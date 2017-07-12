ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Договор Тоом и центристов о Сависааре и двойная жизнь высокого чиновника

”Эдгар Сависаар — первым номером” — именно это условие могло быть частью договора между Яной Тоом и Центристской партией. Одного высокого чиновника разоблачили в изготовлении детского порно, а латвийская полиция рассказала подробности о поисках найденного мертвым Вани. Если хотите более позитивных новостей, то читайте ответы юритса об отпуске и интервью с самым улыбчивым водителем автобуса в Таллинне.

В день ключевой пресс-конференции Тоом, Лооне и Иванова зарегистрировали НКО

Yana Toomi pressikonverents Keskraamatukogus Foto: Karin Kaljuläte

В пятницу, 7 июля, когда на пресс-конференции в Таллинне депутат Европарламента Яна Тоом объявила о том, что не станет участвовать в создании отдельного от Центристской партии избирательного списка, официально было зарегистрировано MTÜ LIST. Помимо самой Тоом в состав правления объединения вошли также депутаты Рийгикогу Ольга Иванова и Керстин-Оудекки Лооне.

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Выигравший в лотерею более 800 000 евро эстонец играет в Eurojackpot всего полгода

Eurojackpot Foto: Iltasanomat

Высказывание, что новичкам везет, действительно работает, поскольку выигравший огромную сумму житель Харьюмаа начал еженедельно играть в Eurojackpot всего полгода назад. Что он будет делать с выигранной суммой?

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Владелец итальянского кафе: Россия должна быть экономическим партнером Эстонии, а не врагом

Foto: Hendrik Osula

Иностранцам легко начать бизнес в Эстонии, потому что времени и денег уходит меньше, говорит предприниматель.

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Юрист отвечает на вопросы об отпуске: график, зарплата и подоходный налог

Foto: Panthermedia, Scanpix

У читательницы Delfi Натальи возникли вопросы, связанные с рабочим графиком перед отпуском, зарплатой за неполный рабочий месяц и подоходным налогом с отпускных. Мы попросили ответить на них юриста, ведущего партнера юридической фирмы A.G.D. Õigusabi Grupp Дмитрия Щербина.

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Сырица: точно неизвестно, когда в Эстонии последний раз рождались четверняшки

Nelikud Keskhaiglas Foto: ITK

По словам руководителя клиники репродуктивной медицины Elite Андрея Сырицы, появление на свет четверняшек — очень редкое явление и чудо природы. Родившиеся в минувшее воскресенье четыре девочки были зачаты естественным путем: в Эстонии уже многие годы в случае искусственного оплодотворения не подсаживают более двух эмбрионов.

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Самый улыбчивый водитель автобуса в Таллинне: когда люди радуются, и у меня на душе хорошо

Rudolf Kiviking Foto: Priit Simson

Рудольф Кивикинг — наверное, самый улыбчивый водитель автобуса в Таллинне. Он водит автобус уже 25 лет, но ни плохая погода, ни капризные пассажиры не могут испортить его хорошего настроения, пишет Eesti Päevaleht.

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ВИДЕОТЕСТ: Теперь можно ходатайствовать об ИД-карте через интернет. Удобно ли это?

Каждому жителю Эстонии необходима ИД-карта, но для ходатайствования о ней или ее обновления нужно ехать на место выдачи и стоять в длинной очереди, пишет Forte.

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Михаил Корб: Сависаар может идти первым номером, если захочет

Foto: Tiit Blaat

Руководство Центристской партии готово предоставить Эдгару Сависаару первое место в общегородском списке на выборах в Таллиннское горсобрание в случае, если сам Эдгар Сависаар этого пожелает, передает rus.err.ee.

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”Сависаар — первым номером” было частью договора между ”тремя сестрами” и партией

Yana Toomi pressikonverents Keskraamatukogus Foto: Karin Kaljuläte

Предложить Эдгару Сависаару первое место в общем списке на местных выборах в Таллинне было частью договора ”трех сестер” с Центристкой партией. О месте кандидата в мэры речи не шло.

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Двойная жизнь высокого чиновника: днем — карьера, в свободное время — детское порно

KONSA TUMEDAM POOL: Vabal ajal elas Jaanus Konsa aga varjuelu, kogus lapspornot. Ta on seda ise ka kohtus tunnistanud. Foto: Jörgen Norkroos

Известный юрист жил двойной жизнью: днем делал карьеру, а в свободное время — детскую порнографию, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

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Владелец негодует: на его маковое поле постоянно приезжают любители пофотографироваться

Lugeja foto

Примерно год назад в Maaleht появилась статья о том, как люди безнаказанно собирали урожай с гороховых полей хуторян. Эта статья напомнила владельцу маковых полей о постоянном притоке машин на дороге в его поле.

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"Ваня жил один и умер один". Полиция рассказала о поисках пропавшего в Латвии мальчика

5-aastase Vanja otsingud Foto: bezvests.lv

Начальник Госполиции Интс Кюзис и глава Криминальной полиции Курземского региона Угис Ава дали пресс-конференцию по делу о пропавшем без вести 5-летнем Иване Берладине, чье тело обнаружили в лесу под Дубени 11 июля.

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”Сейчас будут бить”. Как матери эстонских судовых охранников навестили сыновей в индийской тюрьме

Vallo Kruuser/Erakogu

Двое матерей эстонских судовых охранников отправились в Индию, чтобы навестить своих сыновей в тюрьме. Журналист Eesti Ekspress поехал вместе с ними.

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