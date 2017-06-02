ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Доходы и долги эстонских политиков и продолжение мусорной саги

Согласно обнародованным сегодня, 2 июня, декларациям интересов, из политиков самый большой доход имеет вице-мэр Таллинна Таави Аас, а больше всего долгов оказалось у бывшего премьер-министра Таави Рыйваса. Также сегодня ныммеские активисты Prügi-Uber Эльмо Ант и Тийт Круусалу привезли к таллиннской мэрии мусор, а вечером там под пристальным вниманием саперов Спасательного департамента находились два бесхозных мусорных мешка, из здания горуправы эвакуировали всех людей, и движение остановили. Эти и другие новости пятницы читайте в нашей традиционной подборке.

ГРАФИК: Смотрите, у каких политиков самый высокий доход

Edgar Savisaar, Taavi Aas ja Moonika Batrakova Tallinna volikogus Foto: Ilmar Saabas

Согласно обнародованным декларациям интересов, из политиков самый большой доход имеет вице-мэр Таллинна Таави Аас.

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ГРАФИК: Из политиков больше всего долгов у Рыйваса, Кылварта и Пало

Из ведущих эстонских политиков больше всего долгов оказалось у бывшего премьер-министра Таави Рыйваса.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Активисты принесли к таллиннской мэрии мешки с мусором и были задержаны

Ныммеские активисты Prügi-Uber Эльмо Ант и Тийт Круусалу сегодня привезли к таллиннской мэрии мусор.

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ФОТО DELFI: Саперы остановили движение на площади Вабадузе, чтобы обезвредить мусорные мешки

Foto: Karli Saul

Перед Таллиннской горуправой сегодня вечером под пристальным вниманием саперов Спасательного департамента находились два бесхозных мусорных мешка, из здания горуправы эвакуировали всех людей, и движение остановили.

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Махинации Niine nahakliinik: аудитор Больничной кассы и ведущий врач клиники оказались старыми знакомыми

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Ведущий врач клиники, оказавшейся недавно в орбите внимание прессы в связи с предоставлением Больничной кассе двойных счетов, Марианне Нийн и осуществлявший надзор за заведением работник кассы, как оказалось, дружат еще с университетских времен, пишет Eesti Päevaleht.

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Институт развития здоровья заключил договор о создании пункта обмена шприцев на Ситси

Süstlavahetuspunkti asukoha vastane koosolek Foto: Priit Simson

Сегодня Институт развития здоровья заключил договор о создании пункта обмена шприцев на Ситси, 28.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Под Таллинном горит ангар Hekotek, дым заволок окрестности

В Харьюмаа вблизи Таллинна горит ангар завода Hekotek. По словам спасателей, жизни людей ничего не угрожает. Жителей Юри просят закрыть окна, чтобы дым не попадал в помещения.

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Бывший командир скаутов в соцсетях склонял несовершеннолетних девочек к зоофилии

В Голландии 1 июня предстал перед судом 31-летний командир скаутов родом из Утрехта, который шантажировал девочек в интернете и принуждал их к непристойным действиям с животными. Одна из потерпевших проживает в Эстонии.

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На НТВ не различают Латвию и Эстонию

Первого июня на телеканале НТВ вышел очередной выпуск ежедневной передачи ”Место встречи”. Помимо прочего, в ней обсуждалась и ”анализировалась” высылка двух российских дипломатов из Эстонии. НТВ ссылалось на статью на латвийском Delfi, которая там не опубликована.

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Читают ”Спутник”, стреляют и не только. Чем занимаются французские солдаты в Эстонии

Prantsuse lahingutehnika saabumine Tapale Foto: Rauno Volmar

Журналисты французского издания Le Journal du Dimanche посетили своих соотечественников в Эстонии, принимавших участие в учениях ”Весенний шторм”.

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Депутат Заксобрания Петербурга: хочу, чтобы Россия стала частью Европы, как страны Прибалтики

Boriss Višnevski Foto: Roman Starapopov/kaader videost

В преддверии 9 мая депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского (партия ”Яблоко”) отчитали за отсутствие георгиевской ленточки. В интервью Delfi Вишневский рассказал, что оранжево-черную ленту считает символом российской агрессии во внешней политике. Депутат также говорит, что Крым был аннексирован незаконно и эту проблему надо решать.

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ЭКСКЛЮЗИВ: Прохор Шаляпин рассказал о родственниках в Нарве и признался, что не прочь найти там невесту

2 июня главный холостяк России Прохор Шаляпин приехал в Нарву, чтобы порадовать посетителей торгового центра Astri концертом. Завтра же, 3 июня, он поддержит участниц акции “Сбежавшие невесты”. Певец возглавит жюри в конкурсе по оценке образа невесты, прокатится с девушками в составе праздничной колонны и проведет награждение в Рыцарском зале Нарвского замка.

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ФОТО: Самые красивые выставленные на продажу бревенчатые дома

Бревенчатые дома привлекают потенциальных покупателей прежде всего своей приближенностью к природе, а также прочностью. Представляем вашему вниманию подборку находящихся сейчас в продаже бревенчатых домов: на любой вкус и цвет.

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ФОТО И ВИДЕО: Смотрите, как будет выглядеть обновленный парк Таммсааре

Kadarik Tüür Arhitektid

Настало время распрощаться с парком Таммсааре в нынешнем его виде. Ведь уже менее чем через пару недель начнется его реконструкция.

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