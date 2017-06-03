ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Дни Нарвы и Старого Таллинна, батут под ЛЭП и безопасность Эстонии

Суббота выдалась относительно солнечной, но синоптики особого повода для оптимизма не дают. В Нарве стартовали Дни города, а общественность вновь всколыхнули дискуссии на тему нашей безопасности. Об этом и многом другом читайте в нашей традиционной подборке.

ФОТО и ВИДЕО: Эстонская "Игра Престолов": рыцарский турнир на Днях Старого города

Tallinna Vanalinna Päevad 2017 Foto: Karli Saul

Сегодня в Таллинне продолжились Дни Старого города. Помимо прочего, в его рамках состоялся рыцарский турнир.

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ФОТО: Семейный день на Таллиннском ипподроме

Lastekaitsepäev Hipodroomil Foto: Karli Saul

Официально День защиты дней празднуется 1 июня, но приуроченные к нему мероприятия проходят и позже.

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ФОТО: Верх безрассудства! На празднике установили батуты прямо под линиями электропередач

Taavi Veskimägi Facebook

Батуты, установленные в прошлую субботу под линиями электропередач во время певческого и танцевального праздника в волости Раэ, подвергали опасности всех находившихся поблизости людей.

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Обозреватель Washington Post: умереть за Эстонию?

Vajadus USA-ga sellise lepingu sõlmimise järele on olnud juba viimased kaks aastat, kui pärast Krimmi annekteerimist ja Ida-Ukraina agressiooni hakkasid Ameerika sõdurid siin regulaarselt viibima. Foto: Andres Putting

Колумнист газеты Washington Post, консерватор Чарльз Краутхаммер в своей статье-мнении ”Умереть за Эстонию?” задается риторическим вопросом относительно молчания Дональда Трампа в вопросе поддержки пятой статьи договора НАТО и отмечает, что по сути это не имеет никакого значения, ведь ”кто поверит, что США действительно пошли бы войной на Россию — рискуя развязать ядерную войну — ради Эстонии”?

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Президент Финляндии: не думаю, что когда-либо Россия нападет на Эстонию

Президент Финляндии Саули Нийнистё опроверг в интервью изданию Ilta-Sanomat спекуляции на тему того, что Россия могла бы напасть на Эстонию, и отметил, что это означало бы противостояние России и НАТО, которого ни одна из сторон не желает.

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ФОТО: Правильная реакция во время пожара помогла женщине спасти себя и своего ребенка

Foto: Nõmme päästekomando

Вчера в квартире на 16 этаже одного из многоквартирных домов в столичном районе Мустамяэ произошел пожар. Быстрая реакция хозяйки спасла как ее саму, так и ее 2-летнего ребенка.

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Погоды нет, но вы держитесь!

Foto: Anni Õnneleid

Почему в этом году так сильно запоздала весна, каким будет предстоящее лето и как все это скажется на урожае местных ягод, овощей и фруктов?

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ФОТО: В Германии из-за террористической угрозы прервали крупнейший рок-фестиваль Rock am Ring

Rock-am-Ring katkestati terroriohu tõttu Foto: THOMAS FREY, AFP

В Германии в экстренном порядке был приостановлен один из крупнейших музыкальных фестивалей Rock am Ring, на который съехались 87 тысяч любителей рок-музыки, из-за террористической угрозы. Всех участников и зрителей попросили покинуть территорию, где оборудована концертная площадка, передает DW.

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Новый худрук Русского театра — об Эстонии: здесь мне хочется жить долго

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Новый худрук Русского театра рассказал изданию "МК-Эстония", за что любит Таллинн и почему наш театр так интересен российским режиссерам.

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Не бомба, а мусор. Метлев требует наказать Кландорфа за ложный вызов

Pommirühm eile linnavalitsuse juures, liiklus tuli ajutiselt sulgeda. Foto: Karli Saul

Член избирательного союза ”Свободный гражданин Таллинна” Сергей Метлев направил в полицию сообщение о проступке с просьбой о призвании к ответственности вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, который, по оценке Метлева, вчера дал незаконное распоряжение сообщить в Центр тревоги о мусорных мешках возле здания городской мэрии как о представляющих бомбовую угрозу.

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Кландорф: в нынешнее время никто не будет трогать на улице чужие сумки

Prügisaaga uus peatükk: demineerijad lasid Vabaduse väljakul veekahuriga sodiks kaks prügikotti Foto: Karli Saul

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорфа опроверг обвинения Сергея Метлева о незаконности распоряжения сообщить в Центр тревоги о мусорных мешках возле здания городской мэрии как о представляющих бомбовую угрозу.

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ФОТО: Под Тарту проходят Авиационные дни — представлена и техника НАТО

Tartu lennupäevad Foto: Delfi lugeja

3 и 4 июня близ Тарту проходят Авиационные дни Эстонии 2017.

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ГАЛЕРЕЯ: Гуляй, Нарва! Как проходит День города

Narva päevad 2017 Foto: Sergei Stepanov

"Гонки на мыльницах" — одно из самых ярких мероприятий главного городского праздника. Состязания самодельных безмоторных транспортных средств проводятся на улице Рая (спуск от улицы Пушкини к реке Нарва) центром Gagarin при поддержке Отдела культуры и посольства США.

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Второе пришествие рынка Балтийского вокзала. Красиво, но для кого?

„Kinnisvarafirma võib öelda, et sotsiaalse keskkonna tervendamine või inimeste integreerimine ei ole nende vastutus, aga omavalitsusel on siin sõnaõigus,” arvab antropoloog Francisco Martinez. Tiit Blaat

Антрополог Франциско Мартинес считает форму обновленного рынка Балтийского вокзала хорошей, но имеет некоторые претензии к содержанию, пишет Eesti Päevaleht.

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