ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Дни Нарвы и Старого Таллинна, батут под ЛЭП и безопасность Эстонии

Суббота выдалась относительно солнечной, но синоптики особого повода для оптимизма не дают. В Нарве стартовали Дни города, а общественность вновь всколыхнули дискуссии на тему нашей безопасности. Об этом и многом другом читайте в нашей традиционной подборке.
ФОТО и ВИДЕО: Эстонская "Игра Престолов": рыцарский турнир на Днях Старого города
Сегодня в Таллинне продолжились Дни Старого города. Помимо прочего, в его рамках состоялся рыцарский турнир.
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ФОТО: Семейный день на Таллиннском ипподроме
Официально День защиты дней празднуется 1 июня, но приуроченные к нему мероприятия проходят и позже.
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ФОТО: Верх безрассудства! На празднике установили батуты прямо под линиями электропередач
Батуты, установленные в прошлую субботу под линиями электропередач во время певческого и танцевального праздника в волости Раэ, подвергали опасности всех находившихся поблизости людей.
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Обозреватель Washington Post: умереть за Эстонию?
Колумнист газеты Washington Post, консерватор Чарльз Краутхаммер в своей статье-мнении ”Умереть за Эстонию?” задается риторическим вопросом относительно молчания Дональда Трампа в вопросе поддержки пятой статьи договора НАТО и отмечает, что по сути это не имеет никакого значения, ведь ”кто поверит, что США действительно пошли бы войной на Россию — рискуя развязать ядерную войну — ради Эстонии”?
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Президент Финляндии: не думаю, что когда-либо Россия нападет на Эстонию
Президент Финляндии Саули Нийнистё опроверг в интервью изданию Ilta-Sanomat спекуляции на тему того, что Россия могла бы напасть на Эстонию, и отметил, что это означало бы противостояние России и НАТО, которого ни одна из сторон не желает.
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ФОТО: Правильная реакция во время пожара помогла женщине спасти себя и своего ребенка
Вчера в квартире на 16 этаже одного из многоквартирных домов в столичном районе Мустамяэ произошел пожар. Быстрая реакция хозяйки спасла как ее саму, так и ее 2-летнего ребенка.
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Погоды нет, но вы держитесь!
Почему в этом году так сильно запоздала весна, каким будет предстоящее лето и как все это скажется на урожае местных ягод, овощей и фруктов?
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ФОТО: В Германии из-за террористической угрозы прервали крупнейший рок-фестиваль Rock am Ring
В Германии в экстренном порядке был приостановлен один из крупнейших музыкальных фестивалей Rock am Ring, на который съехались 87 тысяч любителей рок-музыки, из-за террористической угрозы. Всех участников и зрителей попросили покинуть территорию, где оборудована концертная площадка, передает DW.
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Новый худрук Русского театра — об Эстонии: здесь мне хочется жить долго
Новый худрук Русского театра рассказал изданию "МК-Эстония", за что любит Таллинн и почему наш театр так интересен российским режиссерам.
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Не бомба, а мусор. Метлев требует наказать Кландорфа за ложный вызов
Член избирательного союза ”Свободный гражданин Таллинна” Сергей Метлев направил в полицию сообщение о проступке с просьбой о призвании к ответственности вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, который, по оценке Метлева, вчера дал незаконное распоряжение сообщить в Центр тревоги о мусорных мешках возле здания городской мэрии как о представляющих бомбовую угрозу.
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Кландорф: в нынешнее время никто не будет трогать на улице чужие сумки
Вице-мэр Таллинна Калле Кландорфа опроверг обвинения Сергея Метлева о незаконности распоряжения сообщить в Центр тревоги о мусорных мешках возле здания городской мэрии как о представляющих бомбовую угрозу.
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ФОТО: Под Тарту проходят Авиационные дни — представлена и техника НАТО
3 и 4 июня близ Тарту проходят Авиационные дни Эстонии 2017.
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ГАЛЕРЕЯ: Гуляй, Нарва! Как проходит День города
"Гонки на мыльницах" — одно из самых ярких мероприятий главного городского праздника. Состязания самодельных безмоторных транспортных средств проводятся на улице Рая (спуск от улицы Пушкини к реке Нарва) центром Gagarin при поддержке Отдела культуры и посольства США.
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Второе пришествие рынка Балтийского вокзала. Красиво, но для кого?
Антрополог Франциско Мартинес считает форму обновленного рынка Балтийского вокзала хорошей, но имеет некоторые претензии к содержанию, пишет Eesti Päevaleht.
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