liiklusõnnetuses naine Foto: Kaspar Pokk / Kanal2

Сегодня в 19.25 в Ляэне-Вирумаа, в деревне Роодевялья, произошло ДТП с трагическим исходом — погибла 33-летняя женщина.
Loe edasi…

Переговоры о бюджетной стратегии завершены, акциз на алкоголь повышать не будут

Foto: Ilmar Saabas

Правительство Эстонии в пятницу вечером завершило обсуждение бюджетной стратегии на следующие четыре года, отказавшись среди прочего от планировавшегося роста акциза на алкоголь в следующем году, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ”Актуальную камеру”.
Loe edasi…

За последние 2,5 года за сотрудничество со спецслужбами РФ в Эстонии осудили десять человек

Foto: kaitsepolitsei aastaraamat

КаПо и Госпрокуратура проделали хорошую работу: за последние 2,5 года в преступлениях против государства признаны виновными более десяти человек. Как отметила госпрокурор Инна Омблер, особенно примечательно то, что десять из них осуждены за сотрудничество со спецслужбами Российской Федерации, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi…

ИГИЛ угрожает Путину террором во время ЧМ-2018

Запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ выпустила новый плакат против ЧМ-2018. В этот раз угрозы адресованы лично президенту России Владимиру Путину.
Loe edasi…

ФОТО: В Ыйсмяэ произошла авария

Как сообщил читатель Delfi, сегодня утром в Таллинне, рядом с домом по адресу Ыйсмяэ теэ, 125, произошла авария.
Loe edasi…

В Таллинне пьяный водитель Citroen протаранил ”Жигули”

12 апреля примерно в 21:20 в Таллинне произошла авария с участием ”Жигулей” и Citoren, водителей обеих машин доставили в больницу.
Loe edasi…

В Балтийском море разбился российский военный вертолет, погибли два летчика-испытателя

В Балтийском море разбился вертолет, на борту которого находились два члена экипажа. Об этом со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах сообщает РИА Новости. Обнаружено тело одного погибшего, передает Meduza.
Loe edasi…

Приговоренный в Эстонии к пяти годам Петров в прошлом году разрисовал воинскую часть РФ призывами к миру с Украиной

Приговоренный в Эстонии к пяти годам псковский тренер Михаил Петров в прошлом году покинул РФ после того, как он и его воспитанники разрисовали воинскую часть призывами к миру с Украиной.
Loe edasi…

Бар Red Emperor в Старом городе обманывал клиентов с помощью литовского алкоголя

В отношении бара Red Emperor, который находится в Старом городе Таллинна, было инициировано уголовное производство, так как он обманывал клиентов, торгую литовскими слабоалкогольными напитками, на котором были поменяны этикетки и отсутствовали накладные.
Loe edasi…

КАРТА: Начиная с сегодняшнего дня на определенных дорогах можно ездить со скоростью до 110 км/ч

С сегодняшнего дня Департамент шоссейных дорог начинает поднимать максимальную разрешенную скорость движения на государственных дорогах с отедльными полосами, как и было обещано. Теперь со скоростью 110 км/ч можно ездить на участках дорог общей длиной в 135 км, а на участке в 15 км — до 100 км/ч.
Loe edasi…

Россия готовит ответ на санкции: "мы бьем под дых американцам"

СМИ стали известны детали законопроекта, который планирует принять Госдума в ответ на санкции США. Он, в частности, предусматривает запрет на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, произведенной в США и странах, поддержавших американские санкции против России, сообщил в пятницу РИА "Новости" первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
Loe edasi…

В тяжелом ДТП в Австралии погиб 30-летний эстонец

В австралийском штате Новый Южный Уэльс сегодня утром произошла авария, в результате которой погибло два человека, в том числе 30-летний уроженец Эстонии Лаури.
Loe edasi…

Мужчина, сломавший ногу перед заправкой Circle K в Нарве, взыскал с фирмы приличную компенсацию

Поскользнувшийся на расположенной в Нарве заправке и получивший тяжелую травму ноги клиент взыскал с Circle K через суд почти 1000 евро в качестве компенсации ущерба, пишет Põhjarannik.
Loe edasi…

Письмо российского шпиона Петрова: "Путен! Введи войска в следственный корпус Тартуской тюрьмы! Памаги!"

