05.12.2018, 21:14

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Детям с кашлем и насморком разрешат ходить в садик и закрытие известной таксофирмы


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Детям с кашлем и насморком разрешат ходить в садик и закрытие известной таксофирмы
Foto: Tanel Meos

- Новая инструкция семейных врачей разрешает детям с кашлем и насморком ходить в садик: садам и многим родителям это не нравится.
- Известная фирма таксоизвоза внезапно прекратила деятельность в Таллинне.
- Очередное отравление угарным газом: в больницу попали женщина и два ребенка.

Новая инструкция семейных врачей разрешает детям с кашлем и насморком ходить в садик: садам и многим родителям это не нравится

Foto: Andres Putting

Согласно новой инструкции семейных врачей, при решении дилеммы ”вести или не вести приболевшего ребенка в садик” родителям следует исходить из его самочувствия: если у ребенка температура не выше 37,3 градусов и он находится в бодром расположении духа, то и в сад идти можно, пишет Eesti Ekspress.
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Известная фирма таксоизвоза внезапно прекратила деятельность в Таллинне

Uued elektritaksod kogunevad vabaduse väljakul Foto: Tanel Meos

В декабре фирма Elektritakso решила прекратить деятельность в Таллинне, так как резко выросшие страховые платежи сделали деятельность в столице убыточной.
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Очередное отравление угарным газом: в больницу попали женщина и два ребенка

Stanislav Moškov, Õhtuleht

Во вторник вечером в районе Кристийне произошел очередной несчастный случай при использовании газового устройства, в результате чего в больницу попали женщина и двое детей.
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ФОТО и ВИДЕО| Читатель DELFI: длинная колонна машин движется по шоссе Таллинн-Тарту со скоростью 30 км/ч

Из-за плохих погодных условий движение на шоссе Таллинн-Тарту машины едут медленно, со скоростью 30 км/ч.
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ФОТО С МЕСТА ДТП: В Казе погиб мужчина, въехавший на машине в пруд. В полицию он успел позвонить сам

Avarii Kose vallas Foto: Kaspar Pokk

Сегодня утром в 6:11 в Центр тревоги позвонил мужчина и сообщил, что въехал на машине в водоем. Мужчина ехал из Равила в сторону Кехра. Полиция тут же приступила к поискам, но обнаружила машину в 11:30. К этому времени мужчина скончался.
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ВИДЕО| Захарова: если спросить официальных представителей Эстонии, что произошло в Керченском проливе, то они не смогут ответить

3 декабря Рийгикогу на дополнительном заседании принял заявление в поддержку Украины в связи с произошедшей в Керченском проливе агрессией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на состоявшемся 5 декабря брифинге заявила, что официальные представители Эстонии не смогут дать даже приблизительный ответ о том, что поизошло в Керченском проливе.
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СЛУХИ| Потерявший ракету испанский летчик целился во французский самолет?

Rakett Foto: Ekspress Meedia

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Еженедельник Eesti Ekspress в рубрике "Слухи" сегодня сообщил, что, согласно неподтвержденной информации из кругов, близких к Силам обороны, испанский летчик мог выстрелить ракету, целясь во французский истребитель.
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Финская полиция расследует серию изнасилований: жертвы — девочки 10-15 лет, подозреваемые — беженцы

Foto: PA Images/Scanpix

Полиция Финляндии расследует три случая сексуальных преступлений — в каждом из них жертвой является девочка младше 15 лет. Все задержанные прибыли в Финляндию в качестве беженцев или просителей убежища, пишет Yle. Полиция не исключает возможности выявления новых случаев.
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Сага продолжается: суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Kokorin ja Mamaev Sputnik

В Тверском суде Москвы закончилось заседание суда по поводу меры пресечения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Суд решил продлить арест над игроками, тем самым они проведут в СИЗО как минимум два месяца, до февраля 2019 года.
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ФОТО: Новый тренд среди жительниц Эстонии — взять с собой на роды профессионального фотографа

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Pere ja Kodu приводит слова недавно ставшей матерью Лауры. Женщина рассказывает, почему она решила взять фотографа с собой на роды.
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