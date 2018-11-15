ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Долгожданное открытие Гонсиори, отказ Эстонии от миграционного соглашения и ”тайна” пушистого друга Сависаара

По традиции и в этом году киоски и сцена таллиннской рождественской ярмарки откроются в ноябре, чтобы посетители смогли наслаждаться волшебством рождественской сказки как можно дольше. На Ратушной площади уже высится раскидистая ель — впервые в мире в качестве рождественского символа елку установили именно здесь в 1441 году.

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Читатель: Плагиат? Знак ЭР100 очень уж похож на логотип другого бренда

Delfi kollaaž

Читательница Delfi прислал фотографию старой косметички, которую она обнаружила на днях. ”Уж очень мне это лого напомнило единицу с нулями, как у ЭР100. Только квадрат заменить на круг надо. Плагиат?” — пишет она.

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ФОТО: EKRE провели пикет против договора ООН о миграции перед пустым зданием правительства

EKRE pikett Stenbocki maja ees Foto: Madis Veltman

В четверг депутаты EKRE и их сторонники перед Домом Стэнбока, что выразить правительству протест против договора ООН о миграции. Однако министры протестной акцией насладиться не смогли — их попросту не было в здании.

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Что смотреть на PÖFF? Подборка фильмов на русском языке

Организаторы ежегодно проходящего в Таллинне кинофестиваля ”Темные ночи”, который начнется 16 ноября, нередко отмечают, что PÖFF отличается многообразием фильмов и стран-производителей.

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Мать школьника: бесплатно ли основное образование в школах с русским языком обучения?

Foto: Rene Suurkaev

ТОП Украинский чемпион мира погиб за два дня до поединка с россиянином ФОТО И ВИДЕО DELFI: Бардак на улице Гонсиори: автомобилисты ”залезают” на автобусную полосу дополнено в 19:10 ФОТО: Из психиатрической клиники в Таллинне сбежал мужчина: полиция просит помощи

В редакцию Delfi обратилась Мария (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим ред.), чей ребенок учится в Таллиннской еврейской школе. По словам женщины, в школе начали вводить платные уроки эстонского и английского, объясняя это тем, что город стал выделять меньше средств. Директор школы говорит, что родительница все не так поняла.

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СМИ: Российские школьники запустили флешмоб ”Путин — вор”

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

Вслед за учениками из поселка Таежный Красноярского края школьники из разных городов России запустили флешмоб ”Путин — вор”, передает "Спектр".

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ВИДЕО | Проедьте с нами по новой улице Гонсиори! Исчезнут ли пробки после инноваций?

Работы по реконструкции улиц Гонсиори в Таллинне завершены, и незадолго до ее открытия Delfi получил возможность проехаться по новенькой и единственной в стране полосе с реверсивным движением вместе с руководителем отдела организации движения таллиннского Департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа.

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Унижения при съеме жилья. Арендаторам все чаще приходится проходить проверки и предъявлять выписки со счета

Scandium Kinnisvara OÜ arendusjuhi Kalle Aroni sõnul on üürilise taustakontroll äärmiselt oluline. Rauno Volmar

Читатель Каарель (имя изменено — прим.ред.) рассказал о том, как, переехав в Таллинн чуть более года назад, искал жилье для съема, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Бардак на улице Гонсиори: автомобилисты ”залезают” на автобусную полосу