Псковский тренер по боевым искусствам Михаил Петров в июне прошлого года бежал в Эстонию и попросил убежища. А через несколько месяцев его приговорили к тюремному заключению за шпионаж против Эстонии.
Loe edasi…

На парковке Maxima в Таллинне виновник аварии кричал, что он — офицер авиации, и стрелял в направлении людей

Вчера в обеденное время полицейские задержали на парковке магазина Maxima, расположенного в столичном районе Нымме, 79-летнего мужчину, который, по предварительным данным, стал виновником аварии, а затем стрелял в сторону людей из пневматического пистолета.
Loe edasi…

ФОТО: В Ляэне-Вирумаа погибла сбитая автомобилем 33-летняя женщина. Переходила дорогу, чтобы сесть в автобус

Сегодня в 19.25 в Ляэне-Вирумаа, в деревне Роодевялья, произошло ДТП с трагическим исходом — погибла 33-летняя женщина.
Loe edasi…

Переговоры о бюджетной стратегии завершены, акциз на алкоголь повышать не будут

Правительство Эстонии в пятницу вечером завершило обсуждение бюджетной стратегии на следующие четыре года, отказавшись среди прочего от планировавшегося роста акциза на алкоголь в следующем году, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ”Актуальную камеру”.
Loe edasi…

За последние 2,5 года за сотрудничество со спецслужбами РФ в Эстонии осудили десять человек

КаПо и Госпрокуратура проделали хорошую работу: за последние 2,5 года в преступлениях против государства признаны виновными более десяти человек. Как отметила госпрокурор Инна Омблер, особенно примечательно то, что десять из них осуждены за сотрудничество со спецслужбами Российской Федерации, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi…

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Дорожные происшествия с трагическим исходом, угрозы России терактами на чемпионате мира

13.04.2018
Молодой эстонец погиб в ДТП в Австралии, а в Ляэне-Вирумаа погибла молодая женщина, сбитая автомобилем.
ИГИЛ пригрозило Путину терактами в период чемпионата мира по футболу, но больше Россию и мир волнует конфликт с американцами. РФ решила ударить по США ответными санкциями, которые выглядят довольно серьезно.
Эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее


На парковке Maxima в Таллинне виновник аварии кричал, что он — офицер авиации, и стрелял в направлении людей

13.04.2018
Вчера в обеденное время полицейские задержали на парковке магазина Maxima, расположенного в столичном районе Нымме, 79-летнего мужчину, который, по предварительным данным, стал виновником аварии, а затем стрелял в сторону людей из пневматического пистолета.
Подробнее


В Пярну полицейский автомобиль протаранил мотоциклист, мчавшийся по городу со скоростью до 200 км в час

13.04.2018
Сегодня вечером в Пярну в полицейский автомобиль врезался мотоциклист, не подчинившийся требованию патруля остановиться и разогнавшийся до 200 км в час на улицах города.
Подробнее

Сколько потратит Таллинн на организацию "Тотального диктанта"?

13.04.2018
Завтра в очередной раз состоится "Тотальный диктант", одним из организаторов которого является председатель Таллинского горсобрания Михаил Кылварт. Каков точный вклад города Таллинна в организацию этого диктанта и пойдут ли на это и городские деньги, осталось неясным.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police RATTLESNAKE PL.14699JSBN/12
189,- €
151,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100055
169,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €

Исследование показало, что количество детей-инвалидов в Эстонии растет, а у семей — большие финансовые трудности

13.04.2018
Не так давно Министерство социальных дел представило результаты исследования ситуации семей с детьми-инвалидами. Картина печальна: количество детей с особыми потребностями выросло практически вдвое, но материальное положение семей, где они воспитываются, по-прежнему незавидное. Многие родители отметили, что социальные услуги для таких деток им попросту недоступны. Только треть детей получает необходимые услуги в нужном объеме, при этом часть денег, предназначенных на услуги, остаются неиспользованными.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Театр им. Маяковского представит в Таллине спектакль "Пигмалион"
23 мая на сцене Nordea Театр им. Маяковского представит остроумный и пышущий оптимизмом спектакль "Пигмалион"Самую знаменитую пьесу Бернарда Шоу "Пигмалион" поставил мэтр театральной режиссуры Леонид Хейфец. В роли профессора Хиггинса - народный артист России Игорь Костолевский. Премьера состоялась в Москве 8 декабря 2017 года с оглушительным успехом.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Письмо российского шпиона Петрова: "Путен! Введи войска в следственный корпус Тартуской тюрьмы! Памаги!"

13.04.2018
Псковский тренер по боевым искусствам Михаил Петров в июне прошлого года бежал в Эстонию и попросил убежища. А через несколько месяцев его приговорили к тюремному заключению за шпионаж против Эстонии.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Дозорцев на ночь" на ETV+: ракетостроители-энтузиасты из Латвии Янис Кирпитис и Паулс Ирбиньш

13.04.2018
"Дозорцев на ночь" — юмористическое шоу модного заокеанского формата. Только у нас — самые веселые гости, лучший музыкальный бэнд Эстонии и самый заводной ведущий ETV+!
Подробнее