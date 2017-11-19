ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Долги наших депутатов, бронза Тянака и отставка Мугабе

Вечер — самое время подвести итоги. Что интересного было сегодня в стране и в мире?

В Австралии завершился чемпионат мира по авторалли, на котором эстонский гонщик Отт Тянак завоевал бронзу!

Арнольд Рюйтель в своей недавно вышедшей книге "Viimane Rüütel" описал референдум о вступлении Эстонии в ЕС. Читайте ниже!

Действующий президент Зимбабве Роберт Мугабе снали с поста.

Депутаты Рийгикогу в общей сложности задолжали банкам свыше семи миллонов евро. Больше всего кредитов — у реформистов.

ФОТО: Отт Тянак - бронзовый призер чемпионата мира!

Austraalia ralli 2017 Foto: @World Media Agency

В Австралии завершился чемпионат мира по авторалли. Заключительный этап выиграл бельгиец Тьерри Невилль, опередивший эстонского гонщика Оття Тянака (+22,5) и новозеландца Хэйдена Паддона (+59,1).

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Стоматолог: Больничная касса создает фабрики по лечению зубов методом конвейера

Eesti Hambaarstide Liidu president Marek Vink. Foto: Rauno Volmar

Президент Эстонского союза стоматологов Марек Винк считает, что в связи с грядущими изменениями, предпринятыми Больничной кассой, с нового года доступность стоматологической помощи уменьшится, пишет Maaleht.

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Четыре важных пункта об изменении родительского пособия

Laps on haige Foto: Anni Õnneleid

Недавно в Рийгикогу прошел первое чтение проект, который позволит более гибко использовать родительское пособие. Благодаря изменениям повысится гибкость системы родительских пособий, чтобы при желании родители имели возможность совмещать семейную жизнь и работу. Изменений много, и они будут вступать в силу поэтапно, поэтому важно, чтобы люди были в курсе всех деталей, пишет "МК-Эстония".

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Могут ли у нас запретить шипованную резину, и чем ламельные шины лучше?

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

С 15 октября уже официально разрешено использовать зимние покрышки, в том числе, и шипованные шины. Однако в Таллинне из года в год говорят о том, что лучше выбирать все же резину без шипов, поскольку она не так сильно разрушает дороги и от нее не так много пыли. А недавно пошли разговоры, что шипованные шины хотят запретить использовать в городе вообще. Но у многих людей четкое мнение: ”шипы” безопаснее. Так ли это? В особенностях зимних покрышек разбиралась ”МК-Эстония”.

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Трамп назвал Хиллари Клинтон "величайшим неудачником всех времен"

POY-2016/ Foto: © Rick Wilking / Reuters, REUTERS

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter обрушился с критикой на экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, с которой он соперничал за пост главы государства. По мнению Трампа, Клинтон является "величайшим лузером всех времен". Об этом пишет NEWSru.com.

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Рюйтель — о вступлении Эстонии в ЕС: Россия не отказалась от своих колоний. Нас вынудило чувство опасности

Foto: Karin Kaljuläte

Арнольд Рюйтель в своей недавно вышедшей книге "Viimane Rüütel" описал референдум о вступлении Эстонии в ЕС. Его поддержка референдума сильно сказалась на конечном результате.

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Мугабе смещен с поста лидера правящей партии Зимбабве

Robert Mugabe Foto: Jekesai Njikizana, AFP/Scanpix

Центральный комитет правящего в Зимбабве "Африканского национального союза Зимбабве — Патриотического фронта" (ЗАНУ — ПФ) в воскресенье, 19 ноября, постановил снять действующего президента страны Роберта Мугабе с поста главы этой партии.

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Астролог обещает, что в ноябре Эстонию ожидают обновление и реформы в регионах

Olga Potjomkina Foto: Tiit Blaat

В целом наступивший последний месяц календарной осени будет для Эстонии и ее жителей вполне благополучным, пишет в своем ежемесячном прогнозе для читателей ”МК-Эстонии” известный астролог Ольга Потемкина. Звезды благоволят нашей стране и существенных проблем не сулят.

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Президент Турции поставил под вопрос возможность доверия к НАТО

Recep Tayyip Erdogan Foto: Burhan Ozbilici, AP/Scanpix

Военно-политический блок НАТО поставил под вопрос возможность доверия к себе, после того, как отказался предоставить свои системы ракетной обороны Турции, считает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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В Рапламаа столкнулись две легковушки и грузовик: пострадали четверо

Foto on illustratiivne Foto: Eero Vabamägi

В Рапламаа в результате столкновения двух автомобилей и грузовика пострадали четверо. ДТП произошло на 87 километре шоссе Таллинн-Пярну близ Энге сегодня около 18 часов.

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ГРАФИК: Депутаты Рийгикогу должны банкам свыше 7 миллионов евро

Foto: Sven Arbet

Депутаты Рийгикогу в общей сложности задолжали банкам свыше семи миллонов евро. Больше всего кредитов — у реформистов.

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