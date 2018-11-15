ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Долгожданное открытие Гонсиори, отказ Эстонии от миграционного соглашения и ”тайна” пушистого друга Сависаара
Читайте, что важного сегодня произошло:
Читайте, что важного сегодня произошло:
Центристская партия в подготавливаемой экономической программе записала намерение установить потолок для взимания социального налога, который будет равен четырехкратной средней заработной плате, что означает, что с той части заработной платы, которая превышает установленный потолок, работодателям больше не придется платить 33% социального налога, сообщает rus.err.ee.
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По традиции и в этом году киоски и сцена таллиннской рождественской ярмарки откроются в ноябре, чтобы посетители смогли наслаждаться волшебством рождественской сказки как можно дольше. На Ратушной площади уже высится раскидистая ель — впервые в мире в качестве рождественского символа елку установили именно здесь в 1441 году.
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Читательница Delfi прислал фотографию старой косметички, которую она обнаружила на днях. ”Уж очень мне это лого напомнило единицу с нулями, как у ЭР100. Только квадрат заменить на круг надо. Плагиат?” — пишет она.
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В четверг депутаты EKRE и их сторонники перед Домом Стэнбока, что выразить правительству протест против договора ООН о миграции. Однако министры протестной акцией насладиться не смогли — их попросту не было в здании.
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Организаторы ежегодно проходящего в Таллинне кинофестиваля ”Темные ночи”, который начнется 16 ноября, нередко отмечают, что PÖFF отличается многообразием фильмов и стран-производителей.
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В редакцию Delfi обратилась Мария (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим ред.), чей ребенок учится в Таллиннской еврейской школе. По словам женщины, в школе начали вводить платные уроки эстонского и английского, объясняя это тем, что город стал выделять меньше средств. Директор школы говорит, что родительница все не так поняла.
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Вслед за учениками из поселка Таежный Красноярского края школьники из разных городов России запустили флешмоб ”Путин — вор”, передает "Спектр".
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Работы по реконструкции улиц Гонсиори в Таллинне завершены, и незадолго до ее открытия Delfi получил возможность проехаться по новенькой и единственной в стране полосе с реверсивным движением вместе с руководителем отдела организации движения таллиннского Департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа.
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Читатель Каарель (имя изменено — прим.ред.) рассказал о том, как, переехав в Таллинн чуть более года назад, искал жилье для съема, пишет Eesti Päevaleht.
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Сегодня днем открылась для движения улица Гонсиори. Но уже через час на ней царил хаос: автомобилисты ”залезают” на полосу для автобусов.
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Вчера состоялась презентация книги о жизни Эдгара Сависаара. На ее обложке политик позирует с белым котенком. Журналист Катрин Луст решила позвонить Сависаару и узнать — откуда у него он.
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Правительство Эстонии на состоявшемся в четверг заседании приняло решение не поддерживать глобальный пакт ООН о миграции, передает rus.err.ee.
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В Рапламаа в деревне Пурила сельский житель нашел на сеновале, в хлеву и в хозяйственных постройках тухнущие останки десятков коров.
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На позапрошлой неделе полиция и эксперты сожгли огромную партию наркотиков — амфетамин, марихуана, фентанил, экстази, кокин и прочее, пишет Eesti Ekspress. Всего — около 600 кг, в том числе 12 кг чистейшего кокаина, прибитого в октябре прошлого года к берегу залива Лохусалу.
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