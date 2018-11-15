15.11.2018, 21:05

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Долгожданное открытие Гонсиори, отказ Эстонии от миграционного соглашения и ”тайна” пушистого друга Сависаара


rus.delfi.ee
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Gonsiori tänava avamine
Gonsiori tänava avamineFoto: Madis Veltman

Читайте, что важного сегодня произошло:

  • Из психиатрической клиники в Таллинне сбежал мужчина: полиция просит помощи
  • Унижения при съеме жилья. Арендаторам все чаще приходится проходить проверки и предъявлять выписки со счета
  • Сависаар завел мимимишного котенка Васю. Теперь они всегда вместе
  • Эстония не поддержит миграционное соглашение ООН
  • Сегодня открылась обновленная улица Гонсиори

Центристы намерены ввести потолок по соцналогу, равный четырем средним зарплатам

Yana Toom keskerakondlastega Foto: Madis Veltman

Центристская партия в подготавливаемой экономической программе записала намерение установить потолок для взимания социального налога, который будет равен четырехкратной средней заработной плате, что означает, что с той части заработной платы, которая превышает установленный потолок, работодателям больше не придется платить 33% социального налога, сообщает rus.err.ee.
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Не пропустите! В пятницу пройдет торжественное открытие рождественской ярмарки на Ратушной площади

Jõulud Tallinnas 2015 Foto: Hendrik Osula

По традиции и в этом году киоски и сцена таллиннской рождественской ярмарки откроются в ноябре, чтобы посетители смогли наслаждаться волшебством рождественской сказки как можно дольше. На Ратушной площади уже высится раскидистая ель — впервые в мире в качестве рождественского символа елку установили именно здесь в 1441 году.
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Читатель: Плагиат? Знак ЭР100 очень уж похож на логотип другого бренда

Delfi kollaaž

Читательница Delfi прислал фотографию старой косметички, которую она обнаружила на днях. ”Уж очень мне это лого напомнило единицу с нулями, как у ЭР100. Только квадрат заменить на круг надо. Плагиат?” — пишет она.
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ФОТО: EKRE провели пикет против договора ООН о миграции перед пустым зданием правительства

EKRE pikett Stenbocki maja ees Foto: Madis Veltman

В четверг депутаты EKRE и их сторонники перед Домом Стэнбока, что выразить правительству протест против договора ООН о миграции. Однако министры протестной акцией насладиться не смогли — их попросту не было в здании.
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Что смотреть на PÖFF? Подборка фильмов на русском языке

Организаторы ежегодно проходящего в Таллинне кинофестиваля ”Темные ночи”, который начнется 16 ноября, нередко отмечают, что PÖFF отличается многообразием фильмов и стран-производителей.
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Мать школьника: бесплатно ли основное образование в школах с русским языком обучения?

Foto: Rene Suurkaev

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В редакцию Delfi обратилась Мария (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим ред.), чей ребенок учится в Таллиннской еврейской школе. По словам женщины, в школе начали вводить платные уроки эстонского и английского, объясняя это тем, что город стал выделять меньше средств. Директор школы говорит, что родительница все не так поняла.
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СМИ: Российские школьники запустили флешмоб ”Путин — вор”

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

Вслед за учениками из поселка Таежный Красноярского края школьники из разных городов России запустили флешмоб ”Путин — вор”, передает "Спектр".
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ВИДЕО | Проедьте с нами по новой улице Гонсиори! Исчезнут ли пробки после инноваций?

Работы по реконструкции улиц Гонсиори в Таллинне завершены, и незадолго до ее открытия Delfi получил возможность проехаться по новенькой и единственной в стране полосе с реверсивным движением вместе с руководителем отдела организации движения таллиннского Департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа.
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Унижения при съеме жилья. Арендаторам все чаще приходится проходить проверки и предъявлять выписки со счета

Scandium Kinnisvara OÜ arendusjuhi Kalle Aroni sõnul on üürilise taustakontroll äärmiselt oluline. Rauno Volmar

Читатель Каарель (имя изменено — прим.ред.) рассказал о том, как, переехав в Таллинн чуть более года назад, искал жилье для съема, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Бардак на улице Гонсиори: автомобилисты ”залезают” на автобусную полосу

Kaootiline liiklus Gonsiori tänaval Foto: Tiit Blaat

Сегодня днем открылась для движения улица Гонсиори. Но уже через час на ней царил хаос: автомобилисты ”залезают” на полосу для автобусов.
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Сависаар завел мимимишного котенка Васю. Теперь они всегда вместе

Ilmar Saabas (Delfi)

Вчера состоялась презентация книги о жизни Эдгара Сависаара. На ее обложке политик позирует с белым котенком. Журналист Катрин Луст решила позвонить Сависаару и узнать — откуда у него он.
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Эстония не поддержит миграционное соглашение ООН

Pagulaste vastuvõtt Trapanis Foto: Madis Veltman

Правительство Эстонии на состоявшемся в четверг заседании приняло решение не поддерживать глобальный пакт ООН о миграции, передает rus.err.ee.
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ФОТО DELFI: В Рапламаа в заброшенном хлеву нашли тухлые останки рогатого скота

Purila loomakorjused Foto: Kaspar Pokk

В Рапламаа в деревне Пурила сельский житель нашел на сеновале, в хлеву и в хозяйственных постройках тухнущие останки десятков коров.
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Кто потерял миллион? Загадку прибитого к берегу Лохусалу кокаина разгадать пока не удалось

Meri kandis narkootikumid Lohusalu randa. Väiksematel piltidel rannast leitud narkootikumid. Foto: Andres Putting

На позапрошлой неделе полиция и эксперты сожгли огромную партию наркотиков — амфетамин, марихуана, фентанил, экстази, кокин и прочее, пишет Eesti Ekspress. Всего — около 600 кг, в том числе 12 кг чистейшего кокаина, прибитого в октябре прошлого года к берегу залива Лохусалу.
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На позапрошлой неделе полиция и эксперты сожгли огромную партию наркотиков — амфетамин, марихуана, фентанил, экстази, кокин и прочее, пишет Eesti Ekspress. Всего — около 600 кг, в том числе 12 кг чистейшего кокаина, прибитого в октябре прошлого года к берегу залива Лохусалу.
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