ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Доходы и долги эстонских политиков и продолжение мусорной саги

Согласно обнародованным сегодня, 2 июня, декларациям интересов, из политиков самый большой доход имеет вице-мэр Таллинна Таави Аас, а больше всего долгов оказалось у бывшего премьер-министра Таави Рыйваса. Также сегодня ныммеские активисты Prügi-Uber Эльмо Ант и Тийт Круусалу привезли к таллиннской мэрии мусор, а вечером там под пристальным вниманием саперов Спасательного департамента находились два бесхозных мусорных мешка, из здания горуправы эвакуировали всех людей, и движение остановили. Эти и другие новости пятницы читайте в нашей традиционной подборке.
ГРАФИК: Смотрите, у каких политиков самый высокий доход
Согласно обнародованным декларациям интересов, из политиков самый большой доход имеет вице-мэр Таллинна Таави Аас.
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ГРАФИК: Из политиков больше всего долгов у Рыйваса, Кылварта и Пало
Из ведущих эстонских политиков больше всего долгов оказалось у бывшего премьер-министра Таави Рыйваса.
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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Активисты принесли к таллиннской мэрии мешки с мусором и были задержаны
Ныммеские активисты Prügi-Uber Эльмо Ант и Тийт Круусалу сегодня привезли к таллиннской мэрии мусор.
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ФОТО DELFI: Саперы остановили движение на площади Вабадузе, чтобы обезвредить мусорные мешки
Перед Таллиннской горуправой сегодня вечером под пристальным вниманием саперов Спасательного департамента находились два бесхозных мусорных мешка, из здания горуправы эвакуировали всех людей, и движение остановили.
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Махинации Niine nahakliinik: аудитор Больничной кассы и ведущий врач клиники оказались старыми знакомыми
Ведущий врач клиники, оказавшейся недавно в орбите внимание прессы в связи с предоставлением Больничной кассе двойных счетов, Марианне Нийн и осуществлявший надзор за заведением работник кассы, как оказалось, дружат еще с университетских времен, пишет Eesti Päevaleht.
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Институт развития здоровья заключил договор о создании пункта обмена шприцев на Ситси
Сегодня Институт развития здоровья заключил договор о создании пункта обмена шприцев на Ситси, 28.
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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Под Таллинном горит ангар Hekotek, дым заволок окрестности
В Харьюмаа вблизи Таллинна горит ангар завода Hekotek. По словам спасателей, жизни людей ничего не угрожает. Жителей Юри просят закрыть окна, чтобы дым не попадал в помещения.
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Бывший командир скаутов в соцсетях склонял несовершеннолетних девочек к зоофилии
В Голландии 1 июня предстал перед судом 31-летний командир скаутов родом из Утрехта, который шантажировал девочек в интернете и принуждал их к непристойным действиям с животными. Одна из потерпевших проживает в Эстонии.
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На НТВ не различают Латвию и Эстонию
Первого июня на телеканале НТВ вышел очередной выпуск ежедневной передачи ”Место встречи”. Помимо прочего, в ней обсуждалась и ”анализировалась” высылка двух российских дипломатов из Эстонии. НТВ ссылалось на статью на латвийском Delfi, которая там не опубликована.
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Читают ”Спутник”, стреляют и не только. Чем занимаются французские солдаты в Эстонии
Журналисты французского издания Le Journal du Dimanche посетили своих соотечественников в Эстонии, принимавших участие в учениях ”Весенний шторм”.
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Депутат Заксобрания Петербурга: хочу, чтобы Россия стала частью Европы, как страны Прибалтики
В преддверии 9 мая депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского (партия ”Яблоко”) отчитали за отсутствие георгиевской ленточки. В интервью Delfi Вишневский рассказал, что оранжево-черную ленту считает символом российской агрессии во внешней политике. Депутат также говорит, что Крым был аннексирован незаконно и эту проблему надо решать.
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ЭКСКЛЮЗИВ: Прохор Шаляпин рассказал о родственниках в Нарве и признался, что не прочь найти там невесту
2 июня главный холостяк России Прохор Шаляпин приехал в Нарву, чтобы порадовать посетителей торгового центра Astri концертом. Завтра же, 3 июня, он поддержит участниц акции “Сбежавшие невесты”. Певец возглавит жюри в конкурсе по оценке образа невесты, прокатится с девушками в составе праздничной колонны и проведет награждение в Рыцарском зале Нарвского замка.
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ФОТО: Самые красивые выставленные на продажу бревенчатые дома
Бревенчатые дома привлекают потенциальных покупателей прежде всего своей приближенностью к природе, а также прочностью. Представляем вашему вниманию подборку находящихся сейчас в продаже бревенчатых домов: на любой вкус и цвет.
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ФОТО И ВИДЕО: Смотрите, как будет выглядеть обновленный парк Таммсааре
Настало время распрощаться с парком Таммсааре в нынешнем его виде. Ведь уже менее чем через пару недель начнется его реконструкция.
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